छोटे बच्चों को एसी कूलर में सुलाते समय ध्यान रखें ये बातें, नहीं पड़ेंगे बीमार

Are air conditioners and coolers safe for newborns? गर्मियां शुरू होते ही घरों में एसी-कूलर चलने शुरू हो जाते हैं। एसी कूलर की हवा उमस भरी गर्मी से राहत देने का काम करती है। लेकिन क्या एसी-कूलर की हवा आपके नवजता के लिए भी उतनी ही सुरक्षित होती है? अगर आपके मन को भी यही सवाल बार-बार परेशान करता है तो आइए जान लेते हैं छोटे बच्चों के लिए एसी कूलर का इस्तेमाल कितना सेफ है और ऐसा करते समय पेरेंट्स को किन जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि आपका बच्चा सेहतमंद बना रहे।

बच्चे के लिए कितना सुरक्षित एसी कूलर का इस्तेमाल?

पीडियाट्रिशियन डॉ.संतोष यादव ने इंस्‍टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके इस सवाल का जवाब दिया है। एक्सपर्ट के अनुसार शिशु को एसी और कूलर की हवा में रख सकते हैं। यह हवा बच्चे के लिए हर तरह से सुरक्षित है। लेकिन कई बार ठंडी हवा की वजह से बच्चे को जुकाम-खांसी हो जाता है। ऐसे में कमरे के तापमान के साथ कुछ जरूरी बातों का भी ध्यान जरूर हो जाता है।

बच्चे के लिए एसी कूलर का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें ये बातें-

क्‍या पहनाएं-

अगर आपका बच्‍चा एक महीने से छोटा है तो उसे एसी की हवा में सुलाने से पहले अच्‍छी तरह से कवर कर लें। आजकल बच्चों को पहनाने के लिए मार्केट में रोम्‍पर और Onies मिलते हैं, जो बच्‍चों को पूरी तरह कवर करते हैं। आप अपने बच्चे के लिए भी वो खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्‍चा एक महीने से बड़ा है तो आपको उसे इतना कवर करने की जरुरत नहीं पड़ेगी। डॉक्‍टर के अनुसार, इस मौसम में उनके लिए कॉटन और लिनन से बने कपड़े बेस्‍ट होते हैं। ध्‍यान रखें, बच्‍चे को बहुत ज्‍यादा कपड़े पहनाने की जरूरत नहीं है।



रूम टेंपरेचर का रखें ध्यान-

गर्मियों में गर्म कमरा बच्‍चे के लिए बुखार का कारण बन सकता है। इसलिए बच्‍चों को सामान्‍य तापमान में रखना जरूरी होता है। अगर आप एसी वाले कमरे से बच्‍चे को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं, तो तुरंत ऐसा करने की गलती न करें। बच्‍चे की बॉडी को रूम टेंपरेचर पर लाने के लिए पहले कुछ देर एसी बंद करके रखें। उसके बाद ही बच्चे को कमरे से बाहर लेकर जाएं। बच्‍चे को ज्‍यादा देर तक ठंडे तापमान पर रखने से बॉडी टेंपरेचर लो होने का खतरा हो रहता है, जिससे उसकी सेहत को नुकसान हो सकता है।

एसी की सीधी हवा से बचाएं-

अगर आप अपने बेबी को एसी में सुलाते है तो इस बात का खास ख्‍याल रखें कि एसी की सीधी हवा उस पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा होने पर बच्‍चे को बुखार या सर्दी होने का खतरा बना रहता है। बच्चे को एसी में सुलाते समय उसके ऊपर एक हल्‍की चादर या कंबल जरूर डालें।

डॉक्टर की सलाह-

अगर आपका बच्‍चा प्री-मैच्‍योर बेबी है, तो उसे एसी की हवा में सुलाने से पहले उसके डॉक्‍टर की सलाह जरुर लें।