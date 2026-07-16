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भगवान शिव के भक्त हैं? बेटी को दें उनसे जुड़ा सुंदर नाम, देखें 35+ मॉडर्न नेम की लिस्ट!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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बेटी के लिए भगवान शिव से जुड़ा सुंदर और आधुनिक नाम ढूंढ रहे हैं, तो ये लिस्ट आपके बड़े काम आ सकती हैं। यहां हम आपके लिए 40 छोटे और मीनिंगफुल नामों का कलेक्शन ले कर आए हैं, जो भगवान शिव से प्रेरित हैं।

भगवान शिव के भक्त हैं? बेटी को दें उनसे जुड़ा सुंदर नाम, देखें 35+ मॉडर्न नेम की लिस्ट!

घर में बेटी होना बड़े सौभाग्य की बात होती है। ऐसे में हर माँ-बाप चाहते हैं कि अपनी बेटी को कोई ऐसा नाम दें, जो सुंदर भी हो साथ ही मीनिंगफुल भी। हिंदू धर्म में ज्यादातर लोग बच्चे को अपने आराध्य का नाम देना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आपके आराध्य देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव हैं, तो आप भी अपनी बेटी को उनसे जुड़ा प्यारा सा नाम दे सकते हैं। आजकल के पैरेंट्स ऐसे नाम ढूंढते हैं जो बहुत बड़े भी ना हों और मॉडर्न टच लिए हुए हों। ऐसे में महादेव से जुड़े ये नाम आपकी बेटी के लिए अच्छे हो सकते हैं। यहां हम एक पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें हर एक नाम बड़ा सुंदर, मीनिंगफुल और साथ ही मॉडर्न भी है।

बेटी को दें भगवान शिव से जुड़े ये सुंदर नाम

1) शिव्या: भगवान शिव से जुड़ी, शुभ और कल्याणकारी

2) शिवप्रिया : शिव की प्रिय

3) रुद्रश्री: भगवान रुद्र का सौंदर्य

4) ईशानी: भगवान शिव की शक्ति

5) शिवांशी: भगवान शिव का अंश

6) अद्रिजा: माता पार्वती का एक नाम

7) महिका: दिव्यता से जुड़ा नाम

8) आध्या: शक्ति

9) उमैरा: उमा से प्रेरित एक नाम

10) त्रिशिका: भगवान शिव के त्रिशूल से प्रेरित नाम

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मॉडर्न और छोटे हैं ये नाम

1) शिविका: भगवान शिव से प्रेरित सुंदर नाम

2) ओम्या: ॐ से प्रेरित आधुनिक नाम

3) गौरीका: माता पार्वती का एक नाम

4) रुद्रिका: रुद्र से प्रेरित नाम

5) आयरा: भगवान शिव से जुड़ा आधुनिक नाम

6) शिवन्या: शिव से जुड़ा सुंदर नाम

7) निया: भगवान शिव के अवतार हनुमान जी से जुड़ा एक नाम

8) अनाया: सबसे श्रेष्ठ

9) आयुष्वी: लंबे समय तक जीने वाला, भगवान शिव से जुड़ा एक नाम

10) रुद्राक्षी: भगवान शिव की आँख

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महादेव से प्रेरित बेटी के लिए मॉडर्न नाम

1) ओमिशा: ॐ से प्रेरित आधुनिक नाम

2) शिव्यारा: भगवान शिव से जुड़ा एक नाम

3) शिवेशा: शिव की कृपा

4) ईश्विका: ईश्वर से जुड़ी हुई

5) शिवांका: शिव की छाप या पहचान

6) रुद्रांशी: रुद्र का अंश

7) आर्या: श्रेष्ठ और पूजनीय

8) अपर्णा: मां पार्वती का तपस्वी रूप

9) पार्वी: पार्वती से प्रेरित एक आधुनिक नाम

10) शिविका: भगवान शिव से जुड़ा नाम

ये नाम भी हैं काफी सुंदर अर्थ वाले

1) शिवायरा: शिव से जुड़ा एक आधुनिक नाम

2) त्रिनिशा: तीन नेत्र से प्रेरित नाम

3) शिवारा: भगवान शिव से जुड़ा छोटा और सुंदर नाम

4) शिवायी: शिव को समर्पित

5) शिवांगी: माता पार्वती का एक नाम

6) आराहा: भगवान शिव से जुड़ा आधुनिक नाम

7) आश्वी: शक्ति और प्रकाश का प्रतीक

8) प्राव्या: बुद्धिमान

9) मिहिष्का: भगवान शिव का अंश

10) शाम्भवी: भगवान शंभू की शक्ति

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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