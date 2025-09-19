बच्चे में कैंसर की वजह बन सकती है मां की ये 1 आदत, डॉक्टर कर रहीं सावधान!

अगर आप भी बच्चे को सुलाते हुए, दूध पिलाते हुए या उसके पास अक्सर फोन में लगी रहती हैं, तो बच्चे को कैंसर तक का रिस्क हो सकता है। गाइनोकोलॉजिस्ट डॉ समरा मसूद ने इसी बारे में विस्तार से बताया है।

कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसका नाम सुनकर ही डर लग जाता है। लेकिन कभी सोचिए कहीं आपकी ही कोई आदत तो इसका कारण नहीं बन रही? खासतौर से आपके छोटे बच्चों के लिए। आजकल ज्यादातर नई माएं ये गलती कर रही हैं और इसका बच्चे के ब्रेन डेवलेपमेंट और ओवरऑल ग्रोथ पर काफी नेगेटिव असर पड़ रहा है। ये आदत है हमेशा फोन चलाते रहना। जी हां, अगर आप भी बच्चे को सुलाते हुए, दूध पिलाते हुए या उसके पास अक्सर फोन में लगी रहती हैं, तो बच्चे को कैंसर तक का रिस्क हो सकता है। गाइनोकोलॉजिस्ट डॉ समरा मसूद ने इसी बारे में विस्तार से बताया है, जो आपको जरूर जानना चाहिए।

खतरनाक है बच्चों के पास फोन चलाना डॉ समरा कहती हैं कि फोन से निकलने वाली हीट और रेडिएशन छोटे बच्चों के लिए काफी खतरनाक होती हैं। अगर माएं अक्सर उन्हें दूध पिलाते हुए या सुलाते हुए फोन चलाती हैं, तो बच्चा अपने अर्ली डेवलेपमेंट फेज में ही कई खतरनाक रेडिएशन से एक्पोज हो जाता है। दरअसल बच्चों की त्वचा, हड्डियां और मांसपेशियां बड़ों की तुलना में काफी नर्म और पतली होती हैं। ऐसे में उन तक ये रेडिएशन तीन गुना तक हो कर पहुंचती हैं।

दो साल तक खासतौर से बरतें सावधानी डॉक्टर कहती हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट शुरुआती दो सालों में सबसे ज्यादा होता है, वो चाहे उसका ब्रेन डेवलेपमेंट हो या फिजिकल। ऐसे में आपको कम से कम दो साल तो और भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए।

आगे चलकर हो सकता है कई बीमारियों का खतरा डॉक्टर समरा बताती हैं कि अगर आप शुरुआती दौर में ही बच्चे को ज्यादा रेडिएशन से एक्पोज कर देती हैं, तो आगे चलकर कई गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। इससे बच्चों में ब्रेन का डेवलपमेंट धीमा हो सकता है। उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है और बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं। कई गंभीर मामलों में तो कैंसर तक का खतरा बढ़ सकता है।