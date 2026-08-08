बच्चा बार-बार छूता या पकड़ता है अपना प्राइवेट पार्ट? डॉक्टर माधवी भारद्वाज से जानिए वजह

बच्चों की अंडरवियर या डायपर रिमूव करते ही वह अपने प्राइवेट पार्ट को छूने या फिर खेलने लगते हैं। अगर आपका बच्चा भी ऐसा ही करता है तो डॉक्टर माधवी भारद्वाज से जानिए इसकी वजह।

छोटे बच्चे सभी को बहुत प्यारे होते हैं। घर में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो परिवार वालों की सारी अटेंशन उस बच्चे पर होती है। उम्र के साथ बेबी अपने माइलस्टोन्स को पार करता है और उसकी अलग-अलग हरकतें हर किसी का मन मोह लेती हैं। हालांकि बच्चे की कुछ आदतें ऐसी होती है जो लोगों को खटकती हैं और वह अक्सर इसके बारे में बच्चों के डॉक्टर से पूछते हैं। इन आदतों में से एक है बच्चे का अपने प्राइवेट पार्ट टच करना। क्या वाकई ये गंदी आदत है? बच्चों की डॉक्टर माधवी भारद्वाज ने इस सवाल का जवाब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो के जरिए दिया है। जानिए

बच्चा अपने प्राइवेट पार्ट क्यों टच करता है? डॉक्टर कहती हैं कि बच्चा अपने शरीर के हर एक पार्ट को एक्सप्लोर करता है। जब बच्चा 3 से 5 महीने का होता है तो वह अपने हाथों को देखना शुरू करता है। आपने अक्सर देखा होगा की इस महीने में बच्चे हाथों को ऊपर उठा-उठाकर देखते हैं। जब वह 5 से 6 महीने के हो जाते हैं तो वह अपने पैरों को देखना शुरू करते हैं। इस समय पर वह अपने पैरों को ऊपर लेकर जाते हैं और फिर कई बार पैर के अंगूठे या उंगलियों को चूसते हैं। 4 से 5 महीन में ही माउदिंग फेज शुरू हो जाता है और इस समय पर बच्चे को हाथ में जो भी कुछ मिलता है वह इसे मुंह में रखते हैं और चीजों को अपने तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। कुछ बच्चे अपने पेट को भी सहलाते हैं और शरीर के बाकी हिस्सों को भी टच करता है। लेकिन बच्चा जब शरीर के इन अलग-अग हिस्सों को छूता है तो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। 9 से 10 महीने में जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वह अपने प्राइवेट पार्ट को भी एक्सप्लोर करता है और उन हिस्सों को छूने लगता है। जब भी आप बच्चे की नैपी चेंज करते हैं तो लड़कियां अपने प्राइवेट पार्ट को टच करती हैं कई बार खींचती हैं। वहीं लड़के अपने प्राइवेट पार्ट के साथ खेलते हैं। अगर आप इसे गंदी आदत मानते हैं तो ये गलत है। क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि ऐसा करना कोई गंदी आदत नहीं है बल्कि ये डेवलपमेंट का एक नॉर्मल हिस्सा है।