गुस्से में भी अपने बच्चे से ना कहें ये 3 बातें, जिंदगीभर के लिए कड़वाहट रख सकते हैं!

गुस्से में कई बार पैरेंट्स बच्चों से कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, जिनका उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है। कई बाद ये बातें बच्चे के आत्मविश्वास को कम कर सकती हैं और जिंदगीभर के लिए उन्हें याद रह सकती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि गुस्से में भी ऐसी शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए।

बच्चों की परवरिश में प्यार के साथ-साथ धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार पैरेंट्स दिनभर की थकान, स्ट्रेस या बच्चे की किसी गलती के कारण गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे में वो बिना सोचे-समझे कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, जिनका असर बच्चे के मन पर लंबे समय तक रह सकता है। भले ही पैरेंट्स का इरादा बच्चे को दुख पहुंचाना ना हो, लेकिन उनके शब्द बच्चे के मन पर गहरा असर डाल सकते है। इसलिए गुस्से में भी अपनी बात सोच-समझकर कहना जरूरी है। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें गुस्से में भी अपने बच्चों से नहीं कहना चाहिए।

तुमसे कुछ नहीं होगा जब बच्चा कोई गलती करता है या किसी काम में बार-बार असफल होता है, तो कई बार गुस्से में पैरेंट्स कह देते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि आप यह बात उसे अपनी गलती का एहसास कराने के लिए कह रहे हों, लेकिन बच्चा इसे अपने बारे में सच मान सकता है। उसे लगने लगता है कि वह किसी काम के लायक नहीं है।

ऐसी बातें उसके कॉन्फिडेंस को कमजोर कर सकती हैं और आगे कोशिश करने से भी रोक सकती हैं। इसलिए ऐसी बातें कहने से बचें। बच्चे को उसकी गलती समझाएं और उसे सुधारने का मौका दें। आप कह सकते हैं कि इस बार तुमसे गलती हुई है, लेकिन अगली बार तुम बेहतर कर सकते हो। इससे बच्चे को अपनी गलती सुधारने और दोबारा कोशिश करने की हिम्मत मिलेगी।

काश तुम मेरे बेटे होते ही नहीं आप कितना भी गुस्सा हो लेकिन बच्चे से कभी यह ना कहें कि काश तुम मेरे बेटे होते ही नहीं। गुस्से में कही गई यह बात बच्चे को बहुत दुख पहुंचा सकती है। पैरेंट्स बच्चे के लिए प्यार और सुरक्षा का बड़ा सहारा होते हैं। ऐसे में जब वही उससे कह देते हैं कि काश वह उनका बेटा होता ही नहीं, तो बच्चे के मन पर गहरी छोटी लगती है। भले ही आप कुछ देर बाद शांत होकर अपनी बात भूल जाएं, लेकिन बच्चा उस पल को लंबे समय तक याद रख सकता है। इसलिए बेटे की किसी गलती पर उसके होने या न होने को लेकर ऐसी बात कभी न कहें।

मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है बच्चों के लिए पैरेंट्स का भरोसा बहुत मायने रखता है। जब बच्चा कोई गलती करता है, तो गुस्से में उससे यह कहना कि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है', उसके मन में गलतफहमी पैदा कर सकता है। उसे लग सकता है कि माता-पिता उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं करते और चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उन्हें उस पर भरोसा नहीं होगा। इससे वह अपनी बात बताने या अपनी परेशानी शेयर करने से भी हिचक सकता है।