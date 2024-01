Oral Hygiene: कम उम्र में ही बच्चों को सिखाएं ब्रश करने का सही तरीका, जानिए कैसे चुनें टूथब्रश

ऐप पर पढ़ें

Tips To teach children the right way to brush:अक्सर पेरेंट्स बच्चों की ओरल हाइजीन को इग्नोर कर देते हैं। जिसकी वजह से अक्सर उनके दांत खराब होने लगते हैं। ऐसे में बच्चों के मुंह की सफाई का खास ख्याल पेरेंट्स को रखना चाहिए। यहां हम बता रहे हैं बच्चे को ब्रश करवाने का सही तरीका और उनके लिए सही टूथ ब्रश कैसे चुनें।

बच्चों को कैसे सिखाएं ब्रश करने का तरीका (Tips to teach children how to brush)

6 महीने की उम्र से ही बच्चों के दांत निकलने लगते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को हाइजीन का खास ख्याल रखना चाहिए। बच्चे को दिन में दो बार ब्रश करवाएं। बच्चे के मुंह में जोर से रगड़कर साफ करने की बजाए हल्के हाथों से ब्रश को घुमाएं। शुरुआत में बच्चे को रोज एक ही जगह पर बिठाकर ब्रश करवाएं। उन्हें सुबह जगते ही ब्रश करवाएं। इसी के साथ रात में खाना खाने के बाद भी बच्चे को ब्रश जरूर करवाएं। इससे दातों में सड़न की समस्या नहीं होगी।

बच्चे के लिए कैसे चुनें टूथब्रश (How to choose a toothbrush for your child)

बच्चों के लिए ब्रश खरीदते समय आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे बच्चों का टूथब्रश सॉफ्ट और नर्म होना चाहिए। बच्चों को रोजाना ब्रश करवाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में एक ऐसा ब्रश चुनें जो कलरफुल हो जो बच्चों को अट्रैक्ट करे। अगर ब्रश आकर्षित होगा तो इससे बच्चों का ब्रश करने का मन होगा। कई बार पेरेंट्स बच्चों को साल भर तक एक ही ब्रश का इस्तेमाल सालभर के लिए करते हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा की बच्चों का ब्रश 3 महीने के बाद बदलना चाहिए।

