हल्दी-दूध और 100 कदम : बच्चों की सेहत के लिए शाहिद-मीरा अपनाते हैं ये 'देसी' पेरेंटिंग नुस्खे

शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की जोड़ी ना सिर्फ अपनी खूबसूरत केमिस्ट्री और लाइफस्टाइल की वजह से फैंस के बीच चर्चा में बनी रहती है, बल्कि उनका पेरेंटिंग का अंदाज भी बाकी लोगों से बेहद जुदा और हेल्दी है। बड़े स्टार्स होने के बावजूद, शाहिद-मीरा अपने बच्चों (मीशा और जैन) की परवरिश बेहद देसी अंदाज में करते हैं। ग्लेमर की चकाचौंध से दूर, शाहिद कपूर और मीरा राजपूत अपनी पेरेंटिंग में सादगी और भारतीय परंपराओं को प्राथमिकता देते हैं। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत इस बात को अच्छी तरह मानते और समझते हैं कि एक स्वस्थ जीवनशैली की शुरुआत हमेशा रसोई से ही होती है। जहां आजकल के बच्चे गैजेट्स और जंक फूड में खोए रहते हैं, वहीं शाहिद-मीरा ने बच्चों के लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' का कड़ा नियम बनाया है, ताकि वे स्क्रीन में खोने के बजाय बाहर खेलें और प्रकृति से जुड़ें। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने परिवार की हेल्थ और पेरेंटिंग से जुड़े अपने रूटीन के बारे में खुलकर बात की। जिसमें घी वाले हल्दी दूध से लेकर 100 कदम पैदल चलना तक शामिल है।

एक समय में एक ही तरह के फल खाएं अपने इस इंटरव्यू में शाहिद-मीरा बताते हैं कि बच्चों के भोजन को पौष्टिक और संतुलित बनाए रखने के लिए वो उनकी डाइट में फ्रेश फलों से भरी कटोरी को शामिल करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। हालांकि ऐसा करते समय इस बात का खासतौर पर ख्याल रखा जाता है कि कटोरे में हमेशा एक जैसे ही फल हों। अलग-अलग फल एक साथ नहीं मिलाने का नियम भी सख्ती से फॉलो किया जाता है। मीरा बताती हैं कि ऐसा करने से डाइजेशन पर असर पड़ सकता है।

खाना खाने के बाद 100 कदम चलाएं मीरा ने बताया कि वह अपने बच्चों को खाना खाने के बाद 100 कदम जरूर चलवाती हैं, ताकि उनका पाचन हमेशा अच्छा बना रहे।

गर्म दूध में हल्दी, गुड़ और घी मीरा कहती हैं कि सोने से पहले वो अपने बच्चों को गर्म दूध में हल्दी, गुड़ और घी मिलाकर एक छोटा कप पिलाती हैं। घी और गुड़-हल्दी वाला ये ‘गोल्डन मिल्क’ उनकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखता है।