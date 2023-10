ऐप पर पढ़ें

बच्चों के आस-पास कई चीजें हैं, ऐसे में डिस्ट्रैक्शन होना काफी कॉमन है। कई बार बच्चे पढ़ाई करने बैठते भी हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा भी अगर वो कोई एक्टिविटी को करते हैं तो भी उनका ध्यान भटकता रहता है। ऐसे में बच्चों के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आप कुछ ट्रिक्स और टिप्स को अपना सकते हैं।

बच्चों में कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं (How To Increase Concentration In Kids)

बच्चे पर ध्यान दें- जब आपका बच्चा खेल रहा हो, बात कर रहा हो या किताब पढ़ रहा हो तो उससे दूर बैठें और उसे देखें। यह समझने की कोशिश करें कि किस चीज में उनकी रुचि है। बच्चे को डांटने के बजाय समझें।

ध्यान भटकाना कम करें- कुछ बच्चों को शोर में बैठकर कंसंट्रेट करना काफी मुश्किल लग सकता है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो कोशिश करें कि इस दौरान किसी से बात न करें या टेलीविजन चालू न करें। जब आपका बच्चा पढ़ रहा हो तब आप कोई किताब पढ़ें या शंति में समय बिताए। इससे उन्हें अपना काम बेहतर ढंग से करने में मदद मिलेगी।

स्क्रीन टाइम कम कर- अपने बच्चे को खेलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गेम देने के बजाय, उन्हें पारंपरिक, फिजिकल गेम खेलने दें। उनके लिए ऐसी चीजें खरीदें जो मौज-मस्ती के साथ-साथ क्रिएटिव और सोच को बढ़ावा दें। इसी के साथ बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करें।

गोल्स सेट करें- जब आप गोल्स को सेट करते हैं तो इससे आपके बच्चे का कंसंट्रेशन बेहतर बनाने में मदद मिलती है। हालांकि, गोल्स ऐसे होने चाहिए जिसे बच्चे आसानी से हासिल कर सके। उनके पढ़ाई के समय को सेट करना भी जरूरी है। उनकी सभी एक्टिविटी जैसे गेम्स का समय, पढ़ाई का समय, या दूसरी एक्टिविटी समय सेट करें।

रोजाना की जिम्मेदारियां दें- रोजाना की जिम्मेदारियों से ध्यान को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अपने बच्चे की उम्र के आधार पर, उसे टेबल सेट करने, कुकिंग करने, अलमारी सेट करने जैसी जिम्मेदारी सेट करें।

