आपका बच्चा भी बन सकता है टॉपर! उसे पढ़ाई से प्यार करा देंगे ये 5 तरीके, एक्सपर्ट से जानें
Parenting Tips: बच्चे अक्सर पढ़ाई करने से मुंह चुराते हैं। ऐसा नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहते, उन्हें पढ़ाई बोझ महसूस होती है इसलिए नहीं पढ़ते। ऐसे में ये 5 तरीके उनके लिए पढ़ाई को मजेदार बनाने का काम करेंगे।
हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा मन लगाकर पढ़ाई करे, लेकिन आज के समय में बच्चों का ध्यान जल्दी भटक जाता है। कभी मोबाइल, कभी टीवी तो कभी खेलने का मन पढ़ाई से ज्यादा उन्हें अट्रैक्ट करता है। ऐसे में कई पेरेंट्स गुस्सा करने लगते हैं या बार-बार डांटकर बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच यह है कि पढ़ाई की आदत किसी भी प्रेशर से नहीं बनती, बल्कि सही माहौल और सही तरीके से बनती है। अगर आप बच्चे को धीरे-धीरे, बिना डर और बिना ज्यादा प्रेशर के पढ़ाई की तरफ लेकर जाएंगे, तो उसका मन खुद पढ़ने में लगने लगेगा। चलिए जानते हैं 5 सरल तरीके जिनकी मदद से आप अपने बच्चे का मन पढ़ाई में लगा सकते हैं।
शुरुआत छोटी करें, लेकिन नियम जरूर बनाएं
अक्सर पेरेंट्स सीधे बच्चे को बोल देते हैं कि एक घंटा बैठकर पढ़ाई करो। बच्चे को यह सुनते ही पढ़ाई बोझ लगने लगती है। उसे लगता है कि अब लंबे समय तक सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। यही वजह है कि वह पढ़ाई से बचने लगता है। इसलिए शुरुआत हमेशा कम समय से करें। बच्चे को सिर्फ 10 मिनट पढ़ने के लिए बैठाइए। जब उसे लगेगा कि बस थोड़ी देर पढ़ना है, तो वह आसानी से बैठ जाएगा। फिर बीच में छोटा ब्रेक दें और दोबारा 10 मिनट पढ़ने के लिए कहें। धीरे-धीरे उसका ध्यान पढ़ाई में टिकने लगेगा और आप समय बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से बच्चे पर दबाव भी नहीं बनता और पढ़ाई उसकी आदत बनने लगती है।
पढ़ाई का एक फिक्स रूटीन बनाइए
बच्चों को अगर हर दिन अलग-अलग समय पर पढ़ने के लिए कहा जाए, तो उनका मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए जरूरी है कि पढ़ाई का एक तय समय हो। बच्चे को पहले से पता होना चाहिए कि स्कूल से आने, खाना खाने और थोड़ा आराम करने के बाद उसे पढ़ने बैठना है। जब आप रोज एक जैसा रूटीन फॉलो करते हैं, तो धीरे-धीरे बच्चे का दिमाग उसी टाइम के लिए तैयार होने लगता है। कुछ दिनों बाद आपको बार-बार बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बच्चा खुद उस समय पढ़ने बैठने लगेगा। यही आदत आगे चलकर उसकी पढ़ाई को आसान बनाती है।
पढ़ाई को सिर्फ किताब तक सीमित मत रखिए
हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे पढ़कर जल्दी समझते हैं, तो कुछ देखकर या बोलकर सीखते हैं। इसलिए बच्चे को सिर्फ किताब खोलकर बैठने के लिए मत कहिए। पढ़ाई को थोड़ा मजेदार बनाइए। आप बच्चे से बोल सकते हैं कि वह जोर-जोर से पढ़े, डायग्राम बनाकर समझे या फिर टीचर बनकर आपको पढ़ाए। जब बच्चा रोल प्ले करता है या किसी चीज को समझाकर बताने की कोशिश करता है, तो उसका दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है। इससे पढ़ाई उसे बोरिंग नहीं लगती और वह खुद इंटरेस्ट लेने लगता है।
बच्चे पर कंट्रोल कम करें, चॉइस ज्यादा दें
जब बच्चे को हर समय ऑर्डर दिए जाते हैं कि अभी बैठो, यही सब्जेक्ट पढ़ो या इतना पढ़ो, तो उसका मन पढ़ाई से दूर होने लगता है। बच्चे को ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसके पास भी फैसला लेने का अधिकार है। इसलिए उसे छोटी-छोटी चॉइस दीजिए। जैसे पूछिए कि पहले मैथ पढ़ोगे या साइंस। इस तरह बच्चे को लगता है कि वह खुद तय कर रहा है कि उसे क्या करना है। जब बच्चे को थोड़ा कंट्रोल मिलता है, तो वह ज्यादा आसानी से पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है।
सिर्फ मार्क्स नहीं, मेहनत की तारीफ करें
बहुत से पेरेंट्स सिर्फ रिजल्ट और मार्क्स पर ध्यान देते हैं। अगर नंबर अच्छे आए तो तारीफ, और कम आए तो डांट। लेकिन इससे बच्चा पढ़ाई को डर की तरह देखने लगता है। इसलिए जरूरी यह है कि आप बच्चे की मेहनत को नोटिस करें। अगर वह आधा घंटा मन लगाकर पढ़ रहा है, तो उसकी तारीफ करें। उसे महसूस कराइए कि उसकी कोशिश आपके लिए मायने रखती है। जब बच्चे को मेहनत के लिए सराहना मिलती है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह खुद बेहतर करने की कोशिश करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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