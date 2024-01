ऐप पर पढ़ें

Weird things that are normal in Newborn: नवजात शिशु को दूध पिलाने से लेकर उसका डायपर बदलने तक पेरेंट्स के लिए ये नया अनुभव बेहद खास होता है। हालांकि अपने नवजात शिशु की परवरिश करते समय कई बार माता-पिता को अपने बच्चे की कुछ चीजें बेहद अजीब लगती हैं, जिसके सामाधान के लिए वो तुरंत या तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं या फिर गूगल सर्च करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कई बार पेरेंट्स के लिए टेंशन की वजह बनी बच्चों में असामान्य लगने वाली ये कुछ बातें असल जिंदगी में बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। पीडियाट्रिशियन अर्पित गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके नवजात शिशु की ऐसी ही 5 चीजों के बारे में बताया है, जो बच्चें के जन्म के दौरान बिल्कुल नॉर्मल होती है।

नवजात शिशु में अजीब लगने वाली 5 नॉर्मल बातें-

शरीर पर अधिक बाल होना-

कई बार नवजात शिशु के पैदा होने पर उसके शरीर पर बहुत अधिक बाल होते हैं। जिसे पेरेंट्स कई बार समस्या समझकर हटाने की कोशिशों में लग जाते हैं। ऐसे बालों को हटाने के लिए लोग अक्सर आटे की लोई का इस्तेमाल करते हैं। जन्म के समय शरीर पर उगे बालों को लानुगो कहा जाता है। यह बच्चे की त्वचा को यूट्रस में गर्म और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। समय के साथ यह अपने आप बच्चे की त्वचा से निकलना शुरू हो जाते हैं,जिसके लिए लोई जैसे घरेलू उपाय आजमाने की भी जरूरत नहीं होती है।

शिशु की आंखों में तिरछापन नजर आना-

नवजात शिशु के जन्म के बाद उसकी आंखों में तिरछापन नजर आना कई पेरेंट्स के लिए टेंशन की वजह बन सकता है। लेकिन यह बात बिल्कुल सामान्य है। मांसपेशियों के कंट्रोल में आने के साथ यह समस्या नॉर्मल हो जाती है। जिसमें करीब छह माह तक का समय लग सकता है।

बच्चे को हिचकी आना-

एक्सपर्ट की मानें तो कुछ नवजात शिशुओं में हिचकी की समस्या समय के साथ बच्चे में होने वाले प्राकृतिक बदलावों का ही हिस्सा होता है। आमतौर पर इससे कोई समस्या नहीं होती लेकिन यह कुछ चीजों का संकेत जरूर हो सकती है। उदाहरण के लिए बच्चे को दूध पिलाने के बाद सीधा बिठाने की जरूरत, दूध पिलाने के पहले और बाद में पीठ थपथपाना या डकार दिलाना।

पेशाब करने से पहले रोना-

कई बच्चे पेशाब करने से पहले रोने लगते हैं, जो कि सामान्य बात है। लेकिन अगर यह परेशानी बच्चे को बार-बार हो रही है,तो यह संकेत हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

दूध पिलाते ही पॉटी करना-

बच्चा अगर हर बार दूध पीने के बाद कम मात्रा में पॉटी कर रहा हो। फिर चाहे बच्चे का मल पानी जैसा ही क्यों न हो,यह सामान्य बात है। बस इस बात का ध्यान रखें, कि बच्‍चा इस स्थिति में भी एक्टिव है, पेशाब कर रहा है और अच्छे से दूध पी रहा है, तो आपका बच्‍चा एकदम स्‍वस्‍थ है।। लेकिन अगर आपको बच्चे का पूप असामान्य लग रहा है,तो ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करना बेहतर हो सकता है।