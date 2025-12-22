Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडshahid kapoor mira rajput kids health secret depends on desi parenting haldi milk with ghee and 100 steps after meals
हल्दी-दूध और 100 कदम : बच्चों की सेहत के लिए शाहिद-मीरा अपनाते हैं ये 'देसी' पेरेंटिंग नुस्खे

हल्दी-दूध और 100 कदम : बच्चों की सेहत के लिए शाहिद-मीरा अपनाते हैं ये 'देसी' पेरेंटिंग नुस्खे

संक्षेप:

Shahid-Mira Desi Parenting Tips For Kids Health: हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने परिवार की हेल्थ और पेरेंटिंग से जुड़े अपने रूटीन के बारे में खुलकर बात की। जिसमें घी वाले हल्दी दूध से लेकर 100 कदम पैदल चलना तक शामिल है।

Dec 22, 2025 12:56 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की जोड़ी ना सिर्फ अपनी खूबसूरत केमिस्ट्री और लाइफस्टाइल की वजह से फैंस के बीच चर्चा में बनी रहती है, बल्कि उनका पेरेंटिंग का अंदाज भी बाकी लोगों से बेहद जुदा और हेल्दी है। बड़े स्टार्स होने के बावजूद, शाहिद-मीरा अपने बच्चों (मीशा और जैन) की परवरिश बेहद देसी अंदाज में करते हैं। ग्लेमर की चकाचौंध से दूर, शाहिद कपूर और मीरा राजपूत अपनी पेरेंटिंग में सादगी और भारतीय परंपराओं को प्राथमिकता देते हैं। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत इस बात को अच्छी तरह मानते और समझते हैं कि एक स्वस्थ जीवनशैली की शुरुआत हमेशा रसोई से ही होती है। जहां आजकल के बच्चे गैजेट्स और जंक फूड में खोए रहते हैं, वहीं शाहिद-मीरा ने बच्चों के लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' का कड़ा नियम बनाया है, ताकि वे स्क्रीन में खोने के बजाय बाहर खेलें और प्रकृति से जुड़ें। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने परिवार की हेल्थ और पेरेंटिंग से जुड़े अपने रूटीन के बारे में खुलकर बात की। जिसमें घी वाले हल्दी दूध से लेकर 100 कदम पैदल चलना तक शामिल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:बच्चे को बनाना है कामयाब? आज ही अपनाएं सद्गुरु के ये 7 पेरेंटिंग टिप्स

एक समय में एक ही तरह के फल खाएं

अपने इस इंटरव्यू में शाहिद-मीरा बताते हैं कि बच्चों के भोजन को पौष्टिक और संतुलित बनाए रखने के लिए वो उनकी डाइट में फ्रेश फलों से भरी कटोरी को शामिल करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। हालांकि ऐसा करते समय इस बात का खासतौर पर ख्याल रखा जाता है कि कटोरे में हमेशा एक जैसे ही फल हों। अलग-अलग फल एक साथ नहीं मिलाने का नियम भी सख्ती से फॉलो किया जाता है। मीरा बताती हैं कि ऐसा करने से डाइजेशन पर असर पड़ सकता है।

खाना खाने के बाद 100 कदम चलाएं

मीरा ने बताया कि वह अपने बच्चों को खाना खाने के बाद 100 कदम जरूर चलवाती हैं, ताकि उनका पाचन हमेशा अच्छा बना रहे।

गर्म दूध में हल्दी, गुड़ और घी

मीरा कहती हैं कि सोने से पहले वो अपने बच्चों को गर्म दूध में हल्दी, गुड़ और घी मिलाकर एक छोटा कप पिलाती हैं। घी और गुड़-हल्दी वाला ये ‘गोल्डन मिल्क’ उनकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखता है।

मिलकर मेन्यू करते हैं प्लान

अपने इस इंटरव्यू में शाहिद ने मजाकिया अंदाज में बताया कि हर महीने उनका परिवार बच्चों के लिए मिलकर मेन्यू प्लान करता है। बेटी मीशा के बड़े होने की वजह से अब वह भी अपनी पसंद बताती है, जिससे कई बार मीरा के साथ उसकी बहस तक हो जाती है। जो शाहिद और बेटा जैन देखकर बेहद एंजॉय करते हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।