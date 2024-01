क्या आप भी लगाते हैं बच्चे की आंखों में काजल? ये होते हैं साइड इफेक्ट्स

ऐप पर पढ़ें

Reasons to Avoid Applying Kajal to your Newborn’s Eyes: भारत में बच्चों की आंखों को खूबसूरत बनाए रखने के लिए काजल लगाना पुरानी परंपरा में शामिल है। माना जाता है कि ऐसा करने से बच्चे को बुरी नजर नहीं लगती और आंखे भी स्वस्थ बनी रहती हैं। अगर पेरेंटिंग से जुड़ी इन मिथक बातों पर आप भी अब तक भरोसा करते आए हैं तो आपको बता दें, डॉक्टरों के अनुसार काजल लगाने से बच्चों की आंखों को गंभीर नुकसान हो सकते हैं। पीडियाट्रिशियन अर्पित गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके काजल लगाने के ऐसे ही कुछ नुकसान के बारे में बात की है। आइए जानते हैं शिशु की आंखों पर काजल लगाने से उन्हें कौन-सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

बच्चे की आंखों में काजल लगाने के नुकसान-

खुजली-

काजल बनाने के लिए 50 प्रतिशत से ज्यादा लेड का इस्तेमाल किया जाता है,जो शिशु की आंखो के लिए बहुत घातक हो सकता है। लेड सिर्फ आंखो को ही नहीं, बल्कि किडनी, मस्तिष्क,बोन मैरो और शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। कई बार शिशु को काजल लगाने से आंखों में रेजनेस आ सकती है,उन्हें खुजली और जलन महसूस हो सकती है।

इन्फेक्शन -

शिशु की आंखों में जब उंगली से काजल लगाया जाता है,तो उससे उसकी आंखों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कई बार उंगली से काजल लगाते समय बच्चे की आंख में चोट भी लग सकती है।

टियर डक्ट ब्लॉकेज-

आंखों पर काजल लगाने से कई बार बच्चे को एलर्जी हो सकती है, इसकी वजह से खुजली हो सकती है। साथ ही आंखों से पानी बहना शुरू हो सकता है। कई बार काजल बच्चों के आंखों के कोनों पर जम जाता है, इससे बच्चों में टियर डक्ट ब्लॉकेज और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है।

पीडियाट्रिशियन अर्पित गुप्ता सलाह देते हैं कि अगर आप अपने नवजात शिशु को काजल लगाना ही चाहते हैं तो हल्का सा काजल उसके माथे के किनारे पर लगा दें।