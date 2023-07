दुबले-पतले बच्चों को खिलाएं ये पीली चीज, तेजी से बढ़ने लगेगा वजन

ऐप पर पढ़ें

Best Fruit To Increase Weight For Underweight Toddler: कुछ बच्चे काफी ज्यादा दुबले-पतले होते हैं। बच्‍चे का दुबलापन पेरेंट्स के लिए टेंशन और स्‍ट्रेस का कारण बन सकता है। अगर बच्चा अंडरवेट हो तो उसकी डायट में बदलाव करना चाहिए। अगर आप भी अपने बच्‍चे के अंडरवेट होने को लेकर परेशान हैं तो उसकी डायट में सब्जी-दाल के अलावा केले को शामिल करें। इस पीले फल को खाकर बच्चे का वजन तेजी से बढ़ने लगेगा। यहां जानिए बच्चों के लिए केले के फायदे-

बच्चों के लिए केले के फायदे

- केले में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को काम करनें में मदद कर सकते है।

- केले में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए यह ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करता है।

- केले में मैग्नीशियम, कैल्शियम और फोलेट होता है।

- केले में कैलोरी की अच्छी मात्रा होती है, ऐसे में ये वेट गेन में मदद करता है।

-प्रोटीन और फाइबर से भरपूर।

कैसे खिलाएं केला

पूरी तरह से पके केले में कच्चे केले की तुलना में ज्यादा चीनी होती है। अगर बच्चे का वजन बढ़ाना है तो उसे हमेशा पूरी तरह से पका केला ही खिलाएं। आप स्नैक के तौर पर बच्चे को केला दे सकते हैं। इसके अलावा केले का शेक भी बच्चों को पिलाया जा सकता है। बच्चा छोटा है तो आप केले की प्यूरी भी उसे खिला सकते हैं। इसके अलावा आप अगर बच्चे को ओट्स खिलाती हैं तो उसमें भी केला मैश करके दे सकती हैं।

डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में बताई विधि, तरीकों व दावों को केवल सुझाव के रूप में लें। इस तरह के किसी भी उपचार/दवा/डाइट और सुझाव पर अमल करने से पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट से सलाह लें।