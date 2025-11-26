Hindustan Hindi News
बच्चे को नहलाने में 90% मां करती हैं ये गलतियां, पैरेंटिंग कोच ने बताया सही तरीका

संक्षेप:

बच्चे को नहलाने के दौरान ज्यादातर मां अनजाने में कुछ गलतियां कर जाती हैं, जिससे सर्दियों में बीमार हो सकता है। पेरेंटिंग कोच अर्चना मलिक ने बच्चे को नहलाने का सही तरीका बताया है। 

Wed, 26 Nov 2025 10:01 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
बच्चे को लेकर हर माता-पिता अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जिससे बच्चा बीमार हो सकता है। बच्चे को साफ-सुथरा रखने के लिए पेरेंट्स सर्दियों में भी रोजाना नहलाते हैं लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक हैं, जो कर देते हैं। पेरेंटिंग कोच अर्चना मलिक ने बताया बच्चे को नहलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां हैं, जो ज्यादातर पेरेंट्स करते हैं।

1- ज्यादा गर्म पानी- ठंड के मौसम में लगता है कि हमारी तरह बच्चे को भी सर्दी लग रही होगी, ऐसे में उसे भी ज्यादा गर्म पानी से नहलाया जाता है। अर्चना मलिक का कहना है बच्चों की त्वचा बड़ों की तुलना में तीन गुना ज्यादा पतली और संवेदनशील होती है, ज्यादा गर्म पानी से उसकी स्किन जल सकती है। बच्चे को हमेशा हल्के गुनगुने पानी से नहलाएं।

2- गलत समय- बच्चे को किसी भी समय नहलाने की गलती ज्यादातर पेरेंट्स करते हैं। सर्दियों में बच्चे को नहलाने के लिए टाइम तय करें। जब दिन का मौसम नॉर्मल रहे, जैसे 11 से 1 बजे के बीच उस वक्त ही बच्चे को नहलाएं। बिल्कुल सुबह 9-10 बजे या शाम 3-4 बजे नहलाने से उसे जुकाम-खांसी हो जाएगी।

3- नहलाने के बाद छोड़ना- कुछ औरतें बच्चे को नहलाने के बाद उसे खेलने के लिए छोड़ देती हैं, जिससे उसके शरीर का पानी सूख जाए। सर्दियों में ऐसा करने से बचें। बच्चे को नहलाने ले जाने से पहले ही उसका पूरा सामान तैयार कर लें और नहलाने के फौरन बाद तौलिए में लपेटकर उसे पोछ दें। फिर मॉइश्चराइजर लगाकर विंटर फ्रेंडली कपड़े पहनाएं। नहलाने के बाद खुला छोड़ने से बच्चे को ठंड लग सकती है।

नहलाने का सही तरीका- बच्चे को गुनगुने पानी से नहलाए लेकिन सीधा सिर से पानी न डालें। बच्चे को बाथटब में बिठाए और कंधे से धीरे-धीरे पानी डालें। जब बच्चा कंफर्ट हो जाए, तब उसका सिर भिगोए और फिर शैंपू-साबुन लगाएं।

