Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडPediatrician Warns These 7 Common Baby Products May Do More Harm Than Good
वॉकर से ले कर पाउडर तक, बच्चों को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाती हैं ये 7 चीजें, डॉक्टर की सलाह!

वॉकर से ले कर पाउडर तक, बच्चों को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाती हैं ये 7 चीजें, डॉक्टर की सलाह!

संक्षेप:

पीडियाट्रिशियन बताती हैं कि कुछ आम बेबी प्रोडक्ट्स फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनका कहना है कि सही जानकारी के बिना किया गया खर्च ना सिर्फ पैसों की बर्बादी है, बल्कि बच्चे की सेहत पर भी असर डाल सकता है।

Jan 08, 2026 06:38 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सभी पैरेंट्स चाहते हैं कि वे अपने बच्चे को हर आराम और हर सुविधा दें। इसी चाह में कई बार हम ऐसे बेबी प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, जो देखने में बहुत जरूरी लगते हैं, लेकिन असल में बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं होते। पीडियाट्रिशियन डॉ अनुराधा बताती हैं कि कुछ आम बेबी प्रोडक्ट्स फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनका कहना है कि सही जानकारी के बिना किया गया खर्च ना सिर्फ पैसों की बर्बादी है, बल्कि बच्चे की सेहत पर भी असर डाल सकता है। चलिए जानते हैं वो प्रोडक्ट्स कौन से हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बेबी वॉकर से दूरी रखें

डॉ. अनुराधा बताती हैं कि बेबी वॉकर बच्चों को चलना सिखाने में मदद नहीं करता, बल्कि कई बार उन्हें देर से चलना सिखाता है। वॉकर में बच्चा अपने पैरों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे पैरों की उंगलियों और चलने की नैचुरल प्रक्रिया पर असर पड़ता है। बच्चे को जमीन पर छोड़कर खुद चलने की कोशिश करने देना ज्यादा बेहतर होता है।

बेबी पाउडर नुकसान पहुंचा सकता है

डॉ. अनुराधा के अनुसार बेबी पाउडर से बच्चे की छाती में पाउडर जमा हो सकता है। इससे बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। कई बार पाउडर के छोटे कण हवा के साथ बच्चे के फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है।

काजल से आंखों को खतरा

कई परिवारों में बच्चों की आंखों में काजल लगाना आम बात है, लेकिन डॉ. अनुराधा इसे सुरक्षित नहीं मानतीं। उनका कहना है कि काजल से बच्चों की आंखों में एलर्जी या इंफेक्शन हो सकता है। बच्चे की आंखें बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए बिना जरूरत कुछ भी लगाना सही नहीं है।

Parenting Tips

फ्रूट निबलर से सीखने की प्रक्रिया रुकती है

डॉक्टर बताती हैं कि फ्रूट निबलर से बच्चे को सिर्फ फल का रस मिलता है, फाइबर नहीं। इसके अलावा बच्चा खाना चबाना और ठोस चीजें खाना नहीं सीख पाता। बच्चे को उम्र के अनुसार सही तरीके से खाना सिखाना ज्यादा जरूरी है।

ग्राइप वाटर का कोई पक्का सबूत नहीं

डॉ. अनुराधा साफ कहती हैं कि ग्राइप वाटर में कुछ ऐसी जड़ी-बूटियां होती हैं जो बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ग्राइप वाटर सच में बच्चों को फायदा पहुंचाता है। बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

मिटेंस और जूते हर समय जरूरी नहीं

डॉक्टर समझाती हैं कि मिटेंस बच्चों को अपनी उंगलियां चूसने से रोकते हैं, जबकि यह बच्चों के सेंस के विकास के लिए जरूरी होता है। कई बार मिटेंस से दम घुटने का खतरा भी रहता है। वहीं जूते बच्चे को तभी पहनाने चाहिए जब वह चलना शुरू करे। छोटे बच्चों के लिए मुलायम मोजे काफी होते हैं।

फीडिंग बॉटल से इंफेक्शन का खतरा

डॉ. अनुराधा के अनुसार फीडिंग बॉटल से बच्चों में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इससे दांतों में कैविटी भी हो सकती है। साफ-सफाई के बावजूद बॉटल में बैक्टीरिया पनप सकते हैं, इसलिए जहां तक हो सके इससे बचना बेहतर है।

ये भी पढ़ें:क्या बच्चे को डायपर पहनाने से पैर टेढ़े हो जाते हैं? गाइनेकोलॉजिस्ट ने बताया
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।