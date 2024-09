parenting mistakes avoid when raising first kid after having second child

Parenting Tips: दूसरे बच्चे की प्लानिंग के दौरान बड़े बच्चे की परवरिश में ना करें ये गलतियां

How to handle first child when second is born: दूसरे बच्चे के जन्म के साथ ही माता-पिता अक्सर पहले बच्चे की पैरेंटिंग में कुछ गलतियां करते हैं। जिसकी वजह से ही बच्चे के मन में अपने सिबलिंग के लिए जलन की भावना पैदा होने लगती है।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान Wed, 18 Sep 2024 06:02 AM