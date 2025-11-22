बच्चा बोर्ड एक्जाम की तैयारी कर रहा तो उसे ये 4 टिप्स जरूर दें, पढ़ाई से नहीं भटकेगा मन

संक्षेप: Board Exam Preparetion: बच्चे का इस साल बोर्ड एक्जाम है लेकिन पढ़ने के टाइम पर उसका मन भटकता है और वो मोबाइल में दिन बिता देता है। तो उसे ये 4 टिप्स जरूर दें। जिसकी मदद से बिना मन भटके वो पढ़ाई कर सके।

बच्चे के बोर्ड एक्जाम नजदीक हैं। लेकिन उसका फोकस पूरी तरह से पढ़ाई पर नहीं पा रहा। वो पढ़े हुए चैप्टर्स को भूल जाता है और काफी सारा टाइम फोन में बर्बाद कर देता है। लेकिन पढ़ाई को लेकर चिंता में हैं तो पैरेंट्स होने के नाते आपको केवल उसे पढ़ाई के लिए मोटिवेट ही नहीं करना बल्कि सही सलाह भी देनी है। जिससे कि वो अपना सौ प्रतिशत दे सके और बोर्ड एक्जाम की तैयारी कर सके। बच्चा अगर बार-बार पढ़ाई में मन ना लगने या ध्यान भटकने की कंम्प्लेन करे तो इन 4 टिप्स को बच्चे तक जरूर पहुंचा दें। जिसकी मदद से वो मन लगाकर स्टडी करे और पढ़ा हुआ उसे याद रहे।

बच्चे का मन पढ़ाई से भटक जाता है तो बउसे ये 4 रूल्स जरूर फॉलो करवाएं। 2 मिनट रूल जब भी बच्चा पढ़ने के लिए बैठे तो उसे दो मिनट रूल फॉलो करने के लिए बोले। जैसे ही बच्चे का मन पढ़ाई से भटकता है। तो उसे दो मिनट रूल फॉलो करने के लिए बोले। मतलब दो मिनट तक उसे खुद से बोलना है कि दो मिनट बाद वो अपने पसंदीदा काम को करेगा। यूजुअली दो मिनट बाद मन भटकना बंद हो जाएगा। जिससे पढ़ाई कन्टीन्यू की जा सकती है।

बच्चे की स्टडी टेबल पर रखें छोटे नोट्स बच्चे का मन बार-बार पढ़ाई से भटक जाता है। तो उसकी स्टडी टेबल पर एक छोटी नोटबुक रखें। जिस पर उसे लिखने को बोले। जब भी पढ़ाई के बीच में मन में कुछ करने का विचार आए तो फौरन उसे लिखने के लिए बोलें। फिर बच्चे को बोले कि वो खुद से प्रॉमिस कर ले कि जैसे ही स्टडी कंप्लीट होगी वो इस काम को करेगा। ऐसा करने से स्टडी के बीच में ब्रेक नहीं लगेगा।

छोटे स्टडी सेशन बनाएं बच्चा लगातार घंटों बैठकर पढ़ रहा लेकिन कुछ भी याद नहीं। तो ध्यान रहे कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। बच्चे के स्टडी के टाइम को कम करे। मतलब कि छोटे स्टडी सेशन रखें। हर एक टॉपिक के लिए दो घंटे से ज्यादा ना पढ़ने दें। जिससे बच्चे का दिमाग कंसन्ट्रेट रहेगा और पढ़ाई से थकान भी महसूस नहीं होगी।