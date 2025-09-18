नवरात्रि में बेटी को दें मां दुर्गा का कोई नाम, बेहद खूबसूरत हैं ये बेबी नेम लिस्ट shardiya navratri 2025 unique popular baby girl names inspired by goddess durga names for baby girl list of baby names, पेरेंटिंग टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडshardiya navratri 2025 unique popular baby girl names inspired by goddess durga names for baby girl list of baby names

नवरात्रि में बेटी को दें मां दुर्गा का कोई नाम, बेहद खूबसूरत हैं ये बेबी नेम लिस्ट

Maa Durga Names With Meaning For Baby Girl : इस बेबी लिस्ट में शामिल हर नाम ना सिर्फ सुनने में बेहद यूनिक है बल्कि मीनिंगफुल भी है। बेटी में मां दुर्गा जैसी शक्ति और आत्मविश्वास भरने के लिए बेटी के लिए पसंद करें बेबी नेम लिस्ट में से कोई एक प्यारा सा बेबी नेम।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 12:49 PM
share Share
Follow Us on
नवरात्रि में बेटी को दें मां दुर्गा का कोई नाम, बेहद खूबसूरत हैं ये बेबी नेम लिस्ट

Shardiya Navratri 2025 : शारदीय नवरात्री 2025 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में मां दुर्गा के भक्तों ने माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनकी लाल चुनरी खरीदने से लेकर मंदिर सजाने तक से जुड़ी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली होंगी। अगर आप खुद को माता रानी का सच्चा भक्त मानते हैं और चाहते हैं कि इस नवरात्रि अपनी बीटिया का नाम मां दु्र्गा के किसी एक नाम पर रखें तो ये बेबी नेम लिस्ट आपकी मदद कर सकती है। इस बेबी लिस्ट में शामिल हर नाम ना सिर्फ सुनने में बेहद यूनिक है बल्कि मीनिंगफुल भी है। बेटी में मां दुर्गा जैसी शक्ति और आत्मविश्वास भरने के लिए बेटी के लिए पसंद करें बेबी नेम लिस्ट में से कोई एक प्यारा सा बेबी नेम।

बेटी के लिए पसंद करें मां दुर्गा के नाम

आद्या- यह नाम देवी दुर्गा के पहले स्वरूप, आदि शक्ति का है।

अनिका-देवी दुर्गा के इस नाम का मतलब अनुग्रह या तेज होता है।

अदिति- देवताओं की माता और देवी दुर्गा से जुड़े इस नाम का अर्थ अनंत या स्वतंत्र है।

जया- मां दुर्गा के इस नाम का अर्थ विजय होता है।

नंदिनी- देवी दुर्गा का यह नाम जीवन में खुशी लाता है। इस नाम का मतलब आनंद देने वाली होती है।

नित्या- देवी दुर्गा का यह नाम जो अनंतता को दर्शाता है।

शैलजा- इस नाम का मतलब पहाड़ की पुत्री होता है। यह नाम देवी पार्वती का एक नाम है, जो दुर्गा का ही एक रूप हैं।

शाम्भवी- देवी दुर्गा के इस नाम का मतलब शिव की पत्नी होता है।

आर्या- दुर्गा का एक नाम, जिसका अर्थ है महान या सम्मानित।

दिविशा - यह मां दुर्गा का नाम है।

श्रेयानवी - देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा दोनों का नाम है।

वामिका - देवी दुर्गा का एक नाम, जो वामन यानी शिवजी के बाईं ओर विराजमान हैं।

Parenting Tips Baby Names

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।