पैरेंट्स टीचर मीटिंग में जा रहे तो बच्चे की प्रोग्रेस जानने के लिए पूछें ये 3 सवाल

संक्षेप: Parents should know what question ask in PTM: बच्चों के पैरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं तो बच्चे के प्रोग्रेस से जुड़े सवाल सही करने चाहिए। जिससे कि बच्चे की पढ़ाई के साथ ही पर्सनल प्रोग्रेस के बारे में भी पता चल सके। एजुकेशनिस्ट ने बताए ये 3 सवाल…

बच्चों की पढ़ाई में ग्रोथ बताने के लिए स्कूल में पैरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। जिसमे आमतौर पर टीचर पैरेंट्स को बच्चों के मार्क्स बताते हैं। वहीं पैरेंट्स अक्सर बच्चों के ग्रोथ को जानना तो चाहते हैं लेकिन सही सवाल नहीं पूछ पाते। जिसकी वजह से उन्हें वहीं पुराने जवाब मिलते हैं कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर रहा लेकिन बच्चे के बिहेवियर और पर्सनल ग्रोथ को लेकर सही जानकारी नहीं मिल पाती। जिसकी वजह से पैरेंट्स को बच्चे की सही ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं चलता। पीटीएम में अगर आपको बच्चे की सही ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो एजुकेशनिस्ट सुशील मंगेकर ने इन 3 सवाल को पूछने की हिदायत दी है। जिससे बच्चे के बारे में टीचर से आपको सही जानकारी मिल सके और आप उसके पर्सनल ग्रोथ पर वर्क कर सकें।

टीचर से पूछें कि मेरा बच्चा स्कूल में क्या

अवॉएड करता है। इस सवाल के जवाब से पैरेंट्स को बच्चे के डर के बारे में जानकारी मिल सकती है। जैसे कि बच्चा क्लास में बिल्कुल शांत रहता है। तो इसका कारण बच्चा केवल शर्मीला या इंट्रोवर्ट है। ऐसा नही हैं कई बार बच्चे किसी दूसरी चीजों के डर से भी क्लासरूम में शांत बैठते हैं या कम बोलते हैं। जब बच्चे के बारे में आपको इस तरह के सवाल के जवाब मिलेंगे तभी आप बच्चे की पर्सनल ग्रोथ पर वर्क कर पाएंगी। और बच्चा आगे बढ़ पाएगा।

क्लासरूम में बच्चे का फोकस किस चीज पर ज्यादा होता है इस सवाल के जवाब से आपको बच्चे के फ्यूचर पोटेंशियल का पता चलेगा। कई बार बच्चों की हॉबी का पता भी चल जाता है। जैसे बच्चा कम्यूनिकेट करता है या लिखने, पढ़ने, पेंटिंग या फिर किसी प्रोजेक्ट को बनाने में फोकस करता है। इससे बच्चे के फ्यूचर के बारे में पता चलता है।