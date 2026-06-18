बच्चे को किसी के घर खेलने भेजते हैं? सेफ्टी के ये 5 नियम जरूर बताएं, आजकल बेहद जरूरी हैं!

Parenting Tips: छोटे बच्चे अक्सर किसी के घर खेलने जाते हैं। लेकिन आजकल के माहौल को देखते हुए सेफ्टी से जुड़ी ये अहम बातें उन्हें जरूर समझा देनी चाहिए। ये सेफ्टी रूल बच्चे को किसी भी गलत स्थिति से निपटने में मदद करेंगे।

दोस्त के घर खेलना, समय बिताना और नई चीजें सीखना बच्चों के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन इसके साथ कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। अक्सर 9 से 12 साल की उम्र होने पर माता-पिता यह मान लेते हैं कि बच्चा समझदार हो गया है और उसे बेफिक्र होकर बाहर या दूसरों के घर खेलने के लिए भेज देते हैं। लेकिन पेरेंटिंग कोच पुष्पा शर्मा कहती हैं कि जब आपका बच्चा 9 से 12 साल की उम्र में हो तो आप उसे बाहर उसके दोस्तों के घर खेलने के लिए तो भेज सकते हैं, लेकिन उससे पहले उसे कुछ जरूरी बातें बताना न भूलें। ये बातें उसकी सुरक्षा और आत्मविश्वास दोनों से जुड़ी हुई हैं। चलिए जानते हैं-

अगर कोई बात आपको अजीब लगे तो तुरंत बताएं पेरेंटिंग कोच का कहना है कि बच्चों को सबसे पहले यह समझाना जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति उनसे ऐसी बात करे, कुछ दिखाए या कोई ऐसा काम करने के लिए कहे जिससे उन्हें अजीब या असहज महसूस हो, तो उसे अपने मन में दबाकर नहीं रखना चाहिए। बच्चे को पहले से यह भरोसा दें कि वह ऐसी किसी भी बात के बारे में आकर आपको बता सकता है। कई बार बच्चे यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि शायद उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, इसलिए उन्हें यह भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है कि उनकी हर बात आपके लिए महत्वपूर्ण है।

कोई कहे 'मम्मी-पापा को मत बताना' तो बात जरूर बताएं पुष्पा शर्मा के अनुसार बच्चों को यह बात जरूर समझानी चाहिए कि अगर कोई उनसे किसी बात को छिपाने के लिए कहे, खासकर यह कहे कि 'मम्मी-पापा को मत बताना', तो वह बात घर आकर जरूर बतानी है। बच्चे को यह समझाना जरूरी है कि माता-पिता से जरूरी बातें छिपाना सही नहीं होता। इससे बच्चा किसी भी तरह की उलझन में पड़ने पर खुलकर आपसे बात कर पाएगा।

अपने शरीर के बारे में सही समझ रखें बच्चों को यह समझाना भी बहुत जरूरी है कि उनके शरीर पर उनका अधिकार है। कोच कहती हैं कि अगर कोई उन्हें ऐसे तरीके से छूने की कोशिश करे जिससे उन्हें अच्छा न लगे, तो उन्हें तुरंत 'ना' कहना चाहिए और वहां से हट जाना चाहिए। बच्चे को यह एहसास होना चाहिए कि अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाना बिल्कुल सही है और इसमें डरने या शर्माने जैसी कोई बात नहीं है।

किसी भी गलत चीज को बताने में डरें नहीं कई बार बच्चे किसी मजाक, वीडियो, बातचीत या व्यवहार को देखकर असहज महसूस करते हैं, लेकिन वह इसके बारे में किसी को बताते नहीं हैं। इसकी एक वजह डर भी हो सकता है। इसलिए माता-पिता को अपने बच्चों को यह भरोसा देना चाहिए कि वे किसी भी बात को बिना डरे उनके साथ साझा कर सकते हैं। बच्चे की भावनाओं को समझना और उसकी बात ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। जब बच्चे को यह भरोसा होता है कि उसकी बात सुनी जाएगी, तो वह हर बात खुलकर बताता है।