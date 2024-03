खतरे से खाली नहीं है बच्चों के कान में तेल डालने की आदत, ये होते हैं साइड इफेक्ट्स

ऐप पर पढ़ें

Side Effects Of Putting Oil In The Ear: दादी-नानी अक्सर छोटे बच्चों के कान में दर्द होने या फिर कान में मैल जमा होने पर, कान में तेल डालने की सलाह दे देती हैं। हो सकता है आपने भी बचपन में कई बार बड़े-बुजुर्गों के कहने पर ऐसा किया होगा। लेकिन क्या आप वाकई जानते हैं, ऐसा करना सही है या गलत? विशेषज्ञों के मुताबिक कान में तेल डालने से इन परेशानियों का उपचार नहीं होता बल्कि कान में इंफेक्शन होने या कान का पर्दा फटने का खतरा जरूर बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कान में तेल डालने से छोटे बच्चों को क्या नुकसान होते हैं।

कान में तेल डालने के नुकसान-

बहरेपन का खतरा-

कई बार लोग कान में दर्द होने पर या फिर कम सुनाई देने पर, कान में तेल डाल लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से कान के पर्दे को नुकसान हो सकता है। जिससे आप स्थायी रूप से बहरेपन का भी शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर की सलाह लिए बिना कान में तेल ना डालें।

ऑटोमाइकोसिस का खतरा-

कान में तेल डालने से ऑटोमाइकोसिस रोग हो सकता है। जिसकी वजह से परमानेंट हियरिंग डिसेबिलिटी की समस्या हो सकती है।

कान का संक्रमण-

कान में तेल डालने से कान में संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। दरअसल, तेल में कई तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिससे कान में संक्रमण होने का डर बना रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कान में तेल डालने से कई दिनों तक कान में नमी बनी रहती है और जब व्यक्ति या कोई बच्चा घर से बाहर निकलता है तो धूल और प्रदूषण के कणों की वजह से कान में गंदगी और मैल जमा होने लगती है। जिससे कान में संक्रमण की समस्या हो सकती है।

पस की समस्या-

कान में तेल डालने से कान में पस जैसी समस्या पैदा हो सकती है। इसके साथ ही कान के पर्दे पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

सलाह-

कान में थोड़ी सी भी परेशानी होने पर कान के डॉक्टर को दिखाएं खुद घर में तेल से उपचार करने की गलती नहीं करें।