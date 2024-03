ये हैं वो 4 कारण जिनकी वजह से बच्चे में होता है लो कॉन्फिडेंस

ऐप पर पढ़ें

Tips to Help Child To Overcome an Inferiority Complex: बच्चे के जन्म से लेकर बड़े होने तक माता-पिता कई रूपों में अलग-अलग तरह की कई जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं। कभी गुरु बनकर तो कभी दोस्त बनकर, वह हर समय आपने बच्चे का मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनके ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद छिपा होता है कि उनका बच्चा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना सीख जाएं। लेकिन कई बार जाने-अनजाने पेरेंट्स से ही कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं , जो बच्चे के मन में आत्मविश्वास भरने के जगह उसका कॉन्फिडेंस लो कर देती हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में।

बच्चे का आत्मविश्वास कमजोर करती हैं पेरेंट्स की ये 4 बातें-

दूसरों से तुलना करना-

ज्यादातर माता-पिता की यह आदत होती है कि वह हमेशा अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों के साथ करते रहते हैं। हालांकि ऐसा सभी माता-पिता अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से आगे बढ़ता हुआ देखने के लिए करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके ऐसा करने से आपका बच्च खुद को दूसरे बच्चों से कम समझने लगता है। उसका खुद पर यही कम होता आत्मविश्वास उसे जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देता है।

पेरेंट्स के नकारात्मक लेबल-

कई बार पेरेंट्स जाने-अनजाने अपने बच्चों पर लगातार नकारात्मक लेबल लगाते रहते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे पर जाने-अनजाने लगातार स्वार्थी,बुरा,व्यवहारहीन होने का लेबल लगाते हैं तो आज ही अपनी इस आदत को बदल डालिए। आपके ऐसा करने से आपके बच्चे के आत्मसम्मान पर बुरा असर पड़ेगा।



बच्चे का मजाक न बनाएं-

कई बार पेरेंट्स अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने किसी काम या बात को लेकर बच्चे का मजाक बना देते हैं। आपके लिए यह आम बात हो सकती है लेकिन आपके ऐसा करने से आपके बच्चे के मन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। बच्चे को गलती करने पर शांति से समझाने की कोशिश करें। आपके ऐसा करने पर अगली बार बच्चा गलती होने पर डर से काम से भागेगा नहीं बल्कि उसे सीखने की कोशिश करेगा।

बच्चों को पीटना सही नहीं-

कई बार पेरेंट्स बच्चों को उनकी छोटी-छोटी गलतियों पर समझाने की जगह पीटने लगते हैं। आपके ऐसा करने से बच्चा आपसे डरना शुरू कर देगा। वह किसी भी काम को करने से डरेगा। बच्चे के लिए यह सबसे खराब स्थिति होती है। फिर भविष्य में अगर उससे कोई गलती होती भी है,तो वह आपको बताने से डरेगा। इस बात का ध्यान रखिए, आप अपने बच्चे को जो भी बनाना चाहते हैं। उसके लिए उसमें आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है।