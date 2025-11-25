बच्चे के बोर्ड एग्जाम हैं तो जरूर शेयर करें ये फॉर्मूला, करियर कोच बता रहीं 90+ लाने की टिप्स

संक्षेप: Board Exams: बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ाई जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी सही प्लानिंग और पढ़ने का तरीका भी है। अगर आपका बच्चा भी बोर्ड एग्जाम देने वाला है, तो उसके साथ ये स्टडी मैथड शेयर करें।

बच्चों के बोर्ड एग्जाम शुरू होने में कुछ ही महीने बचे हैं। ये वो समय होता है, जब बच्चे पढ़ाई को ले कर काफी स्ट्रेस महसूस कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर पैरेंट्स थोड़ा सपोर्टिव रवैया अपनाएं, तो बच्चों की पढ़ाई और स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों बेहतर हो सकते हैं। हर पैरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा स्कोर करे। यहां तक कि बच्चे भी 90 प्लस का टारगेट बनाकर चलते हैं। इसके लिए पढ़ाई जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी सही प्लानिंग और पढ़ने का तरीका भी है। अगर आपका बच्चा भी बोर्ड एग्जाम देने वाला है, तो जरूरी है कि आप उनके साथ कुछ स्टडी मैथड्स और टिप्स शेयर करें, जो बेहतर स्कोर करने में उनकी मदद कर सकते हैं।

स्टडी के लिए फॉलो करें 'RUN' फॉर्मूला करियर कोच पूर्वा चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्टडी का 'RUN' फॉर्मूला शेयर किया था। पूर्वा बताती हैं कि उन्होंने इसी फॉर्मूले को अपनाकर बोर्ड एग्जाम में 98% अंक हासिल किए थे। इसमें R का मतलब है रिवीजन, U से अंडरस्टैंडिंग यानी समझना और N से नोट मेकिंग है। इन तीनों चीजों का सही तालमेल बनाया जाए, तो पढ़ाई बेहतर ढंग से भी होगी और अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलेगी। आइए अब हर एक पॉइंट को विस्तार में समझते हैं।

जरूरी है बार-बार रीडिंग करना पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपनी किताबों को बार-बार पढ़ना। अपने बच्चे को सलाह दें कि एग्जाम से पहले किताब की कम से कम 10 रीडिंग जरूर हो जानी चाहिए। दरअसल जब किसी भी सेम चीज को बार-बार पढ़ा जाता है, तो बातें दिमाग में अच्छी तरह नोट हो जाती हैं। खासतौर से थ्योरी वाले सब्जेक्ट जैसे हिंदी, सोशल साइंस और बायोलॉजी में बार-बार रीडिंग करना बहुत जरूरी है।

रटने नहीं, समझने पर जोर दें कई बार बच्चे चीजों को रटने की कोशिश करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में काम नहीं आने वाला। इसमें भूलने का खतरा भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए बच्चों को बताएं कि चीजें समझना ज्यादा जरूरी है। किसी भी बड़ी चीज को आप छोटे-छोटे टॉपिक में तोड़ लें, फिर उन्हें समझने की कोशिश करें। इसके लिए आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं।