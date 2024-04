5 बातें जो बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए है बेहद जरूरी, कहते समय बिल्कुल ना हिचकिचाएं

ऐप पर पढ़ें

Things Kids Need To Hear More Often: माता पिता के लिए बच्चों का पालन पोषण उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। हालांकि बच्चों को अच्छी परवरिश देने की अपनी इस नई जिम्मेदारी को सभी पेरेंट्स पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके जाने-अनजाने बिजी लाइफस्टाइल या अनुभव की कमी की वजह से पेरेंट्स कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जो बच्चों का आत्मविश्वास कमजोर बनाकर उसे सफलता के रास्ते से कोसों दूर कर देती हैं। आइए जानते हैं 7 ऐसी बातों के बारे में, जो सभी माता-पिता को बच्चे को अपने करीब लाने और जीवन में सफल बनाने के लिए उनसे कहनी चाहिए।

'मुझे तुम पर गर्व है'-

अक्सर देखा जाता है किसी क्लास टेस्ट या परीक्षा में मिले अंक को देखकर माता-पिता अपने बच्चे की तुलना कक्षा के दूसरे बच्चों से करने लगते हैं। ऐसा करके आप उसके आत्मविश्वास को चोट पहुंचा रहे होते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि हर बच्चे में एक अलग खूबी होती है। बच्चे की तुलना करने की जगह आप उसे कहें कि-आपको उस पर गर्व है क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बच्चे ने इस परीक्षा के लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी। आपके ये शब्द आपके बच्चे का हौसला बढ़ाकर उसे अगली परीक्षा के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे।

'हम आपसे बहुत प्यार करते हैं'-

अपने बच्चे पर किसी तरह की नकारात्मक टिप्पणी करने की जगह उसकी प्रशंसा करने की कोशिश करें। उससे कहें कि आपका बच्चा जैसा भी है लेकिन आप उसे बेहद प्यार करते हैं और आपको उसका अभिभावक होने पर गर्व महसूस होता है। आपके बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए ये शब्द किसी जादू से कम काम नहीं करेंगे।

'मुझे आपके साथ समय बीताना अच्छा लगता है'-

अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स बिजी होने की वजह से अपने बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाते हैं। जिसकी वजह से उनके बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं और बच्चे माता-पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए आप बिजी होने के बावजूद अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा समय निकालना जरूर सुनिश्चित करें। उन्हें बताएं कि उन्हें अपने बच्चे के साथ समय गुजारना कितना अच्छा लगता है। अगर आप उसे प्यार करते हैं, गले लगाते है तो इससे बच्चे के व्यवहार में आपको परिवर्तन दिखेगा।

'आपकी बात पर अभी चर्चा करते हैं'-

अगर आप किसी काम को करने में बिजी हैं और आपका बच्चा आपके साथ कोई बात करना चाहता है तो उसे सीधा मना करने की जगह उससे कहें कि आप उसकी बात जरूर सुनेंगी बस आपको थोड़ा समय चाहिए ताकि आप भी अपना जरूरी काम जल्दी निपटा सकें।

'आप क्या सोचते हो'-

घर के छोटे-छोटे फैसले करते समय बच्चे की राय जरूर लें। आपके ऐसा करने से उसमें एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा। जिससे वो भविष्य में अपने जीवन से जुड़े फैसले बड़ी आसानी से कर पाएंगे। साथ ही उसे परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का अहसास भी होगा।