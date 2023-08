ऐप पर पढ़ें

जुड़वां बच्चे किसी अनोखे चमत्कार से कम नहीं होते। इन बच्चों का रिश्ता दुनिया की किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा मजबूत होता है। ऐसा कहा जाता है कि जुड़वां बच्चे अपनी मां के गर्भ में एक साथ रहने के दौरान आपस में घुलना-मिलना शुरू कर देते हैं। ऐसे में हर साल नेशनल ट्विंस डे उनके बीच बंधन का सम्मान करने और उनके लिए एक दिन समर्पित करने के लिए मनाया जाता है। इस साल ये दिवस 5 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। इस खास मौके पर जानिए ट्विंस बच्चों के लिए खास बेबी नेम लिस्ट-

ट्विंस लड़कों का नाम (Names For Twins Boy)

अजित- नायाब, रंजीत- मनोरंजन करने वाला

अमर- दीर्घजीवी, अजहर- चमकदार

अनुरूप- आकर्षक, अनुराग- भक्ति

अरुण- भावुक, वरूण- जल के स्वामी

आयुष- आयु, खुश- आनंद

अमृत- अमरत्व का अमृत, अर्पित दान देना

रुत्विज- शिक्षक, ऋत्विक- पुजारी

अंबक- भगवान शिव, अंबर- आकाश

एडविक- अद्वितीय, अद्वैत- अद्वितीय

ब्रायन- कुलीन, रयान- छोटा राजा

चंद- चमकने के लिए, चंदन- सुगंधित

गहरा- प्रकाश, दीपक- लैंप

देवराज- देवताओं के शासक, उवराज- राजकुमार

ध्रुव- दृढ़, तारा- स्टार

एकांत- मौन, विशांत- भगवान विष्णु का दूसरा नाम

हिमिर- शांत, मिहिर- सूरज

कठोर- आनन्द, स्पर्श- छूना

हितेश- अच्छाई का भगवान, रितेश- सत्य के स्वामी

रितिक- सच्चा, कार्तिक- एक हिंदू महीना

ट्विंस लड़कियों के नाम (Name For Twins Girls)

आरुषि, अहाना- अर्थ सूर्य की पहली किरण

अमृत, धारा- आध्यात्मिक पवित्र जल

चारु, चारवी- सुंदर

कवन- कविता, काव्य-सुंदर कविता का प्रतीक

ज्योत्सना- लपटों की तरह दीप्तिमान, स्वरा-स्वयं चमकने वाला

गीता- पवित्र ग्रंथ, गीतिका- गीत का अंश

भव्या-शानदार, नव्या-युवा

श्रुति-राग, प्रीति-स्नेह करना

अनाया-भगवान उत्तर देते हैं, शनाया-सूर्य की पहली किरणें

हिमांशी-बर्फ का हिस्सा, एकांशी- एक हिस्सा।

जननी-मां, जानकी- सीता

कमला-परिपूर्ण, विमला-सफेद/शुद्ध

अदिति-स्वतंत्रता, स्मृति- स्मृति

जिया-दिल का टुकड़ा, दीया- रोशनी

नयना-आंखें, सुनयना- प्यारी आंखों वाली।

पूजिता-समर्पित, प्रेमिता-प्रियजन

ऋद्धि-भाग्य, सिद्धि- पूर्णता

सावित्री-प्रकाश की किरण, गायत्री- वेदों की देवी

रीति-स्मृति और कल्याण, आकृति- आकार या स्वरूप

ट्विंस लड़के-लड़कियों के नाम (Name For Twin baby Girl and Boy)

अरमान-इच्छा, अरमिता- इच्छा की कामना

अर्पित- दान करना, अर्पिता-समर्पित

अरुण-उगते सूरज की लाल चमक, अरुणा- जुनूनी

आयुष- आयु, आयुषा- लंबी उम्र वाली

भैरव- भगवान शिव का दूसरा नाम, भैरवी- भय को दूर करने वाली देवी पार्वती

चांद- सच्ची इच्छा, चांदनी- चांद की रोशनी

दीप- एक दीपक, दीपशिखा- चिराग

दीपक- प्रज्वलित करना, ज्योति- रोशनी

ध्रुव- ध्रुव तारा, ध्रुवी- बुद्धिमान

हर्ष- खुशी, हर्षिता- खुश

हर्षिल- पहाड़ियों के राजा, हर्षिनी- खुश

रितिक- एक ऋषि का नाम, रितिका- ईमानदार

यह भी पढ़ें: बेटे का रखना है यूनिक और मॉडर्न नेम, यहां देखिए भगवान श्री कृष्ण के नाम