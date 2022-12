Christmas 2022 Tree: बच्चों के साथ मिलकर इस तरह से सजाएं क्रिसमस ट्री, बजट में निपट जाएगा काम

ऐप पर पढ़ें

दिसंबर में आने वाला सबका पसंदीदा फेस्टिवल क्रिसमस आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस त्योहार को हर कोई बेहद खुशी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रभू यीशू के जन्मोत्सव की के दिन चर्च को तो खूबसूरती से सजाया ही जाता है, इस सजावट में सबसे मुख्य होता है क्रिसमस ट्री। इसे आप बच्चों के साथ मिलकर सजा सकते हैं। यहां हम बता रहे हैं कि कैसे आप बजट में रहकर क्रिसमस ट्री को सजा सकते हैं।

बजट में कैसे सजाएं क्रिसमस ट्री (How To Decorate Christmas Tree In Budget)

1) फैमिली फोटो

क्रिसमस ट्री को आप अपने फैमिली फोटो के साथ बेहद खूबसूरती से सजा सकते हैं। इसमें आप अपने दोस्तों के फोटोज को भी शामिल कर सकते हैं। इस ट्री को आप अपने फैमिली ट्री की तरह से सजाएं।

2) कॉटन

ट्री को सजाने के लिए रूई का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद रंग वाली रूई आपकी क्रिसमस ट्री को स्नो वाला इफेक्ट देगा।



3) लाइट्स

क्रिसमस खुशियों का त्योहार है। ऐसे में ट्री को लाइट्स से सजाना तो बनता है। अपने क्रिसमस ट्री को ऊपर से नीचे तर लाइट्स से सजाएं। आप सितारों वाली लाइट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

4) बेबी मोजे

क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए आप बेबी मोजे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बच्चे के लाल, सफेद रंग के मोजे ट्री पर लटका सकते हैं।

5) पेपर फूल

हरे रंग के पेड़ पर रंग बिरंगे पेपर फूल काफी अच्छे लगेंगे। ट्री की कुछ डाल पर पेपर के फूल लगाएं। ये काफी अच्छे लगते हैं। आप बच्चों के साथ मिलकर इन पेपर फूलों को बना सकते हैं।

