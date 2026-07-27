सावन में रखना है बेटे का नाम, महादेव से प्रेरित 100 नामों में से चुनें एक, साहस का होगा प्रतीक
सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस खास महीने में भोलेनाथ की अराधना की जाती है। अगर आप इस महीने में बेटे को खूबसूरत नाम देना चाहते हैं, तो हम यहां 100 नामों की लिस्ट शेयर कर रहे हैं।
Baby Boy Names: सावन के महीने में बेटे का नामकरण करने का सोच रहे हैं, तो भगवान शिव से प्रेरित नाम चुन सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस पावन महीने में हर तरफ उनकी अराधना-पूजा की जाती है। ऐसे में सावन में जन्में बेटे के लिए भी लोग महादेव से प्रेरित नाम चुनते हैं। अगर आप बेबी बॉय के लिए धार्मिक, साहसिक और ईश्वरीय नाम खोज रहे हैं, तो हम आपको शिव जी से प्रेरित 100 नामों की लिस्ट दिखाते हैं। इन 100 नामों में से एक नाम आप चुन सकते हैं और सभी का अर्थ बेहद प्यारा होगा।
यहां देखें 100 नामों की लिस्ट-
1. शिवांश – भगवान शिव का अंश
2. शिवाय – शिव का स्वरूप, कल्याणकारी
3. शंकर – कल्याण करने वाले
4. महेश – महान ईश्वर, भगवान शिव का एक प्रमुख नाम।
5. रुद्र – शिव का उग्र और शक्तिशाली रूप।
6. नीलकंठ – समुद्र मंथन का विष पीने वाले भगवान शिव।
7. त्रिलोचन – तीन नेत्रों वाले।
8. पिनाकी – पिनाक धनुष धारण करने वाले।
9. शशांक – चंद्रमा धारण करने वाले, शिव का एक नाम।
10. ईशान – भगवान शिव का उत्तर-पूर्व दिशा का स्वरूप, ईश्वर।
11. हर – सभी दुखों और पापों का हरण करने वाले।
12. शंभु – आनंद और शुभता के स्रोत।
13. गिरीश – पर्वतों के स्वामी।
14. सोमेश – चंद्रमा के स्वामी।
15. पशुपति – समस्त जीवों के स्वामी।
16. देवांश – ईश्वर का अंश।
17. ओमकार – 'ॐ' का स्वरूप, परम चेतना का प्रतीक।
18. कैलाश – भगवान शिव के दिव्य धाम का नाम।
19. शिवेंद्र – शिव के समान शक्तिशाली और श्रेष्ठ
20. आदि – शुरुआत
21. आरव – शांतिपूर्ण, शांत
22. भाव – अस्तित्व
23. देव - दिव्य
24. हर्ष – खुशी
25. ईशान – शिव का दूसरा नाम
26. ओम – पवित्र ध्वनि, शिव की ऊर्जा
27. वीर – बहादुर और बलवान
28. शिवांश – सबसे लोकप्रिय और आधुनिक।
29. ऋत्विक – यूनिक और आध्यात्मिक।
30. नटराज – पारंपरिक, शक्तिशाली और विशिष्ट।
31. अर्जुन – पौराणिक, वीरता और एकाग्रता का प्रतीक।
32. शिव – सरल, कालातीत और अत्यंत शुभ।
33. शिवांशू – कम प्रचलित, लेकिन बेहद सुंदर और आध्यात्मिक अर्थ वाला नाम।
34. दक्षेश – दक्षों के स्वामी
35. हारा – पापों को दूर करने वाला
36. कपालिन – वह व्यक्ति जो खोपड़ी धारण करता है
37. केदारनाथ – केदारनाथ के भगवान
38. लिंगराज – लिंगम के स्वामी
39. मृत्युंजय - मृत्यु को जीतने वाला
40. पशुपति - सभी प्राणियों के भगवान
41. रामेश्वर - रामेश्वरम के भगवान
42. सोमनाथ – चंद्रमा के स्वामी
43. अगस्त्य - शिव के प्रति समर्पित महान ऋषि
44. भैरव – शिव का शक्तिशाली रूप
45. गिरि – पर्वत (कैलाश के स्वामी)
46. कैलाश – शिव का पवित्र निवास स्थान
47. लोकेश – जगत के स्वामी
48. प्रणव – पवित्र “ओम”
49. योगी – आध्यात्मिक साध
50. नीरव- आकर्षक और प्रभावशाली।
51. भव – सृष्टि के स्वामी, शिव का नाम
52. शर्व – भगवान शिव का वैदिक नाम
53. हर – दुखों का हरण करने वाले
54. ईश – परमेश्वर
55. रुद्र – शिव का उग्र स्वरूप
56. सोम – चंद्रमा, शिव से जुड़ा नाम
57. नील – नीलकंठ से प्रेरित
58. दक्ष – कुशल, योग्य
59. अक्ष – अविनाशी, शाश्वत
60. वेद – ज्ञान का प्रतीक
61. अर्ण – लहर, तेजस्विता का प्रतीक
62. विहान – नई शुरुआत, प्रभात
63. ओजस – ऊर्जा और तेज
64. तेजस – प्रकाश, तेज
65. विवान – जीवन से भरपूर, सूर्य की किरण
66. ऋत्व – ऋतु, समय का प्रतीक
67. शिवित – शिव से प्रेरित (आधुनिक नाम)
68. आर्य – श्रेष्ठ, सम्माननीय
69. देव – ईश्वर, दिव्य
70. ईहान – अपेक्षित, इच्छित
71. नक्ष – नक्षत्र, सितारा
72. ध्रुव – अटल, स्थिर
73. अंश – हिस्सा, दिव्य अंश
74. अर्णव – विशाल, समुद्र
75. ओम – पवित्र ध्वनि
76. पार्थ – अर्जुन का नाम
77. लक्ष्य – उद्देश्य
78. आरुष – सूर्य की पहली किरण
79. तनय – पुत्र
80. युवन – युवा, ऊर्जावान
81. वीर – साहसी
82. दक्षित – कुशल और योग्य
83. अद्वय – अद्वितीय
84. ईवान – ईश्वर का उपहार
85. आरिव – ज्ञानवान, बुद्धिमान
86. अयान – ईश्वर का उपहार, मार्ग
87. नयन – सुंदर आंखों वाला
88. नियान – लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला
89. आरुष्ट – प्रकाशमान (दुर्लभ नाम)
90. वेदांत – ज्ञान का अंतिम सत्य
91. दिवित – अमर, दिव्य
92. मानव – मनुष्य, संवेदनशील
93. रिवान – सफल, महत्वाकांक्षी
94. सक्षम – समर्थ
95. तनिष – महत्वाकांक्षी, अनमोल
96. प्रणय – प्रेम, स्नेह
97. अभिन – नवीन, अनोखा
98. शुभ – मंगलकारी
99. आरिन – शक्ति और सम्मान का प्रतीक
100. ईक्षित – जिसकी कामना की गई हो
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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