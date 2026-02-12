Hindustan Hindi News
पेरेंट्स गाइड
पीडियाट्रिशन ने बताया घर में बना सेरेलेक कैसे बच्चे के लिए बन सकता है मुसीबत, जरूरी है सही जानकारी

पीडियाट्रिशन ने बताया घर में बना सेरेलेक कैसे बच्चे के लिए बन सकता है मुसीबत, जरूरी है सही जानकारी

संक्षेप:

How dry fruit mix powder can harmful for 6 to 10 month old baby: छोटे बेबी को पहली बार खाना खिला रहीं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ढेर सारे नट्स और ग्रेंस को मिलाकर बना पाउडर बच्चे की सेहत को खराब कर सकता है। पीडियाट्रिशन ने शेयर किया ओपीडी केस। बताया कैसे बच्चे को दें काजू-बादाम जैसे नट्स।

Feb 12, 2026 04:43 pm IST
बच्चे जब 6 महीने के पूरे होते हैं तो उन्हें पहली बार अनाज से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसके बाद ही उसे किसी भी तरह के फूड दिए जाते हैं। आजकल ज्यादातर पैरेंट्स सोशल मीडिया में बताए जाने वाली कई तरह की रेसिपी को आजमाने लगते हैं। जिससे बच्चे की सेहत को नुकसान होने का डर रहता है। बच्चों की डॉक्टर दीपा अग्रवाल ने ऐसे ही एक केस के बारे में शेयर किया है। जिसमे उन्होंने बताया कि कैसे ओपीडी में एक 7 महीने का बच्चा गलत फूड की वजह से हो रहे इनडाइजेशन और इरेटिबिलिटी की परेशानी के साथ आया।

पीडियाट्रिशन ने शेयर किया रियल केस

पीडियाट्रिशन ने इंस्टाग्राम पर रील्स शेयर कर बताया कि 7 महीने के बच्चे को उसके पैरेंट्स लूज मोशन और चिड़चिड़ेपन की शिकायत लेकर आए थे। डिटेल में पूछने पर उन्होंने बताया कि वो बच्चे को घर का बना सेरेलेक दे रहे। जिसमे बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, मखाना, थोड़ा सा ओट्स का पाउडर और थोड़ा सा रागी का पाउडर मिक्स करके देती हैं। दरअसल, 7 महीने के बच्चे की गट पूरी तरह से डेवलप नहीं होती और ये धीरे-धीरे उम्र के साथ पूरी तरह से डेवलप होती है। बच्चे को इतने सारे फूड एक साथ देना उसकी गट के डेवलपिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है।

क्या है बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस कराने का सही प्रोसेस

पीडियाट्रिशन का कहना है कि बच्चे की गट जैसे-जैसे खाना दिया जाता है, उसके साथ ही डेवलप होती है। इसलिए छह महीने के बाद बच्चे को जब खाना देना हो तो एक बार में एक ही फूड खिलाएं। कम से कम दो से तीन दिन खिलाने पर बच्चा जब उसे पूरी तरह से खाने लगता है। और उसे किसी भी तरह के लक्षण जैसे उल्टी, लूज मोशन या चिड़चिड़ापन नहीं दिखता। तो इसका मतलब है कि बच्चा उस फूड के साथ कंफर्टेबल है और उस फूड को आगे भी खिलाया जा सकता है। 4-5 दिन बाद ही अगले फूड को खिलाने का प्रोसेस करना चाहिए।

छोटे बच्चों को नट्स कैसे खिलाएं

6 महीने का होने के बाद बेबी को नट्स खिलाने के लिए काफी स्लो प्रोसेस को पूरा करना चाहिए। जैसे एक या दो बादाम को हफ्ते में दो से तीन दिन में घिसकर उसके खाने में मिलाकर दें। बाकी नट्स को भी धीरे-धीरे बच्चे को खिलाने की कोशिश करें। बच्चा धीरे-धीरे जब इन सारे तरह के फूड्स को खाने लगता है। और 8-9 महीने का हो जाता है। उसके बाद ही आप इन चीजों का मिक्स पाउडर बनाकर दे सकते हैं।

Parenting Tips

