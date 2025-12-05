शिशु को जल्दी डकार कैसे दिलाएं? नए माता-पिता के लिए आसान और असरदार टिप्स
शिशु को समय पर डकार दिलाना उसके पाचन और गैस की समस्या से राहत के लिए जरूरी है। सही पोजिशन, हल्का सहारा और कुछ आसान तकनीकें अपनाकर आप अपने बच्चे को जल्दी और आराम से डकार दिला सकते हैं।
नवजात शिशुओं के लिए डकार लेना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि फीडिंग के दौरान वे दूध के साथ हवा भी निगल लेते हैं। यही हवा पेट में रुककर गैस, असहजता, रोना और उलझन पैदा कर सकती है। कई बार बच्चे सो भी नहीं पाते क्योंकि अटकी हुई गैस उन्हें परेशान करती रहती है। इसलिए शिशु को जल्दी और सुरक्षित तरीके से डकार दिलाना हर माता-पिता के लिए जरूरी कौशल है। सही तकनीक और थोड़ी प्रैक्टिस के साथ यह प्रक्रिया आसान और तनावमुक्त हो सकती है। नीचे दिए गए टिप्स आपके बच्चे को जल्दी डकार दिलाने में काफी मदद करेंगे।
- सही पोजिशन चुनें
- कंधे पर रखना: बच्चे को अपने कंधे पर हल्का उठाकर रखें जिससे उसका सिर आपके कंधे पर टिके। यह पोजिशन हवा को ऊपर लाने में सबसे प्रभावी मानी जाती है।
- गोद में सीधा बैठाना: बच्चे को गोद में बैठाकर उसकी ठुड्डी को अपनी हथेली का सहारा दें, फिर पीठ को हल्के से रगड़ें। यह पोजिशन छोटे शिशुओं के लिए सुरक्षित है।
- गोद में पेट के बल लिटाना: बच्चे को पेट के बल अपनी जांघ पर लिटाएं और उसकी पीठ पर हल्का मसाज करें। यह trapped gas को नीचे से ऊपर लाने में तेजी से मदद करता है।
2. धीमी, रिदमिक थपकी दें
- शिशु की पीठ पर तेज या जोरदार थपकी देना गलत है। हल्का, एक समान रिदम में थपकी देने से गैस धीरे-धीरे ऊपर उठती है।
- गोलाकार (circular) motion में रगड़ना भी बहुत प्रभावी है।
- ध्यान रहे, थपकी पूरे पीठ क्षेत्र में हो, सिर्फ एक जगह पर नहीं।
3. फीडिंग के दौरान छोटे ब्रेक लें
- शिशु लगातार फीड के दौरान हवा निगल लेता है।
- हर 5–7 मिनट बाद 20–30 सेकंड का ब्रेक लेकर डकार दिलाने की कोशिश करें।
- इससे पेट में हवा कम जाएगी और बाद में डकार जल्दी आएगी। यह तकनीक खासकर बोतल से दूध पीने वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है।
4. फीड के बाद बच्चे को upright रखें
- फीडिंग के तुरंत बाद बच्चे को लिटाना ठीक नहीं। 10–15 मिनट तक बच्चे को सीधा पकड़े रहने से हवा ऊपर आने में आसानी होती है।
- यह स्थिति रिफ्लक्स और उल्टी के खतरे को भी कम करती है।
5. ओवरफीडिंग से बचें
- बहुत भरा हुआ पेट डकार आने में रुकावट बनता है।
- ओवरफीडिंग से हवा बाहर निकलने में मुश्किल होती है और बच्चा ज्यादा रोने लगता है।
- छोटे-छोटे अंतराल में फीड देने से पाचन सुचारू रहता है और डकार जल्दी आती है।
6. शांत माहौल में फीड दें
- रोते हुए या हिलते-डुलते हुए शिशु को फीड देने से वह हवा ज्यादा निगलता है।
- शांत वातावरण में फीड देने से शिशु आराम से दूध पीता है और हवा कम निगलता है। इससे बाद में डकार दिलाना बेहद आसान हो जाता है।
7. टमी मसाज करें
- हल्की मालिश trapped gas को बाहर निकालने में काफी मददगार होती है।
- घड़ी के दिशा में (clockwise) गोल-गोल मालिश करें। यह मालिश आंतों की नेचुरल मूवमेंट को बढ़ाती है और गैस जल्दी निकलती है।
- मालिश बहुत हल्की होनी चाहिए, कभी भी प्रेशर ना डालें।
नोट: अगर डकार ना आए तो पोजिशन बदलें- एक ही पोजिशन में कोशिश करते रहना हमेशा सफल नहीं होता। 5–10 मिनट में डकार ना आए, तो दूसरी पोजिशन आजमाएं। कई बार बस एंगल बदलने से ही हवा तुरंत बाहर आ जाती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
