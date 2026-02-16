17 फरवरी को है साल का पहला सूर्यग्रहण! डॉक्टर ने बताया प्रेग्नेंट महिलाएं किन बातों का ध्यान रखें
Healthy Pregnancy: 17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। डॉ प्रियंका ने गर्भवती महिलाओं को सूर्यग्रहण से जुड़ी कुछ खास सलाह दी हैं, जिन्हें हर प्रेग्नेंट महिला के लिए जानना जरूरी है।
17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ऐसे समय में प्रेग्नेंट महिलाओं को तरह-तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिससे मन में डर और चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। इस विषय पर गाइनोकोलॉजिस्ट डॉ प्रियंका कहती हैं कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई लोग बिना सही जानकारी के ऐसी सलाह दे देते हैं जो तनाव बढ़ाती हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान सबसे जरूरी है सही जानकारी और डॉक्टर की सलाह। डॉ प्रियंका ने गर्भवती महिलाओं को सूर्यग्रहण से जुड़ी कुछ खास सलाह दी हैं, जिन्हें हर प्रेग्नेंट महिला के लिए जानना जरूरी है।
17 फरवरी के सूर्य ग्रहण को लेकर डॉ प्रियंका की सलाह
डॉ प्रियंका ने बताया है कि 17 फरवरी को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसका समय शाम 3:26 से 7:57 तक बताया जा रहा है, लेकिन जब यह भारत में दिखेगा ही नहीं तो बेवजह डरने की कोई वजह नहीं है। इसी कारण सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसलिए किसी भी तरह की घबराहट या खास परहेज करने की जरूरत नहीं है।
प्रेग्नेंसी में फैली आम धारणाएं
डॉ प्रियंका बताती हैं कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिलाओं को अक्सर कई तरह की सलाह दी जाती हैं। जैसे- लोहे की चीजों से दूर रहना, चाकू या छुरी का इस्तेमाल ना करना, कुछ खाना-पीना नहीं, घर से बाहर ना निकलना, आराम ना करना या लगातार चलते रहना। ऐसी बातें सुनकर अक्सर महिलाएं परेशान हो जाती हैं। लेकिन इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आपको यह समझना है कि ग्रहण के समय इन कामों को करने से बच्चे पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। इसलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें।
सबसे जरूरी है आपकी सेहत
डॉ प्रियंका साफ कहती हैं कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी और आपके बच्चे की सेहत। अगर आपको भूख लगती है तो समय पर खाना खाएं। दवाइयां डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें। आराम की जरूरत हो तो आराम करें। सिर्फ इसलिए कि ग्रहण है, अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज ना करें।
तनाव लेना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ज्यादा सोचने और डरने से आपका ब्लड प्रेशर और मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसलिए सिर्फ डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें। डॉ प्रियंका कहती हैं कि किसी भी तरह की अफवाह या डर के बजाय अपने डॉक्टर की सलाह को फॉलो करें। अगर आपको कोई मेडिकल समस्या है तो अपनी नियमित जांच और दवाइयां जारी रखें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपकी सेहत से समझौता हो। आपको समझदारी से काम लेना है। जो बात वैज्ञानिक रूप से सही है और डॉक्टर ने बताई है, उसी पर भरोसा करें।
