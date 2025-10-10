शादी के फौरन बाद बच्चा नहीं चाहती तो क्या है इसका समाधान, जानें एक्सपर्ट का जवाब safe precautions for family planning know what expert doctor suggest, पेरेंटिंग टिप्स - Hindustan
पीरियड से लेकर प्रेग्नेंसी तक हर मुद्दे पर हमारे पास ढेरों सवाल होते हैं, बस नहीं होता जवाब पाने का वाजिब जरिया। इस कॉलम के जरिये हम किसी एक्सपर्ट की मदद से आपकी जिज्ञासाओं और समस्याओं के समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। इस बार आपके सवालों के जवाब दे रही हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अर्चना धवन बजाज

Aparajita हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 04:24 PM
हर महिला के पास पीरियड्स, प्रेग्नेंसी, मेनोपॉज और गर्भनिरोध से जुड़े कई सवाल होते हैं। जिसका जवाब अक्सर उन्हें नहीं मिल पाता क्योंकि वो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने नहीं जाती। लेकिन ऐसे सवालों का जवाब एक्सपर्ट से यहां पाया जा सकता है।

मेरी उम्र 30 साल है। एक साल पहले शादी हुई है। हम दोनों पति-पत्नी अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे डर है कि कुछ सालों बाद अगर बच्चे के बारे में हमारी योजना बनती है, तो कहीं तब गर्भधारण करने में दिक्कत न आए। हमें अभी क्या करना चाहिए, ताकि भविष्य में परिवार बढ़ाने की अगर योजना बने, तो हमें दिक्कत का सामना न करना पड़े?

-सोनी सिंह, रांची

अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप अभी गर्भधारण नहीं करना चाहती हैं, तो सबसे अच्छा यह होगा कि आप गाइनेकोलॉजिस्ट से मिलें और उन्हें अपनी समस्या बताएं। ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट पति-पत्नी दोनों का गेमेट्स टेस्ट यानी रिजर्व एग क्वालिटी का टेस्ट करते हैं। साथ ही डॉक्टर एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंट्रल फॉलिकल काउंट और पुरुष का सीमन एनालिसिस करवाने की सलाह देते हैं। इन टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर ही आप बच्चे के मामले में अपनी भविष्य की योजना बना सकती हैं। अगर रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी है, तो आप अभी इंतजार कर सकती हैं। इस दौरान भविष्य की प्रेग्नेंसी के लिए अपने शरीर को तैयार करें। फॉलिक एसिड का नियमित रूप से सेवन करें। सिगरेट, शराब, ड्रग्स, वेपिंग जैसी अगर कोई खराब लत है, तो उसे छोड़ दीजिए। अपना वजन नियंत्रण में रखने की कोशिश कीजिए। नियमित रूप से व्यायाम कीजिए। ये सब अगर आप अभी से ही शुरू कर देंगी, तो भविष्य में जब भी आप गर्भधारण करने की कोशिश करेंगी, तो आसानी होगी। अगर डॉक्टरी परामर्श द्वारा करवाए गए टेस्ट की रिपाेर्ट नकारात्मक आती है, तो आप एग फ्रीजिंग, एंब्रियो फ्रीजिंग या फिर स्पर्म फ्रीजिंग के विकल्पों के बारे में डॉक्टरी परामर्श लें। बेहतर तो यही होता है कि बच्चे की प्लानिंग 35 साल की उम्र से पहले कर ली जाए, ताकि बच्चे में क्रोमोजोम की विसंगितयां होने का खतरा कम हो।

मेरा वजन औसत से काफी ज्यादा था। पिछले तीन माह में नियमित व्यायाम और डाइट में जरूरी बदलाव की वजह से मेरा वजन लगभग सात किलो कम हुआ है, लेकिन अब मेरा पीरियड अनियमित हो गया है। पीरियड दोबारा नियमित हो जाए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए?

-सरिता वर्मा, आगरा

अचानक से वजन बढ़ना या कम होना, दोनों ही चीजें पीरियड के पैटर्न को प्रभावित कर सकती हैं। अगर वजन कम होने के कारण आपका पीरियड अनियमित हो गया है, तो थायरॉइड, ब्लड शुगर और एक सामान्य ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। इसके अलावा वजन हमेशा धीमे-धीमे और विशेषज्ञ के देखरेख में कम होना चाहिए। पीरियड की अनियमितता की वजह जानने के लिए गाइनेकोलॉजिस्ट से परामर्श लें और उनकी सलाह के अनुरूप जरूरी टेस्ट करवाएं। हीमोग्लोबिन की भी जांच करवाएं। कई बार आहार में बदलाव से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसका असर पीरियड पर भी पड़ता है।

मेरे दो बच्चे हैं और मैं गर्भनिरोध का स्थायी समाधान चाहती हूं। क्या इस मामले में सर्जरी सही विकल्प है? मेरे दोनों बच्चे सामान्य प्रसव से ही हुए हैं, इसलिए मैं सर्जरी से घबरा रही हूं। मेरे पति क्या नसबंदी की सर्जरी करवा सकते हैं? क्या पुरुषों को की जानेवाली नसबंदी सर्जरी पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी होती है?

-नूतन वर्मा, पटना

गर्भनिरोध का स्थायी समाधान सर्जरी से ही संभव है।

पुरुष या महिला दोनों में से कोई भी यह सर्जरी करवा सकते हैं। महिलाओं में यह सर्जरी लेजर के माध्यम से होती है, जिसमें दोनों फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। इसे लाइकेशन कहते हैं। यह गर्भनिरोध का स्थायी समाधान होता है। इसके बाद अगर दोबारा किसी वजह से गर्भधारण करने की जरूरत महसूस होती है, तो आईवीएफ का विकल्प होता है या फिर सर्जरी के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब को दोबारा दुरुस्त किया जाता है। पुरुषों में नसबंदी भी गर्भनिरोध का स्थायी समाधान होता है, जिसमें एक छोटी-सी सर्जरी की जाती है। इसमें लंबे समय तक न तो अस्पताल में रहने की जरूरत होती है और न ही सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। आप दोनों ही अगर सर्जरी नहीं करवाना चाहते, तो गर्भनिरोध के अस्थायी विकल्पों जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कॉपर-टी आदि को आजमा सकती हैं। पर, ये विकल्प फुलप्रूफ नहीं हाेते।

