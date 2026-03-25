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राम नवमी पर बेटे के लिए चुनें श्रीराम से प्रेरित 25 नामों में से एक नाम, हमेशा बनी रहेगी कृपा, देखें पूरी लिस्ट

Mar 25, 2026 05:49 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी तिथि पर राम नवमी मनाई जाती है। इस साल राम नवमी 26 मार्च को पड़ेगी। इस दिन अगर आप बेटे का नाम रखना चाहते हैं, तो भगवान राम से प्रेरित एक नाम यहां से चुनें।

राम नवमी पर बेटे के लिए चुनें श्रीराम से प्रेरित 25 नामों में से एक नाम, हमेशा बनी रहेगी कृपा, देखें पूरी लिस्ट

चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी तिथि पर राम नवमी मनाई जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार लिया था। इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू हुई थी और नवरात्रि पूरे नौ दिन की नहीं, बल्कि आठ दिन की है। इस हिसाब से अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन लग रही हैं। साल 2026 में रामनवमी का पर्व 26 मार्च और 27 मार्च 2026 दोनों दिन मनाया जाएगा। यह दिन भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। राम नवमी का दिन खास होता है, ऐसे में अगर आप अपने बेटे का नामकरण करना चाहते हैं, तो ये दिन शुभ रहेगा। बेटे के लिए श्रीराम से प्रेरित चुनिंदा नामों में से एक नाम को चुनें, जिससे भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी।

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लड़कों के लिए भगवान राम से प्रेरित 25 नामों की लिस्ट-

1- सौम्य - जो शान्त स्वभाव वाले हैं, ऐसे प्रभु राम को समर्पित नाम सौम्य भी आप अपने बेटे को दे सकते हैं।

2- शाश्वत - भगवान राम को शाश्वत एवं अजेय माना जाता है। ऐसे में ये नाम आपके बेटे पर खूब खिलेगा।

3- आरव - शांति का प्रतीक (राम जी के शांत स्वभाव जैसा)।

4- अयांश - माता-पिता का अंश या प्रकाश की पहली किरण।

5- अद्वैत- अनोखा, जिसके समान कोई दूसरा न हो।

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6- अव्यान- दोषरहित, जिसमें कोई बुराई न हो (भगवान विष्णु का नाम)।

7- ईशान- भगवान शिव का नाम, जो राम जी के आराध्य थे।

8- इयांश- सूर्य का एक हिस्सा (राम जी सूर्यवंशी थे)।

9- कानन- जंगल या वन (राम जी के वनवास से जुड़ा)।

10- नमीश- भगवान विष्णु का एक नाम।

11- प्रणव- ॐ की ध्वनि, जो पवित्रता का प्रतीक है।

12- राघव- रघु के वंशज (राम जी का प्रसिद्ध नाम)।

13- रामी- राम का अनुयायी या राम से प्रेम करने वाला।

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14- राम्य- सुंदर और मनमोहक व्यक्तित्व।

15- रेयांश- प्रकाश का अंश या सूर्य की किरण।

16- रियांश- भगवान विष्णु का अंश।

17- साकेत- अयोध्या का प्राचीन नाम।

18- शार्व- भगवान शिव का नाम, जो कल्याणकारी हैं।

19- तन्मय- जो पूरी तरह मग्न या शांत हो।

20- वेदांत- वेदों का सार या परम ज्ञान।

21- विहान- नई सुबह की शुरुआत।

22- युवान- श्रीराम की तरह शक्तिशाली और ऊर्जावान।

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23- रक्षित- इसका अर्थ है “सुरक्षित” या “संरक्षित”, जो राम के रक्षक और संरक्षक स्वरूप को दर्शाता है।

24- श्यामल- भगवान राम का वर्णन अक्सर उनके सुंदर सांवले रंग के लिए किया जाता है। उनका ये नाम उनके सौम्य रूप को दर्शाता है।

25- अद्विक- इस नाम का अर्थ होता है, आपके जैसा कोई दूसरा न हो। यह भगवान राम के उस व्यक्तित्व को दर्शाता है जो गुणों में सबसे ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम थे।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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