Ramadan 2026: क्या गर्भवती महिलाएं वाकई रख सकती हैं रोजा? जानें क्या है डॉक्टर की सलाह
Ramadan Fasting During Pregnancy : डॉक्टरी सलाह और इस्लामिक मार्गदर्शक दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि मां और बच्चे की सलामती सबसे ऊपर है। हर महिला का शरीर और उसकी गर्भावस्था की स्थिति अलग होती है, इसलिए यह फैसला केवल आस्था का नहीं, बल्कि सही मेडिकल समझ और सावधानी का भी होना चाहिए।
रमजान का महीना इबादत और रूहानी सुकून का समय होता है, लेकिन बात अगर किसी गर्भवती महिला की होती है, तो इस समय आस्था के साथ उसके लिए अपनी और बच्चे की सेहत की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर साल की तरह इस बार भी रमजान में यह सवाल कई गर्भवती महिलाओं के मन को परेशान कर रहा होगा कि क्या प्रेग्नेंसी के दौरान रोजा रखना सुरक्षित होगा? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो डॉक्टरी सलाह और इस्लामिक मार्गदर्शक दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि मां और बच्चे की सलामती सबसे ऊपर है। हर महिला का शरीर और उसकी गर्भावस्था की स्थिति अलग होती है, इसलिए यह फैसला केवल आस्था का नहीं, बल्कि सही मेडिकल समझ और सावधानी का भी होना चाहिए।
शारदाकेयर-हेल्थसिटी की प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. रुचि श्रीवास्तव कहती हैं कि रमजान का पाक महीना मुस्लिम महिलाओं के लिए भले ही ईमान और अनुशासन का समय हो लेकिन गर्भावस्था एक ऐसा समय होता है जिसमें मां का शरीर और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए रोजा रखना सेहतमंद विकल्प नहीं माना जाता है। बावजूद इसके इसे रखने या न रखने की सलाह डॉक्टर जांच के बाद ही देती है।
प्रेग्नेंसी के दौरान रोजा रखने से क्या समस्याएं हो सकती हैं
प्रेग्नेंसी के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव बहुत तेजी से होते हैं-ब्लड शुगर के स्तर में उतार-चढ़ाव, पानी की कमी, थकान और पोषण की जरूरतें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक खाना-पानी न लेने से थकान, चक्कर, सिर दर्द, ब्लड शुगर के गिरने और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो मां और बच्चे, दोनों के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं।
ऐसे में अगर आप सोच रही हैं कि क्या रमजान में रोजा रखें या नहीं, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलकर अपना हेल्थ चेकअप करवाएं। इस बात का ध्यान रखें कि आपका रोजा केवल तभी सुरक्षित माना जा सकता है जब आपकी गर्भावस्था सामान्य हो, आपकी पोषण स्थिति अच्छी हो, और आपको रोजा रखने से कोई गंभीर समस्या न हो।
गर्भवती महिलाओं को सलाह
गर्भवती महिलाओं के शरीर को रोजा के दौरान पर्याप्त पानी और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। सहरी और इफ्तार के बीच पर्याप्त पानी, प्रोटीन, जटिल कार्बोहाइड्रेट और विटामिन-मिनरल युक्त भोजन लेना जरूरी है, ताकि मां की सेहत अच्छी बनी रहने के साथ शिशु को जरूरी पोषण भी मिल सके।
डॉक्टर से संपर्क कब करें
कई ऐसे शारीरिक संकेत हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर, तेज सिर दर्द, मिचली, पैरों में ऐंठन, या बेहतर मात्रा में पानी न पीने से शौच की मात्रा कम होना जैसी समस्याएं परेशान कर रही हों तो तुरंत रोजा खोलकर डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखें, आपके लिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य और शिशु की भलाई ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
