Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडShould Parents Be Friends With Their Kids? Parenting Coach Explains the Right Approach
क्या पैरेंट्स को बच्चे का दोस्त बनकर रहना चाहिए? पेरेंटिंग कोच ने बताया परवरिश का सही तरीका!

क्या पैरेंट्स को बच्चे का दोस्त बनकर रहना चाहिए? पेरेंटिंग कोच ने बताया परवरिश का सही तरीका!

संक्षेप:

पेरेंटिंग कोच रेनू गिरधर कहती हैं कि बच्चे आपके दोस्त नहीं होते और यह बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच है। दोस्ती बराबरी पर चलती है, जहां कोई नियम नहीं होते और ना ही जवाबदेही होती है। वहीं माता-पिता की भूमिका जिम्मेदारी से जुड़ी होती है।

Jan 19, 2026 05:26 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पेरेंटिंग एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसके जरिए ही बच्चे का भविष्य या तो संवर जाता है या बिगड़ जाता है। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे, उनसे खुलकर बात करे और कभी उनसे दूर ना जाए। इसी चाह में कई बार माता-पिता यह सोचने लगते हैं कि अगर वे बच्चे के सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे, तो रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। लेकिन पेरेंटिंग कोच रेनू गिरधर बताती हैं कि यह सोच सुनने में अच्छी लगती है, पर हकीकत में यह हमेशा सही नहीं होती। बच्चे को दोस्त नहीं, बल्कि ऐसे माता-पिता चाहिए जो प्यार के साथ सही दिशा दिखाएं, सही और गलत का फर्क सिखाएं और जरूरत पड़ने पर सख्ती भी दिखा सकें। यही संतुलन बच्चे के जीवन को सही राह पर ले जाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बच्चे दोस्त नहीं होते, इस सच को समझना जरूरी है

पेरेंटिंग कोच रेनू गिरधर कहती हैं कि बच्चे आपके दोस्त नहीं होते और यह बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच है। दोस्ती बराबरी पर चलती है, जहां कोई नियम नहीं होते और ना ही जवाबदेही होती है। वहीं माता-पिता की भूमिका जिम्मेदारी से जुड़ी होती है। जब माता-पिता हर बात पर हां कहते हैं और हर गलती पर हंसकर टाल देते हैं, तो बच्चा यह नहीं सीख पाता कि उसकी बाउंड्री लाइन क्या है। धीरे-धीरे उसे लगता है कि जो मन करे वही सही है। यह आदत आगे चलकर उसके व्यवहार और फैसलों पर बुरा असर डाल सकती है।

बाउंड्रीज तय करना जरूरी है

पेरेंटिंग कोच बताती हैं कि बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्लियर बाउंड्रीज की। बाउंड्रीज बच्चे को सुरक्षा का एहसास देती हैं। जब माता-पिता यह तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तो बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करता है। गलत बात पर 'ना'कहना पेरेंटिंग का अहम हिस्सा है। यह 'ना' बच्चे को समझाता है कि हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं है। यही समझ आगे चलकर उसे पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल और रिस्पॉन्सबिलिटी सिखाती है।

अनुशासन के जरिए प्यार दिखाना

पेरेंटिंग कोच के अनुसार, प्यार सिर्फ लाड़-प्यार से नहीं दिखाया जाता। असली प्यार अनुशासन में भी छिपा होता है। जब माता-पिता नियम बनाते हैं, समय पर सोने-जागने की आदत डालते हैं या गलत व्यवहार पर रोक लगाते हैं, तो यह सख्ती नहीं बल्कि देखभाल होती है। बच्चे उस समय नाराज हो सकते हैं, आंखें घुमा सकते हैं या दरवाजा पटक सकते हैं, लेकिन बच्चे के ये इमोशंस अस्थायी होती हैं। इन नियमों से ही बच्चे का चरित्र मजबूत बनता है।

Parenting Tips

आज की नाराजगी बनेगी कल की समझ

रेनू गिरधर समझाती हैं कि माता-पिता को बच्चे की हर नाराजगी से डरने की जरूरत नहीं है। आज बच्चा आपके नियमों से नाराज होगा लेकिन जब वह बड़ा होगा, तो वही नियम उसे सही लगेंगे। तब उसे समझ आएगा कि माता-पिता का 'ना' दरअसल प्यार था, तय की गई सीमाएं उसकी सुरक्षा थीं और अनुशासन उसका मार्गदर्शन था। यही अनुभव उसे जीवन में सही फैसले लेने में मदद करेगा।

माता-पिता कैसे बनें, दोस्त नहीं बल्कि मार्गदर्शक

पेरेंटिंग कोच रेनू गिरधर का मानना है कि माता-पिता का काम दोस्त बनना नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बनना है। ऐसा मार्गदर्शक जो सुने भी, समझाए भी और जरूरत पड़ने पर सख्त भी हो। बच्चे से खुलकर बात करें लेकिन अपनी जिम्मेदारी न भूलें। जब माता-पिता इस संतुलन को समझ लेते हैं, तब बच्चा ना सिर्फ एक अच्छा इंसान बनता है, बल्कि बड़े होकर अपने माता-पिता को सबसे सच्चा दोस्त भी मानता है।

ये भी पढ़ें:पिता की ये 5 गलतियां बिगाड़ सकती हैं बच्चे का भविष्य, डॉ रवि ने दी सलाह!
ये भी पढ़ें:चिप्स नहीं, बच्चों के लिए ये 1 फूड है सबसे खतरनाक! हेल्दी समझकर दे रहे पैरेंट्स
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।