बिना डांटे-मारे बच्चों को अनुशासन में कैसे रखें? एक्सपर्ट शेयर कर रहीं 5 तरीके

बच्चों को अनुशासन सिखाना हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसके लिए डांटना, मारना या चिल्लाना जरूरी नहीं है। दरअसल, ये तरीके बच्चों पर नेगेटिव असर डाल सकते हैं, जिससे उनका बिहेवियर सुधरने के बजाय और बिगड़ सकता है। पेरेंटिंग एक्सपर्ट श्वेता का कहना है कि बच्चों को प्यार और पॉजिटिव अप्रोच से भी अच्छी आदतें सिखाई जा सकती हैं। जब बच्चे को प्यार और पॉजिटिविटी के साथ चीजें समझाई जाती हैं, तो बिना किसी जबरदस्ती के बच्चा खुद सही रास्ते चुनता है और डिसिप्लिन में रहना सीखता है। चलिए जानते हैं पेरेंटिंग एक्सपोर्ट श्वेता के मुताबिक बिना डांट फटकार के बच्चों को डिसिप्लिन में रहना कैसे सिखाएं।

‘पॉजिटिव रिइन्फोर्समेंट’ की तकनीक अपनाएं जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है, जैसे समय पर होमवर्क करना, किसी की मदद करना या झूठ ना बोलना, तो उसकी तारीफ जरूर करें। 'तुमने काम बहुत अच्छा किया', 'मुझे तुम पर गर्व है'; जैसे छोटे-छोटे शब्द बच्चों के मन पर गहरा असर डालते हैं। पेरेंटिंग एक्सपर्ट श्वेता कहती हैं कि बच्चे वही व्यवहार दोहराते हैं, जिससे उन्हें प्यार और सराहना मिलती है। इसलिए जब बच्चा कुछ भी अच्छा काम करे तो उसे इग्नोर ना करें, बल्कि तुरंत पॉजिटिव अटेंशन दें।

खुद समझने का मौका दें, जबरदस्ती ना करें बच्चों को किसी चीज को खुद समझने का मौका दें। उदाहरण के लिए, अगर बाहर ठंड है और बच्चा स्वेटर नहीं पहनना चाहता, तो जबरदस्ती करने की बजाय प्यार से कहें 'बाहर काफी ठंड है, अब तुम खुद तय करो कि स्वेटर पहनना है या नहीं'। इससे बच्चे खुद निर्णय लेना सीखते हैं और जिम्मेदारी भी समझते हैं। एक्सपर्ट श्वेता कहती हैं कि इस तरह बच्चे अपने फैसलों से सीखते हैं, जो उनके फ्यूचर के लिए बेहद जरूरी है।

‘रीडायरेक्शन’ से बच्चों का ध्यान बदलें अगर आपका बच्चा कोई शरारत कर रहा है या गुस्सा दिखा रहा है, तो उसे डांटने के बजाय उसका ध्यान किसी और क्रिएटिव एक्टिविटी की ओर मोड़ें। आप उसे ड्राइंग, पेंटिंग या ब्लॉक खेलने का ऑप्शन दे सकते हैं। इससे बच्चे का व्यवहार बदलता है और वह धीरे-धीरे बेहतर विकल्प चुनना सीखता है। श्वेता कहती हैं कि बच्चों का ध्यान नेगेटिव बिहेवियर से हटाकर पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ ले जाने से बच्चों को यह समझ में आता है कि कौन सा बिहेवियर सही है और कौन सा गलत है।

'टाइम इन' का इस्तेमाल करें, 'टाइम आउट' नहीं जब बच्चा बार-बार गलत व्यवहार करे, तो उसे अकेले छोड़ने के बजाय उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करें। एक्सपर्ट श्वेता के मुताबिक जब आपका बच्चा, आपके मन करने के बावजूद बार-बार गलत व्यवहार करे, तो उसे डांटने के बजाय उसके इस बिहेवियर के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करें। ऐसी सिचुएशन में बच्चों को अपने पास बिठाकर प्यार से उनसे बात करें। इससे बच्चा अपने इमोशंस को समझेगा और साथ ही आपको भी एक सपोर्टिव पेरेंट के रूप में देखेगा। पेरेंटिंग एक्सपर्ट श्वेता कहती हैं कि ‘टाइम इन’ बच्चों को इमोशनल सिक्योरिटी देता है, जो उनके व्यवहार में सुधार लाने का एक कारगर तरीका है।