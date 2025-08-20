टॉपर बच्चों के घरों में देखने को मिलती हैं ये 5 चीजें, एक्सपर्ट ने बताया सीक्रेट!

Parenting Tips: पेरेंटिंग एक्सपर्ट पुष्पा शर्मा बताती हैं कि टॉपर बच्चों के घरों में आपको कुछ आदतें समान देखने को मिलेंगी। इन सभी बातों का बच्चे की पढ़ाई और ओवरऑल जिंदगी में बहुत गहरा असर पड़ता है।

हर पैरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में नंबर वन रहे और टॉपर्स की लिस्ट में उसका नाम शुमार हो। लेकिन इसके पीछे कई फैक्टर काम करते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि बच्चा खुद पढ़ने में तेज है, तो बात बनेगी बाकी पैरेंट्स का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन ये बात पूरी तरह से आधी-अधूरी है। दरअसल बच्चा पढ़ाई में कैसा है ये काफी हद तक उसके घर के माहौल और पैरेंट्स से भी तय होता है। पेरेंटिंग एक्सपर्ट पुष्पा शर्मा बताती हैं कि टॉपर बच्चों के घरों में आपको कुछ आदतें समान देखने को मिलेंगी। इन सभी बातों का बच्चे की पढ़ाई और ओवरऑल जिंदगी में बहुत गहरा असर पड़ता है। ऐसे बच्चे अमूमन बाकी बच्चों की तुलना में ज्यादा सफल होते हैं। आइए जानते हैं एक्सपर्ट के मुताबिक वो कौन सी बातें हैं।

शांत और इमोशनल सपोर्ट वाला घर पेरेंटिंग एक्सपर्ट कहती हैं कि टॉपर बच्चों के घर का माहौल काफी सपोर्टिव होता है। वहां लड़ाई-झगड़े, एक दूसरे पर चिल्लाना, गुस्सा करना या तेज आवाज में बातें करने जैसी चीजें नहीं होती हैं। ऐसे घरों में बच्चों को इमोशनल काफी सपोर्ट और प्यार दिया जाता है। बच्चे गलती करते हैं, तो उनपर चीखने के बजाए प्यार से समझने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ऐसे शांत और सपोर्टिव माहौल में बढ़े हुए बच्चे आमतौर पर बाकी बच्चों की तुलना में अधिक सफल होते हैं।

पैरेंट्स का पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट टॉपर्स के घरों में आप हमेशा पैरेंट्स का पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। वे जबरदस्ती बच्चे की लाइफ में ना ज्यादा दखलअंदाजी करते हैं और ना ही बच्चे पर हर वक्त नजर रखते हैं। इसके बजाय वो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हैं। समय-समय पर बच्चे से उसके होमवर्क, पढ़ाई और ओवरऑल प्रोग्रेस पर बात करते हैं। बच्चों से डिस्कस करते हैं कि कैसे चीजों को और बेहतर बनाया जा सकता है।

डेली रूटीन और डिसिप्लिन पेरेंटिंग एक्सपर्ट कहती हैं कि टॉपर बच्चों के घर से ही डिसिप्लिन की शुरुआत हो जाती है। आप देखेंगे कि इन घरों में खाने, सोने और खेलने सभी चीजों का एक फिक्स समय होता है। बच्चा हर रोज इसी रूटीन को फॉलो करता है और उसे पता होता है कि कब क्या करना है। एक्सपर्ट कहती हैं कि जब बच्चा इस तरह का रूटीन लाइफस्टाइल फॉलो करता है, तो वो अनुशासन और कंसिस्टेंसी जैसी लाइफ स्किल्स बेहतर डेवलप करता है।

स्टडी फ्रेंडली माहौल पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, बल्कि उसके लिए सही माहौल भी उतना ही जरूरी होता है। पेरेंटिंग एक्सपर्ट कहती हैं कि जिन घरों में स्टडी फ्रेंडली माहौल होता है, वहां बच्चे अक्सर पढ़ाई लिखाई में तेज होते हैं। ऐसे घरों में अक्सर शांति होती है, खासतौर से पढ़ाई के समय पैरेंट्स इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि बच्चा डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा बच्चों का टीवी देखने या मोबाइल चलाने का टाइम भी सीमित होता है।