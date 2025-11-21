सोनम कपूर सेकेंड प्रेग्नेंसी: कपल्स कैसे लें दूसरा बेबी करने का डिसीजन, डॉक्टर ने दिया जवाब

संक्षेप: Sonam kapoor second pregnancy: महीनों से चल रहीं अफवाहों के बाद फाइनली सोनम कपूर ने अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की ही दी। सेकंड बेबी को लेकर काफी सारे कपल्स कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे में डॉक्टर की ये सलाह आपके काम आ सकती है, जिसमे वो बता रहीं कि दूसरा बेबी क्यों करना चाहिए?

सोनम कपूर ने हाल ही में अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी अनाउंस की है। 40 की उम्र में वो दोबारा मां बनने वाली हैं। पहले बेटे के जन्म के दो साल बाद सोनम एक बार फिर से प्रेग्नेंट है। सोनम कपूर की प्रेग्नेंसी की खबर सुनकर काफी सारे कपल्स इस सोच में होंगे कि आखिर दूसरा बच्चा करना सही है या नहीं? दरअसल, इन दिनों बच्चा करने और उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए काफी सारे कपल्स स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे में दूसरे बच्चे के लिए किसी एक पार्टनर की चाह या फिर परिवार वालों का प्रेशर कपल्स को दुविधा में डाल देता है। खासतौर पर महिलाएं दूसरे बच्चे को लेकर कंफ्यूज रहती हैं और किसी एक्सपर्ट की प्योर ओपिनियन चाहती हैं। इंस्टाग्राम पर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा कालरा ने दूसरे बच्चे को लेकर बहुत ही क्लियर एडवाइज दी है। जिसे हर कपल्स को जानना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आखिर क्यों दूसरा बच्चा करना है? काफी सारे कपल्स जो हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं वो एक बच्चा करने के बाद दूसरे बच्चे के बारे में सोचते हैं। लेकिन किसी एक पार्टनर का कंफ्यूजन उन्हें नतीजे तक नहीं पहुंचने देता। केवल घरवालों के प्रेशर या पार्टनर के चाहने से दूसरा बच्चा करना कोई नहीं चाहता। लेकिन डॉक्टर की ये सलाह जरूर आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी।