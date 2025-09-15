बच्चों के नाक-कान में सरसों का तेल डालना चाहिए या नहीं? जानें डॉक्टर की सलाह Stop Putting Oil in Your Child Nose and Ears Doctor Explain the Risks, पेरेंटिंग टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडStop Putting Oil in Your Child Nose and Ears Doctor Explain the Risks

बच्चों के नाक-कान में सरसों का तेल डालना चाहिए या नहीं? जानें डॉक्टर की सलाह

Parenting Tips: अक्सर आपने देखा होगा कि मम्मियां बच्चों की नाक और कान में तेल डाल देती है। आइए जानते हैं बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉ रवि मालिक का इसपर क्या कहना है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 08:18 PM
share Share
Follow Us on
बच्चों के नाक-कान में सरसों का तेल डालना चाहिए या नहीं? जानें डॉक्टर की सलाह

छोटे बच्चों की परवरिश में कई बार मदर्स नानी-दादी वाले नुस्खे अपना लेती हैं। इनमें से कई नुस्खों के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार होता ही नहीं है। छोटे बच्चे जो वैसे भी काफी नाजुक होते हैं, उनकी देखभाल में की गई ये गलतियां कई बड़ी परेशानियों की वजह बन सकती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मम्मियां बच्चों की नाक और कान में तेल डाल देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे नाक बंद नहीं होती और कान में तेल डालने से मैल निकल जाता है। लेकिन क्या वाकई इस बात में कोई सच्चाई है? आइए जानते हैं बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉ रवि मालिक का इसपर क्या कहना है।

बच्चों के नाक-कान में तेल डालें या नहीं?

बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉ रवि कहते हैं कि आपको भूलकर भी बच्चे के नाक या कान में तेल नहीं डालना चाहिए। कई माताएं सरसों का तेल बच्चों के नाक-कान में डाल देती हैं, जो कई परेशानियां की वजह बन सकता है। सरसों का तेल वैसे भी काफी गाढ़ा और इरीटेशन करने वाला होता है। ऐसे में ये इन्फेक्शन तक बना सकता है। इसलिए छोटे बच्चों के नाक-कान में सरसों का तेल डालने से सख्त परहेज करना चाहिए।

जानें क्या होते हैं नुकसान

डॉ रवि कहते हैं कि अगर आप बच्चे की नाक में सरसों का तेल डालते हैं, तो ये ब्लॉकेज कर सकता है। इतना ही नहीं ये फेफड़ों में जा कर निमोनिया तक का कारण बन सकता है, इसलिए भूलकर भी नाक में सरसों का तेल नहीं डालना चाहिए। वहीं कान में तेल डालने से फंगल और बैक्टिरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ये इयर ड्रम को भी डैमेज कर सकता है और वहां जम भी सकता है।

तेल की जगह क्या डाल सकते हैं?

डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों के नाक या कान में कोई भी तेल नहीं डालना चाहिए। अगर बच्चे के कान में ज्यादा वैक्स (मैल) इकट्ठा हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह पर ही कोई ड्रॉप डालें। इसके अलावा खुद कुछ डालने या कान साफ करने से बचें। वहीं बच्चे की नाक बंद है, तो आप नॉर्मल सलाइन ड्रॉप डाल सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ भी ना डालें।

Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।