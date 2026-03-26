बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखाना है? सीख लें ये वाक्य और रोज 10 मिनट करें बातचीत!

Mar 26, 2026 01:05 pm IST

आपने अक्सर कई बच्चे देखे होंगे जो अंग्रेजी समझ तो लेते हैं, लेकिन बोलने में झिझक महसूस करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप बचपन से ही उन्हें थोड़ी-थोड़ी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कराएं। आप उनके साथ रोज 10 मिनट अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं, जिसमें आप भी इंग्लिश में बोलें और बच्चे भी।

आज के समय में अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि ये जरूरत बन चुकी है। आजकल पढ़े-लिखे होने का मतलब ये भी है कि आप अच्छी अंग्रेजी बोल पाते हैं। अब हर पैरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा कॉन्फिडेंट हो कर अंग्रेजी बोले लेकिन इसके लिए सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देना काफी नहीं है। आपने अक्सर कई बच्चे देखे होंगे जो अंग्रेजी समझ तो लेते हैं, लेकिन बोलने में झिझक महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो स्कूल ने अंग्रेजी भाषा सीखते तो हैं लेकिन घर पर प्रैक्टिस में ना लाने की वजह से कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते। इसके लिए जरूरी है कि आप बचपन से ही उन्हें थोड़ी-थोड़ी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कराएं। आप उनके साथ रोज 10 मिनट अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं, जिसमें आप भी इंग्लिश में बोलें और बच्चे भी। यहां हम आपको एक बेसिक गाइड दे रहे हैं जो आपकी हेल्प करेगी।

मॉर्निंग रूटीन में इस्तेमाल करें अंग्रेजी के ये सेंटेंस सुबह बच्चे को उठाते वक्त आप छोटी सी बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए अंग्रेजी के कुछ सेंटेंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बच्चे को भी इंग्लिश में ही जवाब देने के लिए मोटिवेट करें।

1) Good Morning! Did you sleep well?

(गुड मॉर्निंग! क्या आपने अच्छी नींद ली?)

2) Time to get up!

(उठने का समय हो गया है!)

3) Let's brush your teeth.

(चलो अपने दांत साफ करें।)

4) Do you want to have breakfast?

(क्या आप नाश्ता करना चाहते हैं?)

5) What would you like to eat?

(आप क्या खाना चाहेंगे?)

6) Here's your cereal.

(ये लो आपका सीरियल।)

7) Drink your milk, please.

(कृपया अपना दूध पी लो।)

8) Let's get dressed.

(चलो कपड़े पहन लेते हैं।)

9) Can you put on your socks?

(क्या आप अपने मोज़े पहन सकते हैं?)

10) Do you need help with your shoes?

(क्या आपको जूते पहनने में मदद चाहिए?)

बच्चे को पढ़ाते समय इस्तेमाल करें ये वाक्य 1) Can you say the alphabet?

(क्या आप वर्णमाला बोल सकते हैं?)

2) Let's count together.

(चलो साथ में गिनती करते हैं।)

3) What color is this?

(यह कौन सा रंग है?)

4) Do you know the shape?

(क्या आप इस आकार को जानते हैं?)

5) Can you spell your name?

(क्या आप अपना नाम स्पेल कर सकते हैं?)

6) Let's learn a new word.

(चलो एक नया शब्द सीखते हैं।)

7) Do you know this animal?

(क्या आप इस जानवर को जानते हैं?)

8) What sound does a cow make?

(गाय कैसी आवाज़ करती है?)

9) Let's sing a song.

(चलो एक गाना गाते हैं।)

10) Can you clap your hands?

(क्या आप ताली बजा सकते हैं?)

बच्चे को तैयार करते हुए बोलें इंग्लिश के ये सेंटेंस 1) Time to pack your bag.

(अपना बैग पैक करने का समय हो गया है।)

2) Do you have your lunchbox?

(क्या आपका लंचबॉक्स है?)

3) Don't forget your water bottle.

(अपनी पानी की बोतल मत भूलना।)

4) Let's comb your hair.

(चलो बाल बना लेते हैं।)

5) Are you ready to go?

(क्या आप जाने के लिए तैयार हैं?)

