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बच्चा बार-बार छूता या पकड़ता है अपना प्राइवेट पार्ट? डॉक्टर माधवी भारद्वाज से जानिए वजह

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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बच्चों की अंडरवियर या डायपर रिमूव करते ही वह अपने प्राइवेट पार्ट को छूने या फिर खेलने लगते हैं। अगर आपका बच्चा भी ऐसा ही करता है तो डॉक्टर माधवी भारद्वाज से जानिए इसकी वजह।

Find out from pediatrician Dr. Madhavi Bhardwaj why children touch their private parts.
बच्चों की डॉक्टर माधवी भारद्वाज से जानिए बच्चे अपने प्राइवेट पार्ट को क्यों छूते हैं।

छोटे बच्चे सभी को बहुत प्यारे होते हैं। घर में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो परिवार वालों की सारी अटेंशन उस बच्चे पर होती है। उम्र के साथ बेबी अपने माइलस्टोन्स को पार करता है और उसकी अलग-अलग हरकतें हर किसी का मन मोह लेती हैं। हालांकि बच्चे की कुछ आदतें ऐसी होती है जो लोगों को खटकती हैं और वह अक्सर इसके बारे में बच्चों के डॉक्टर से पूछते हैं। इन आदतों में से एक है बच्चे का अपने प्राइवेट पार्ट टच करना। क्या वाकई ये गंदी आदत है? बच्चों की डॉक्टर माधवी भारद्वाज ने इस सवाल का जवाब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो के जरिए दिया है। जानिए

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बच्चा अपने प्राइवेट पार्ट क्यों टच करता है?

डॉक्टर कहती हैं कि बच्चा अपने शरीर के हर एक पार्ट को एक्सप्लोर करता है। जब बच्चा 3 से 5 महीने का होता है तो वह अपने हाथों को देखना शुरू करता है। आपने अक्सर देखा होगा की इस महीने में बच्चे हाथों को ऊपर उठा-उठाकर देखते हैं। जब वह 5 से 6 महीने के हो जाते हैं तो वह अपने पैरों को देखना शुरू करते हैं। इस समय पर वह अपने पैरों को ऊपर लेकर जाते हैं और फिर कई बार पैर के अंगूठे या उंगलियों को चूसते हैं। 4 से 5 महीन में ही माउदिंग फेज शुरू हो जाता है और इस समय पर बच्चे को हाथ में जो भी कुछ मिलता है वह इसे मुंह में रखते हैं और चीजों को अपने तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। कुछ बच्चे अपने पेट को भी सहलाते हैं और शरीर के बाकी हिस्सों को भी टच करता है। लेकिन बच्चा जब शरीर के इन अलग-अग हिस्सों को छूता है तो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। 9 से 10 महीने में जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वह अपने प्राइवेट पार्ट को भी एक्सप्लोर करता है और उन हिस्सों को छूने लगता है। जब भी आप बच्चे की नैपी चेंज करते हैं तो लड़कियां अपने प्राइवेट पार्ट को टच करती हैं कई बार खींचती हैं। वहीं लड़के अपने प्राइवेट पार्ट के साथ खेलते हैं। अगर आप इसे गंदी आदत मानते हैं तो ये गलत है। क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि ऐसा करना कोई गंदी आदत नहीं है बल्कि ये डेवलपमेंट का एक नॉर्मल हिस्सा है।

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क्या वाकई ये है गंदी आदत?

बहुत से लोग इसे गंदी आदत समझते हैं क्योंकि इस हिस्से को छूना नहीं चाहिए। जब बच्चा पैंट के अंदर हाथ डालता है तो अक्सर पेरेंट्स उन्हें ये कहकर हाथ बाहर निकालते हैं कि ये गंदी आदत है। और छोटे बच्चे वही आदतों को दोबारा रिपीट करते हैं जिसके लिए उन्हें मना किया जाता है। आप जितना उन्हें इसे करने से टोकोगे वह उतना ही इसे छुएंगे। ऐसे में बच्चों की आदत बन जाती है और वह स्कूल में या फिर पार्क में हर समय अपने हाथ को पैंट के अंदर डालते हैं। डॉक्टर कहती हैं कि ये एक फेज है जो समय के साथ आता है और चला भी जाता है। इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बच्चे को नहीं पता की ये प्राइवेट पार्ट है और इसे टच नहीं करते,बच्चे का ऐसा करना कोई गलत आदत नहीं है ये उन लोगों की कमी है जो इसे गलत तरह से देखते हैं और समस्या बनाते हैं।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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