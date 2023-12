सर्दियों में गाजर खाने से बच्चों को मिलते हैं ये फायदे, आंखों से लेकर इम्यूनिटी तक रहती है दुरुस्त

ऐप पर पढ़ें

Health Benefits of Eating Carrot For Kids In Winters: सर्दियों में लाल रंग की गाजर ना सिर्फ स्वाद में अच्छी लगती है बल्कि सेहत के लिए भी कई गजब के फायदे लेकर आती है। लोग गाजर का इस्तेमाल सब्जी, सलाद, हलवा, जूस या फिर सूप बनाने के लिए करते हैं। गाजर में मौजूद कैरीटोनॉइड, पोटैशियम, विटामिन A और विटामिन E जैसे पोषक तत्‍व व्यक्ति की इम्यूनिटी से लेकर उसकी आंखों की सेहत तक को अच्छा बनाए रखने में मदद करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं सेहत के लिए फायदेमंद गाजर को खाने से बच्चों को मिलते हैं कौन से गजब के फायदे।

सर्दियों में बच्चों को गाजर खाने से मिलते हैं ये फायदे-

आंखों के लिए फायदेमंद-

गाजर में मौजूद विटामिन ए और बीटा-कैरोटीन आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए जिम्‍मेदार माने जाते हैं। यह रेटिना की ग्रोथ में मदद करते हैं। अगर आपके बच्‍चे की आंखें कमजोर हैं तो उसकी डाइट में गाजर जरूर शामिल करें। इसके अलावा गाजर में मौजूद विटामिन सी मैक्यूलर डीजेनरेशन को कम करके आंखों को लंबे समय के लिए स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। जिससे नेत्र रोग,अंधापन,कम दिखने जैसी आंखों से जुड़ी समस्याओं में राहत मिल सकती है।

इम्यूनिटी बनाए रखता है स्ट्रांग-

कमजोर इम्यूनिटी की वजह से बदलते मौसम में छोटे बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं। इस मौसम में बच्चों को सर्दी,खांसी,जुकाम और बुखार जैसी समस्याएं जल्दी घेरने लगती हैं। इस तरह की समस्या से बचने के लिए बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए उन्हें रोजाना गाजर खाने के लिए दें। ध्यान रखें, म्‍य‍ून सिस्‍टम को ठीक रखने के लिए ब्‍लड प्‍लेटलेट्स और लिम्‍फोसाइट्स अहम होते हैं। गाजर इन दो चीजों को बढ़ाकर बच्‍चे की इम्‍यूनिटी को बूस्‍ट करने का काम करती है।

घाव को तेजी से भरने में फायदेमंद-

गाजर में मौजूद पोषक तत्व छोटे बच्चों की कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करते हैं। गाजर में कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो बच्चों की चोट और घाव को भी तेजी से भरने में मदद करते हैं।

पाचन संबंधी समस्याओं को करें दूर-

गाजर में मौजूद फाइबर पाचन संबंधी समस्याओं जैसे पेट में दर्द, कब्ज,पेट फूलना को ठीक करने में मदद कर सकता है। छोटे बच्चों को गाजर का जूस पिलाने से उन्हें कब्ज की समस्या से राहत मिलने के साथ मल त्यागने की प्रक्रिया भी बेहतर बनती है।

मेटाबॉलिज्म करें बूस्ट-

गाजर में मौजूद फाइबर की अधिकता मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके आंतों के गुड बैक्टीरिया को हेल्दी रखने में मदद करती हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी शरीर को कई संक्रामक बीमारियों से बचाने का काम करता हैं। जिससे व्यक्ति के शरीर में किसी बीमारी के बाद जल्दी रिकवरी होने में मदद मिलती है।

मोटापा-

गाजर में मौजूद कम कैलोरी का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। जिससे वेट लॉस में भी आसानी होती है। वजन कम करने के लिए आप इसे सलाद, सूप और जूस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

गाजर खाने का सही तरीका-

एक्सपर्ट के मुताबिक गाजर में मौजूद विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए जरूरी होता है। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसे शरीर में अवशोषित होने के लिए हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है। जिसके लिए आप गाजर का सेवन करते समय उसके साथ हेल्दी फैट्स के रूप में घी या कच्चा नारियल खा सकते हैं।