नोएडा के पीडियाट्रिशियन की सलाह- बढ़ते प्रदूषण से बच्चों को बचाने के लिए जरूर कर लें ये 6 काम!
संक्षेप: बढ़ता एयर पलूशन बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है। ऐसे में उनकी खास केयर करने की जरूरत होती है। बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉ अर्पित ने कुछ टिप्स शेयर की हैं, जो पैरेंट्स फॉलो कर सकते हैं।
आजकल बढ़ता हुआ एयर पलूशन हमारी हेल्थ के लिए चिंता का बड़ा विषय बन गया है। हवा की क्वालिटी बहुत तेजी से बिगड़ रही है और इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। उनके लंग्स और इम्यून सिस्टम अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, इसलिए वे प्रदूषण से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। डॉक्टर अर्पित गुप्ता बताते हैं कि अगर पैरेंट्स कुछ आसान कदम अपनाएं तो बच्चों को एयर पॉल्यूशन के बढ़ते खतरे से काफी हद तक बचाया जा सकता है। आइए जानते हैं -
सुबह और शाम खिड़कियां बंद रखें
डॉ. अर्पित गुप्ता के अनुसार, सुबह और शाम के समय हवा में पलूशन का लेवल सबसे ज्यादा होता है। इसलिए ऐसे टाइम में बाहर की हवा घर में ना आने दें। इस दौरान घर की खिड़कियां बंद रखना बेहतर है ताकि बच्चे जहरीली हवा से दूर रहें। दिन में जब हवा थोड़ी साफ होती है, तभी खिड़कियां खोलकर घर में ताजी हवा आने दें। यह छोटा सा कदम बच्चों की सांस की तकलीफ और एलर्जी को काफी कम कर सकता है।
कमरे में एयर प्यूरीफायर लगाएं
अगर संभव हो तो जिस कमरे में बच्चे ज्यादा टाइम बिताते हैं, वहां एयर प्यूरीफायर लगाएं। डॉअर्पित बताते हैं कि इससे हवा में मौजूद धूल, धुआं और हानिकारक कण काफी हद तक कम हो जाते हैं। एयर प्यूरीफायर बच्चों को साफ और सुरक्षित हवा में सांस लेने में मदद करता है।
आउटडोर गेम से बनाएं दूरी
जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ज्यादा खराब हो, तो बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलने से बचाना चाहिए। डॉक्टर सलाह देते हैं कि ऐसे दिनों में बच्चों को घर के अंदर खेलने के लिए मोटिवेट करें। आप उन्हें पजल, बोर्ड गेम्स या ड्रॉइंग जैसी इनडोर एक्टिविटी में शामिल कर सकते हैं।
बच्चों को खूब पानी पिलाएं
डॉ. अर्पित बताते हैं कि जब हवा में पलूशन बढ़ जाता है, तो शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। ऐसे में बच्चों को दिनभर खूब सारा पानी पिलाना चाहिए। पर्याप्त पानी पीने से शरीर अंदर के टॉक्सिक एजेंट को बाहर निकाल देता है और लंग्स को हेल्दी रखता है। आप बच्चों को नारियल पानी या सूप जैसी हेल्दी ड्रिंक्स भी दे सकते हैं ताकि शरीर हाइड्रेटेड बना रहे।
विटामिन सी वाले फूड्स दें
डॉक्टर का कहना है कि विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और शरीर को प्रदूषण से लड़ने की ताकत देता है। बच्चों को रोजाना आंवला, संतरा, टमाटर और नींबू जैसे फलों का सेवन कराएं। ये फूड्स बच्चों के लंग्स को हेल्दी रखते हैं और पलूशन से होने वाली खांसी या गले की समस्या को कम करते हैं। इन चीजों को आप बच्चों के लंच या स्नैक्स में शामिल कर सकते हैं।
बाहर जाते समय N95 मास्क जरूर पहनाएं
अगर बच्चे को किसी जरूरी काम से घर से बाहर जाना पड़े, तो उसे बिना मास्क कभी ना भेजें। डॉक्टर सलाह देते हैं कि बच्चों को हमेशा N95 मास्क पहनाकर ही बाहर जाने दें। यह मास्क हवा में मौजूद हानिकारक कणों को रोकता है और बच्चों के लंग्स की सुरक्षा करता है। इस बात का ध्यान रखें कि मास्क सही तरह से फिट होना चाहिए ताकि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत ना हो और सुरक्षा भी बनी रहे।
