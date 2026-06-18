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बच्चे को किसी के घर खेलने भेजते हैं? सेफ्टी के ये 5 नियम जरूर बताएं, आजकल बेहद जरूरी हैं!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Parenting Tips: छोटे बच्चे अक्सर किसी के घर खेलने जाते हैं। लेकिन आजकल के माहौल को देखते हुए सेफ्टी से जुड़ी ये अहम बातें उन्हें जरूर समझा देनी चाहिए। ये सेफ्टी रूल बच्चे को किसी भी गलत स्थिति से निपटने में मदद करेंगे।

बच्चे को किसी के घर खेलने भेजते हैं? सेफ्टी के ये 5 नियम जरूर बताएं, आजकल बेहद जरूरी हैं!

दोस्त के घर खेलना, समय बिताना और नई चीजें सीखना बच्चों के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन इसके साथ कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। अक्सर 9 से 12 साल की उम्र होने पर माता-पिता यह मान लेते हैं कि बच्चा समझदार हो गया है और उसे बेफिक्र होकर बाहर या दूसरों के घर खेलने के लिए भेज देते हैं। लेकिन पेरेंटिंग कोच पुष्पा शर्मा कहती हैं कि जब आपका बच्चा 9 से 12 साल की उम्र में हो तो आप उसे बाहर उसके दोस्तों के घर खेलने के लिए तो भेज सकते हैं, लेकिन उससे पहले उसे कुछ जरूरी बातें बताना न भूलें। ये बातें उसकी सुरक्षा और आत्मविश्वास दोनों से जुड़ी हुई हैं। चलिए जानते हैं-

अगर कोई बात आपको अजीब लगे तो तुरंत बताएं

पेरेंटिंग कोच का कहना है कि बच्चों को सबसे पहले यह समझाना जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति उनसे ऐसी बात करे, कुछ दिखाए या कोई ऐसा काम करने के लिए कहे जिससे उन्हें अजीब या असहज महसूस हो, तो उसे अपने मन में दबाकर नहीं रखना चाहिए। बच्चे को पहले से यह भरोसा दें कि वह ऐसी किसी भी बात के बारे में आकर आपको बता सकता है। कई बार बच्चे यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि शायद उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, इसलिए उन्हें यह भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है कि उनकी हर बात आपके लिए महत्वपूर्ण है।

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कोई कहे 'मम्मी-पापा को मत बताना' तो बात जरूर बताएं

पुष्पा शर्मा के अनुसार बच्चों को यह बात जरूर समझानी चाहिए कि अगर कोई उनसे किसी बात को छिपाने के लिए कहे, खासकर यह कहे कि 'मम्मी-पापा को मत बताना', तो वह बात घर आकर जरूर बतानी है। बच्चे को यह समझाना जरूरी है कि माता-पिता से जरूरी बातें छिपाना सही नहीं होता। इससे बच्चा किसी भी तरह की उलझन में पड़ने पर खुलकर आपसे बात कर पाएगा।

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अपने शरीर के बारे में सही समझ रखें

बच्चों को यह समझाना भी बहुत जरूरी है कि उनके शरीर पर उनका अधिकार है। कोच कहती हैं कि अगर कोई उन्हें ऐसे तरीके से छूने की कोशिश करे जिससे उन्हें अच्छा न लगे, तो उन्हें तुरंत 'ना' कहना चाहिए और वहां से हट जाना चाहिए। बच्चे को यह एहसास होना चाहिए कि अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाना बिल्कुल सही है और इसमें डरने या शर्माने जैसी कोई बात नहीं है।

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किसी भी गलत चीज को बताने में डरें नहीं

कई बार बच्चे किसी मजाक, वीडियो, बातचीत या व्यवहार को देखकर असहज महसूस करते हैं, लेकिन वह इसके बारे में किसी को बताते नहीं हैं। इसकी एक वजह डर भी हो सकता है। इसलिए माता-पिता को अपने बच्चों को यह भरोसा देना चाहिए कि वे किसी भी बात को बिना डरे उनके साथ साझा कर सकते हैं। बच्चे की भावनाओं को समझना और उसकी बात ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। जब बच्चे को यह भरोसा होता है कि उसकी बात सुनी जाएगी, तो वह हर बात खुलकर बताता है।

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कहीं और जाने की बात हो तो पहले घर पर बताएं

अगर बच्चा किसी दोस्त के घर खेलने गया है और वहां मौजूद लोग उसे किसी दूसरी जगह जैसे पार्क, मार्केट या कहीं और ले जाना चाहते हैं, तो उसे पहले अपने माता-पिता को इसकी जानकारी देनी चाहिए। एक्सपर्ट के मुताबिक यह आदत बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इससे माता-पिता को हमेशा पता रहता है कि उनका बच्चा कहां है और किसके साथ है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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