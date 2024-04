बहुत प्यारे लगते हैं ये छोटे नाम, इस लिस्ट में से चुनिए बेबी गर्ल के लिए नेम

ऐप पर पढ़ें

पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा खास होता है। जब कोई पहली बार माता-पिता बनता है, तो वह बेबी की हर एक चीज को लेकर एक्साइटेड रहते हैं। जब बात बच्चे के नाम को रखने की हो तो वह इसके लिए भी काफी एक्साइटेड होते हैं। कुछ न्यू पेरेंट्स तो बेबी के जन्म से पहले ही नाम सोच लेते हैं। हालांकि, कुछ लोग यूनीक नाम चुनते हैं। घर में नन्ही परी ने जन्म लिया है और उसके लिए प्यारा नाम ढूंढ रहे हैं तो हम लेकर आएं हैं कुछ बेहतरीन नेम्स बेबी गर्ल (Best Name For Baby Girl) के लिए। ये नाम शॉर्ट हैं और काफी प्यारे हैं। यहां दी गई लिस्ट में बच्चों के नाम के साथ ही उनका मतलब भी लिखा है। देखिए बेबी गर्ल के लिए प्यारे नाम की लिस्ट-

यहां देखिए बेबी गर्ल के लिए छोटे नाम और उनके मतलब (Short Baby Names With Meaning)-

आशी-खुशी

आभा- चमकदार सुंदरता

अदा- सुंदर

अद्रा- ज्यादा ज्ञान

अहद- ज्ञान

अही- सुरज

ऐन- आंख

ऐश- भगवान का आशीर्वाद

अमा- आकांक्षा

अंबा- देवी पार्वती

अना- चंचल

अनि- उच्चतम

अंशू- लाइट की चमक

अनू- परी

अनवि-जंगल की रानी

अरू- सूरज

असा- उम्मीद

अस्ति- श्रेष्ठता

अवा- आवाज

बनी- देवी सरस्वती

बावी-भगवान शिव के भक्त

बीनी- मामूली

चारू- सुंदर

छाब- सुंदरता

दया- देवी

दिया- दयालु

दिति- चमक

गति- स्पीड

गिना- स्वच्छ

गिनी- सोना

गिती- ब्राह्मण

गुल- फूल

हरिनी- हिरन

हूर- अनुग्रह

झील- खामोश झील

जूही- चमेली का फूल

कास- ग्लास

काजोल- काजल

कायरा- शांत

लिरा-प्यार

