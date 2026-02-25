बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए क्या खिलाएं? डॉक्टर ने बताए 6 फूड्स जो जल्दी दिखाएंगे असर!

पीडियाट्रिशियन डॉ रवि मलिक के अनुसार अगर बच्चा दुबला-पतला है लेकिन उसकी भूख ठीक है, तो उसकी डाइट में कुछ खास चीजें शामिल करने से उसका वजन धीरे-धीरे और स्वस्थ तरीके से बढ़ सकता है। आइए जानते हैं ऐसे फूड्स के बारे में।

अक्सर कई पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि उनके बच्चे का वजन ही नहीं बढ़ रहा है। कई बार तो बच्चा खाना भी ठीक से खाता है लेकिन फिर भी उसका वजन वही का वही रहता है। ऐसे में माता-पिता परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर कमी कहां रह रही है। सही जानकारी और सही खान-पान से इस समस्या को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। पीडियाट्रिशियन डॉ रवि मलिक के अनुसार अगर बच्चा दुबला-पतला है लेकिन उसकी भूख ठीक है, तो उसकी डाइट में कुछ खास चीजें शामिल करने से उसका वजन धीरे-धीरे और स्वस्थ तरीके से बढ़ सकता है। आइए जानते हैं ऐसे फूड्स के बारे में।

दाल में घी मिलाकर दें डॉ रवि मलिक कहते है कि सबसे पहले आप किसी भी दाल को अच्छी तरह उबाल लें। दाल पूरी तरह से गली हुई होनी चाहिए ताकि बच्चा आसानी से खा सके। अब इसे हल्का मैश कर लें और उसमें थोड़ा सा घी मिला दें। घी से शरीर को अच्छी एनर्जी मिलती है और दाल से प्रोटीन मिलता है। यह कॉम्बिनेशन बच्चे के वजन बढ़ाने में मदद करता है। आप इसे रोजाना या हफ्ते में कई बार बच्चे की डाइट में शामिल कर सकते हैं।

पनीर, टोफू और अंडा जरूर शामिल करें डॉक्टर मलिक ने बताया है कि पनीर, तोफू और अंडा; प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों के विकास में मदद करता है और स्वस्थ वजन बढ़ाने में सहायक होता है। आप बच्चे को पनीर भुर्जी, उबला अंडा या हल्का सा टोफू बनाकर दे सकते हैं। नियमित रूप से इन चीजों को देने से बच्चे को ताकत भी मिलेगी और वजन भी बढ़ेगा।

उबला और मैश किया हुआ आलू या शकरकंद दें आलू और शकरकंद दोनों ही बच्चों के लिए अच्छे माने जाते हैं। इन्हें अच्छे से उबाल लें और फिर मैश करके बच्चे को खिलाएं। इनमें फाइबर, ऊर्जा और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो शरीर को लंबे समय तक ताकत देते हैं। अगर बच्चा छोटा है तो इसे बिल्कुल मुलायम बनाकर दें ताकि वह आसानी से खा सके। यह धीरे-धीरे वजन बढ़ाने में मदद करता है।

पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स खिलाएं ड्राई फ्रूट्स वजन बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं। आप बादाम, काजू या अखरोट को पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को दूध, दही या दाल में मिलाकर बच्चे को दें। इससे खाने की पौष्टिकता बढ़ जाती है। ड्राई फ्रूट्स में हेल्दी फैट और कई जरूरी विटामिन होते हैं जो बच्चे के विकास के लिए जरूरी हैं।

आटे का हलवा दे सकते हैं डॉ मालिक के अनुसार बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए आप आटे का हलवा भी खाने के लिए दे सकते हैं। अगर बच्चे को मीठा पसंद है तो आप हल्की चीनी मिलाकर आटे का हलवा बना सकते हैं। ध्यान रखें कि इसमें बहुत ज्यादा चीनी ना डालें। आटा और घी दोनों मिलकर शरीर को ऊर्जा देते हैं। इसे कभी-कभी बच्चे की डाइट में शामिल करें। यह स्वादिष्ट भी होता है और वजन बढ़ाने में भी मदद करता है।