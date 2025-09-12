महिलाओं में बढ़ रही इंफर्टिलिटी की समस्या, जानना चाहती हैं क्या है बच्चे को जन्म देने की सही उम्र

दुनिया में हम से ज्यादा जुड़ी क्या खबरें हैं? कौन-सी खबर हमारे लिए ज्यादा काम की है? किस शख्सियत की कामयाबी ने हमें गर्व से भर दिया है? ऐसी तीन खास जानकारियां यहां साझा कर रही हैं जयंती रंगनाथन

प्रजनन क्षमता को लेकर इन दिनों गंभीर बातें हो रही हैं। कारण है, सामान्य तरीके से गर्भधारण करने में लगातार बढ़ रही दिक्कतें। इंफर्टिलिटी दुनिया भर में महामारी का रूप धारण कर रही है। हाल में मदरहुड हॉस्पिटल और नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी द्वारा किए गए एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि 20 से 30 साल की महिलाएं अपनी प्रजनन क्षमता को लेकर काफी चौकन्नी हैं। वे यह जानना चाहती हैं कि गर्भधारण करने की सही उम्र और परिस्थितियां क्या हैं और कैसे वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। इस अध्ययन में शामिल डॉक्टर रश्मि निफाडकर कहती हैं, ‘पिछले कुछ समय से हिंदुस्तानी लड़कियां प्रजनन संबंधी सवालों को लेकर मुखर हुई हैं। वे सेहतमंद प्रेग्नेंसी की ख्वाहिश रखती हैं। बड़े शहर की ही नहीं, छोटे शहर की लड़कियां भी अपने अंडे को फ्रीज करने से संबंधित बातें करने लगी हैं।’ इस अध्ययन में शामिल 37 प्रतिशत युवतियों ने माना कि वे समय पर गर्भधारण करना चाहती हैं। वहीं सर्वे में शामिल 47 प्रतिशत युवतियां बच्चे को जन्म देने के लिए किसी समय सीमा में नहीं बंधना चाहती हैं। 16 प्रतिशत युवतियों ने माना कि वे अपने लिए सेहतमंद रहना चाहती हैं, पर इस समय वे प्रजनन की नहीं सोच रहीं।

बुखार में भी बच्चे को डॉक्टरी परामर्श से ही दें दवा बच्चे हैं, तो बीमार पड़ेंगे ही। मौसम भी कुछ ऐसा है। बुखार होने पर आप अपने बच्चे को कौन-सी दवा कितनी मात्रा में देती हैं, यह जरूर मायने रखता है। हाल में हुए एक अध्ययन के अनुसार वैसे तो पैरासिटामॉल बुखार के लिए सबसे सही दवाई है, पर अगर आप इसकी गलत खुराक देंगी तो बच्चे पर विपरीत असर पड़ेगा। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस खबर के अनुसार, पैरासिटामॉल के साथ एस्पिरिन कभी नहीं देना चाहिए। अगर बच्चे को ज्यादा बुखार है तो पैरासिटामॉल के साथ ठंडे पानी की सिंकाई करें। अध्ययन के मुताबिक बुखार कम करने के लिए पैरासिटामॉल के साथ दूसरी स्ट्रॉन्ग दवाई से लिवर के खराब होने का डर रहता है। बच्चे की उम्र और वजन के मुताबिक दवाई का डोज बदलता है। कम वजन वाले बच्चे और अधिक वजन वाले बच्चे को अलग डोज की दवा दी जाती है। अगर आप ओरल दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी पुरानी बोतल या खुली बोतल का इस्तेमाल ना करें।