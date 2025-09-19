बच्चे में कैंसर की वजह बन सकती है मां की ये 1 आदत, डॉक्टर कर रहीं सावधान! Phones Near Infants Can Damage Brain Development Even Raise Cancer Risk warns doctor, पेरेंटिंग टिप्स - Hindustan
बच्चे में कैंसर की वजह बन सकती है मां की ये 1 आदत, डॉक्टर कर रहीं सावधान!

अगर आप भी बच्चे को सुलाते हुए, दूध पिलाते हुए या उसके पास अक्सर फोन में लगी रहती हैं, तो बच्चे को कैंसर तक का रिस्क हो सकता है। गाइनोकोलॉजिस्ट डॉ समरा मसूद ने इसी बारे में विस्तार से बताया है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 08:33 PM
कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसका नाम सुनकर ही डर लग जाता है। लेकिन कभी सोचिए कहीं आपकी ही कोई आदत तो इसका कारण नहीं बन रही? खासतौर से आपके छोटे बच्चों के लिए। आजकल ज्यादातर नई माएं ये गलती कर रही हैं और इसका बच्चे के ब्रेन डेवलेपमेंट और ओवरऑल ग्रोथ पर काफी नेगेटिव असर पड़ रहा है। ये आदत है हमेशा फोन चलाते रहना। जी हां, अगर आप भी बच्चे को सुलाते हुए, दूध पिलाते हुए या उसके पास अक्सर फोन में लगी रहती हैं, तो बच्चे को कैंसर तक का रिस्क हो सकता है। गाइनोकोलॉजिस्ट डॉ समरा मसूद ने इसी बारे में विस्तार से बताया है, जो आपको जरूर जानना चाहिए।

खतरनाक है बच्चों के पास फोन चलाना

डॉ समरा कहती हैं कि फोन से निकलने वाली हीट और रेडिएशन छोटे बच्चों के लिए काफी खतरनाक होती हैं। अगर माएं अक्सर उन्हें दूध पिलाते हुए या सुलाते हुए फोन चलाती हैं, तो बच्चा अपने अर्ली डेवलेपमेंट फेज में ही कई खतरनाक रेडिएशन से एक्पोज हो जाता है। दरअसल बच्चों की त्वचा, हड्डियां और मांसपेशियां बड़ों की तुलना में काफी नर्म और पतली होती हैं। ऐसे में उन तक ये रेडिएशन तीन गुना तक हो कर पहुंचती हैं।

दो साल तक खासतौर से बरतें सावधानी

डॉक्टर कहती हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट शुरुआती दो सालों में सबसे ज्यादा होता है, वो चाहे उसका ब्रेन डेवलेपमेंट हो या फिजिकल। ऐसे में आपको कम से कम दो साल तो और भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए।

आगे चलकर हो सकता है कई बीमारियों का खतरा

डॉक्टर समरा बताती हैं कि अगर आप शुरुआती दौर में ही बच्चे को ज्यादा रेडिएशन से एक्पोज कर देती हैं, तो आगे चलकर कई गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। इससे बच्चों में ब्रेन का डेवलपमेंट धीमा हो सकता है। उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है और बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं। कई गंभीर मामलों में तो कैंसर तक का खतरा बढ़ सकता है।

आपके लिए भी खतरनाक है ये आदत

अक्सर माएं बच्चों को दूध पिलाते हुए या सुलाते हुए सोशल मीडिया यूज करना शुरू कर देती हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा कर के वो शायद अपना टाइम सही इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन डॉक्टर कहती हैं कि ये आदत मदर्स के लिए भी उतनी ही खतरनाक है। फोन में लगे रहने की वजह से आप खुद को समय नहीं दे पाती हैं, जिस वजह से चिड़चिड़ापन और हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। बेहतर यही होगा कि इस समय आप खुद को आराम दें, ताकि आप बेहतर महसूस करें।

