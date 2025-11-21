सोनम कपूर सेकेंड प्रेग्नेंसी: कपल्स कैसे लें दूसरा बेबी करने का डिसीजन, डॉक्टर ने दिया जवाब
Sonam kapoor second pregnancy: महीनों से चल रहीं अफवाहों के बाद फाइनली सोनम कपूर ने अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की ही दी। सेकंड बेबी को लेकर काफी सारे कपल्स कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे में डॉक्टर की ये सलाह आपके काम आ सकती है, जिसमे वो बता रहीं कि दूसरा बेबी क्यों करना चाहिए?
सोनम कपूर ने हाल ही में अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी अनाउंस की है। 40 की उम्र में वो दोबारा मां बनने वाली हैं। पहले बेटे के जन्म के दो साल बाद सोनम एक बार फिर से प्रेग्नेंट है। सोनम कपूर की प्रेग्नेंसी की खबर सुनकर काफी सारे कपल्स इस सोच में होंगे कि आखिर दूसरा बच्चा करना सही है या नहीं? दरअसल, इन दिनों बच्चा करने और उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए काफी सारे कपल्स स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे में दूसरे बच्चे के लिए किसी एक पार्टनर की चाह या फिर परिवार वालों का प्रेशर कपल्स को दुविधा में डाल देता है। खासतौर पर महिलाएं दूसरे बच्चे को लेकर कंफ्यूज रहती हैं और किसी एक्सपर्ट की प्योर ओपिनियन चाहती हैं। इंस्टाग्राम पर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा कालरा ने दूसरे बच्चे को लेकर बहुत ही क्लियर एडवाइज दी है। जिसे हर कपल्स को जानना चाहिए।
आखिर क्यों दूसरा बच्चा करना है?
काफी सारे कपल्स जो हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं वो एक बच्चा करने के बाद दूसरे बच्चे के बारे में सोचते हैं। लेकिन किसी एक पार्टनर का कंफ्यूजन उन्हें नतीजे तक नहीं पहुंचने देता। केवल घरवालों के प्रेशर या पार्टनर के चाहने से दूसरा बच्चा करना कोई नहीं चाहता। लेकिन डॉक्टर की ये सलाह जरूर आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी।
दूसरा बच्चा करने की जरूरत?
डॉक्टर अरुणा कालरा ने वीडियो में अपने एक्सपीरिएंस को शेयर किया है। वो बताती हैं कि मन में अगर कंफ्यूजन है कि दूसरा बच्चा करना चाहिए या नहीं? तो इसका कोई एक जवाब नही है। ये समझना मुश्किल है कि दूसरा बच्चा क्यों करना चाहिए। तो वो बताती हैं कि पहला बच्चा ज्यादातर पैरेंट्स खुद के लिए करते हैं। उसको हर दिन बढ़ते हुए देखते हैं और खुश होते हैं। उसकी परवरिश और ग्रोथ में पूरा समय देते हैं लेकिन दूसरा बच्चा लोग अपने पहले बच्चे के लिए करते हैं। क्योंकि उस बच्चे को एक सिबलिंग की जरूरत है। जिसके साथ वो खेले-कूदे, सीखे, पढ़े-लिखे और चीजों को शेयर करना सीखे। टीम एक्टीविटी करें और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे का साथ देते हैं। एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और हर मुश्किल और खुशी के समय में साथ रहते हैं। इसलिए दूसरा बच्चा करने की कंफ्यूजन हो तो डॉक्टर की इस सलाह पर अमल जरूर करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।