6) Let's put on your jacket.

(चलो अपनी जैकेट पहन लो।)

7) Do you need your hat?

(क्या आपको अपनी टोपी चाहिए?)

8) Don't forget your backpack.

(अपना बैकपैक मत भूलना।)

9) Let's go to the car.

(चलो गाड़ी की ओर चलते हैं।)

10) Buckle up your seatbelt.

(अपनी सीट बेल्ट बांध लो।)

खाना खिलाते टाइम इस्तेमाल करें ये वाक्य 1) Are you hungry?

(क्या आपको भूख लगी है?)

2) Let's wash your hands.

(चलो हाथ धो लेते हैं।)

3) It's time for lunch.

(लंच का समय हो गया है।)

4) What do you want to eat?

(आप क्या खाना चाहते हैं?)

5) Do you like this sandwich?

(क्या आपको ये सैंडविच पसंद है?)

6) Eat your vegetables, please!

(कृपया अपनी सब्जियां खाओ!)

7) Would you like some juice?

(क्या आप जूस लेना चाहेंगे?)

8) Let's clean up the table.

(चलो टेबल साफ करते हैं।)

9) Time for a snack.

(नाश्ते का समय हो गया है।)

10) Do you want an apple or a banana?

(आप सेब लेना चाहेंगे या केला?)

प्ले टाइम के दौरान करें हल्की बातचीत 1) Do you want to play a game?

(क्या आप कोई खेल खेलना चाहते हैं?)

2) Let's build a tower with blocks.

(चलो ब्लॉक्स से टॉवर बनाते हैं।)

3) Can you find the red ball?

(क्या आप लाल गेंद ढूंढ सकते हैं?)

4) Let's draw a picture.

(चलो एक चित्र बनाते हैं।)

5) Do you like to color?

(क्या आपको रंग भरना पसंद है?)

6) Want to play with your dolls?

(क्या आप अपनी गुड़ियों के साथ खेलना चाहते हैं?)

7) Let's play hide and seek.

(चलो लुका-छिपी खेलते हैं।)

8) Can you count to ten?

(क्या आप दस तक गिन सकते हैं?)

9) Do you want to read a book?

(क्या आप किताब पढ़ना चाहते हैं?)

10) Let's play outside.

(चलो बाहर खेलते हैं।)

इवनिंग रूटीन में यूज करें अंग्रेजी के ये वाक्य 1) Time to come inside.

(अंदर आने का समय हो गया है।)

2) Let's wash up for dinner.

(चलो डिनर से पहले हाथ-मुंह धो लेते हैं।)

3) Do you want to help set the table?

(क्या आप टेबल लगाने में मदद करना चाहते हैं?)

4) What should we have for dinner?

(हम डिनर में क्या खाएं?)

5) Do you like this soup?

(क्या आपको ये सूप पसंद है?)

6) Let's have some dessert.

(चलो कुछ मीठा खाते हैं।)

7) Can you help clear the dishes?

(क्या आप बर्तन हटाने में मदद कर सकते हैं?)

8) Time for a bath.

(नहाने का समय हो गया है।)

9) Do you want bubbles in your bath?

(क्या आपको नहाने में बबल्स चाहिए?)

10) Let's put on your pajamas.

(चलो अपने नाइट सूट पहन लो।)

रात में सोने से पहले करें हल्की-फुल्की बातचीत 1) Time to read a bedtime story.

(सोने से पहले कहानी पढ़ने का समय है।)

2) Do you want to pick a book?

(क्या आप कोई किताब चुनना चाहते हैं?)

3) Let's snuggle up.

(चलो आराम से लेट जाते हैं।)

4) Did you have a good day?

(क्या आपका दिन अच्छा रहा?)

5) What was your favourite part?

(आपका पसंदीदा पल कौन सा था?)

6) Time to turn off the lights.

(लाइट बंद करने का समय हो गया है।)

7) Can you say goodnight to everyone?

(क्या आप सबको गुड नाइट कह सकते हैं?)

8) Do you want a nightlight?

(क्या आपको नाइट लाइट चाहिए?)

9) Sweet dreams!

(मीठे सपने!)

10) Good night!