रात में बच्चे को टोपी पहनाकर सुलाना चाहिए या नहीं, ये कन्फ्यूजन पैरेंट्स के बीच काफी आम है। अक्सर दादी नानी बच्चे के सिर को ढकने की सलाह देती हैं, वहीं डॉक्टर्स का मानना कुछ अलग होता है। अब इसमें सही क्या है आइए चाइल्ड स्पेशलिस्ट से समझते हैं।

छोटे बच्चे को सुलाते समय उसके आराम और सेहत का खास ध्यान रखना पड़ता है। खासकर सर्दियों में पैरेंट्स इस बात को लेकर ज्यादा सतर्क रहते हैं कि कहीं बच्चे को ठंड ना लग जाए। इसी वजह से अक्सर बड़े-बुजुर्ग रात को बच्चे को टोपी पहनाकर सुलाने की सलाह देते हैं, ताकि बच्चे का सिर ढका रहे और उसे ठंड ना लगे। लेकिन बच्चे को सोते समय टोपी पहनाना सही है या नहीं, इसे ले कर अक्सर कई पैरेंट्स के मन में उलझन रहती है। पीडियाट्रिशियन डॉ गीतांजलि ने पैरेंट्स की इसी कन्फ्यूजन को दूर किया है। चलिए जानते हैं इसे ले कर क्या है डॉक्टर गीतांजलि की राय।

क्या रात को बच्चे को टोपी पहनाकर सुलाना चाहिए? अगर आप भी अपने बच्चे को रात में सुलाते समय टोपी पहनाते हैं, तो इस आदत को बदलने की जरूरत है। डॉक्टर गीतांजलि के अनुसार, घर के अंदर सोते समय बच्चे को आमतौर पर टोपी पहनाने की जरूरत नहीं होती। इसकी वजह यह है कि बच्चे के बॉडी की एकस्ट्रा गर्मी उसके सिर के जरिए बाहर निकलती है। ऐसे में अगर बच्चे को टोपी पहनाकर सुलाया जाए, तो उसके शरीर की एक्स्ट्रा गर्मी बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है। इससे बच्चे को ज्यादा गर्मी लग सकती है।

बच्चे को सोते समय टोपी पहनाने से क्या परेशानी हो सकती है? अक्सर माता-पिता को लगता है कि बच्चे का सिर ढका रहेगा, तो उसे ठंड नहीं लगेगी। लेकिन हर समय सिर ढककर रखना सही नहीं है। बच्चे को जरूरत से ज्यादा गर्म कपड़े पहनाने या टोपी लगाकर सुलाने से उसके शरीर में एक्स्ट्रा गर्मी जमा हो सकती है। डॉक्टर कहती हैं कि सोते समय बच्चे का ज्यादा गर्म होना खतरनाक हो सकता है। इसलिए बच्चे को सुलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसे जरूरत से ज्यादा गर्म कपड़े ना पहनाए जाएं। बच्चे को आरामदायक माहौल में सुलाना जरूरी है, ताकि उसे ना तो ज्यादा गर्मी लगे और ना ही ठंड से परेशानी हो।

बच्चे को ठंड लग रही है या नहीं, कैसे पता करें? कई बार पैरेंट्स बच्चे के हाथ-पैर छू कर अंदाजा लगाते हैं कि उसे ठंड लग रही है या नहीं। अगर बच्चे के हाथ ठंडे महसूस होते हैं, तो वे तुरंत उसे और कपड़े पहना देते हैं। लेकिन सिर्फ हाथ ठंडे होने का मतलब यह नहीं है कि बच्चे को ठंड लग रही है। डॉक्टर बताती हैं कि बच्चे के शरीर की गर्मी का अंदाजा लगाने के लिए उसकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से को छू कर देखें। अगर वहां का हिस्सा नॉर्मल रूप से गर्म है, तो सिर्फ ठंडे हाथों की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है।

घर के अंदर बच्चे को ठंड लगे तो क्या करें? अगर आपको लगता है कि घर के अंदर बच्चे को ठंड लग रही है, तो उसे टोपी पहनाने के बजाय कपड़ों की एक आरामदायक लेयर बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें कि कपड़े ऐसे हों जिनमें बच्चा आसानी से हाथ-पैर हिला सके और उसे परेशानी ना हो। बच्चे को बहुत ज्यादा कपड़ों में लपेटकर ना रखें। ऐसा करने से उसे जरूरत से ज्यादा गर्मी लग सकती है। बच्चे को सुलाते समय कमरे के टेंपरेचर और उसके आराम का ध्यान रखें। अगर कपड़े पहनाने के बाद उसकी गर्दन के पीछे का हिस्सा बहुत गर्म या पसीने से गीला महसूस हो, तो कपड़ों की एक लेयर कम कर दें।