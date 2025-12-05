शिशु को जल्दी डकार कैसे दिलाएं? नए माता-पिता के लिए आसान और असरदार टिप्स

नवजात शिशुओं के लिए डकार लेना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि फीडिंग के दौरान वे दूध के साथ हवा भी निगल लेते हैं। यही हवा पेट में रुककर गैस, असहजता, रोना और उलझन पैदा कर सकती है। कई बार बच्चे सो भी नहीं पाते क्योंकि अटकी हुई गैस उन्हें परेशान करती रहती है। इसलिए शिशु को जल्दी और सुरक्षित तरीके से डकार दिलाना हर माता-पिता के लिए जरूरी कौशल है। सही तकनीक और थोड़ी प्रैक्टिस के साथ यह प्रक्रिया आसान और तनावमुक्त हो सकती है। नीचे दिए गए टिप्स आपके बच्चे को जल्दी डकार दिलाने में काफी मदद करेंगे।