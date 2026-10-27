घर में छोटा बच्चा है तो त्योहार पर बरतें ये सावधानियां, बच्चों की डॉक्टर माधवी की 7 सलाह जरूर पढ़ें

फेस्टिव सीजन आते ही बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते है। ऐसे में बच्चों की डॉक्टर माधवी भारद्वाज ने 7 सलाह शेयर की हैं जिन्हें अपनाकर फेस्टिव सीजन में भी आप बच्चे की केयर आसानी से कर सकते हैं और उन्हें बीमार होने से बचा सकते।

त्योहार आते ही बच्चे या तो बीमार हो जाते हैं या फिर अपनी शैतानियों के चक्कर में चोटिल हो जाते हैं। दिवाली फेस्टिवल आने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और लोग शॉपिंग करने में लगे हुए हैं। ऐसे में बच्चों को इन दिनों होने वाले इंफेक्शन से बचाने और दिवाली तक सही देखरेख करने के लिए बच्चों की डॉक्टर माधवी भारद्वाज ने 7 टिप्स शेयर की हैं, जो सभी पेरेंट्स को जाननी चाहिए।

फेस्टिव सीजन में फॉलो करने के लिए 7 जरूरी सावधानी टिप्स 1) बच्चे को किसी भी भीड़-भाड़ वाली जगह पर लेकर जाने से बचें। इन दिनों बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है और छोटे बच्चे बहुत जल्दी इंफेक्शन की चपेट में आ जाते हैं। डॉक्टर कहती हैं कि इन दिनों ज्यादातर मामले डायरिया के साथ छाती से घरघराहट की आवाज आने वाले बच्चे ओपीडी में ज्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा डेंगू के केस भी डॉक्टर के पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए बच्चे को ऊपर से नीचे तक फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनाएं। इसके अलावा मच्छरों से प्रोटेक्शन के लिए भी पैच या रोल ऑन लगाएं।

2) शादी, पार्टी या डीजे पार्टी में बच्चे को लेकर जाने से बचें। दरअसल इन पार्टीज में आवाज काफी तेज होती है। डॉक्टर कहती हैं कि चाहें आप नॉर्मल म्यूजिक क्यों ना सुन रहे हैं लेकिन अगर आप इस म्यूजिक में एक दूसरे की बात नहीं सुन पा रहे हैं तो इतनी आवाज बच्चे के लिए सही नहीं है। इस तरह की पार्टी में जाने से बचना चाहिए।

3) डॉक्टर कहती हैं कि पेरेंट्स को एक गलतफहमी रहती हैं कि फीवर होने का मतलब वायरल नहीं है। डॉक्टर कहती हैं कि अक्सर लोग कहते है कि उन्हें थोड़ा बहुत जुकाम खांसी है लेकिन अगर इसके साथ अच्छा महसूस नहीं होना और उसके सिर या पेट में दर्द है तो ये सभी लक्षण वायरल इंफेक्शन के लक्षण हैं। जो लक्षण बड़ों में हल्के बहुत लगते हैं वह बच्चों में गंभीर हो सकते हैं। इसलिए वायरल इंफेक्शन होने पर बच्चों वाले घर में ना जाएं। खुद को इंफेक्शन हो तो बच्चे को गले लगाना, किस करना और गोद में उठाना जैसी चीजें ना करें। अगर आपको खुद की बीमारी में बच्चे के पास जाना भी पड़ रहा है तो मास्क पहनकर जाएं, हैंड हाईजीन का ध्यान रखें और बच्चे को ना छुएं।

4) फेस्टिवल की शॉपिंग करने के चक्कर में दो साल से छोटे बच्चे के रूटीन में छेड़छाड़ ना करें। क्योंकि अगर बच्चे के रूटीन से छेड़छाड़ होगी तो बच्चे की नींद से समझौता होगा और फिर इससे बेबी ओवर स्टीम्यूलेट होगा। जिससे आप की रात खराब होगी।

5) दिवाली पर बच्चे को बाहर लेकर जाने से बचे क्योंकि इस समय पर लोग पटाखे फोड़ते हैं और दीए जलाचे हैं। डॉक्टर कहती हैं कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसे प्रदूषण में बाहर लेकर जाने से बचें। क्योंकि बच्चे को अगर सांस में दिक्कत होती है तो वह गंभीर हो जाती है। जिसमें बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराने का भी रिस्क होता है। अगर बच्चा बड़ा है तो भी अवॉइड करो। अगर फिर भी जाना पड़े तो देखरेख के साथ जाएं।

6) ढीले-ढाले सिंथेटिक कपड़ों को पहनाने से बचें, खासतौर से अगर बच्चा बाहर खेलने के लिए जा रहा है तो। बच्चा जब बाहर खेलने जाए तो सही तरह से फिट आने वाले कपड़ों को पहनाएं। जिससे वॉक करते समय या भागते समय अगर गलती से बच्चा दीए के पास पहुंच जाए तो आग पकड़ने का खतरा कम होता है।