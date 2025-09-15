बच्चों के नाक-कान में सरसों का तेल डालना चाहिए या नहीं? जानें डॉक्टर की सलाह

Parenting Tips: अक्सर आपने देखा होगा कि मम्मियां बच्चों की नाक और कान में तेल डाल देती है। आइए जानते हैं बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉ रवि मालिक का इसपर क्या कहना है।

छोटे बच्चों की परवरिश में कई बार मदर्स नानी-दादी वाले नुस्खे अपना लेती हैं। इनमें से कई नुस्खों के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार होता ही नहीं है। छोटे बच्चे जो वैसे भी काफी नाजुक होते हैं, उनकी देखभाल में की गई ये गलतियां कई बड़ी परेशानियों की वजह बन सकती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मम्मियां बच्चों की नाक और कान में तेल डाल देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे नाक बंद नहीं होती और कान में तेल डालने से मैल निकल जाता है। लेकिन क्या वाकई इस बात में कोई सच्चाई है? आइए जानते हैं बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉ रवि मालिक का इसपर क्या कहना है।

बच्चों के नाक-कान में तेल डालें या नहीं? बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉ रवि कहते हैं कि आपको भूलकर भी बच्चे के नाक या कान में तेल नहीं डालना चाहिए। कई माताएं सरसों का तेल बच्चों के नाक-कान में डाल देती हैं, जो कई परेशानियां की वजह बन सकता है। सरसों का तेल वैसे भी काफी गाढ़ा और इरीटेशन करने वाला होता है। ऐसे में ये इन्फेक्शन तक बना सकता है। इसलिए छोटे बच्चों के नाक-कान में सरसों का तेल डालने से सख्त परहेज करना चाहिए।

जानें क्या होते हैं नुकसान डॉ रवि कहते हैं कि अगर आप बच्चे की नाक में सरसों का तेल डालते हैं, तो ये ब्लॉकेज कर सकता है। इतना ही नहीं ये फेफड़ों में जा कर निमोनिया तक का कारण बन सकता है, इसलिए भूलकर भी नाक में सरसों का तेल नहीं डालना चाहिए। वहीं कान में तेल डालने से फंगल और बैक्टिरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ये इयर ड्रम को भी डैमेज कर सकता है और वहां जम भी सकता है।