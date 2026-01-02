सावधान ! क्या आप भी बच्चों के सामने बदलते हैं कपड़े? पेरेंटिंग कोच से जान लें नुकसान

संक्षेप: Side effects Of Changing Clothes In Front Of Kids: डॉक्टर अनुराधा कहती हैं कि यह सलाह केवल गोपनीयता का मामला नहीं है, बल्कि बच्चे के मन में 'बॉडी बाउंड्रीज' (शारीरिक सीमाओं) और 'प्राइवेसी' (निजता) के प्रति शुरुआती समझ विकसित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

पेरेंटिंग का सफर आसान नहीं होता है। माता-पिता को बच्चों की परवरिश के दौरान हर छोटी-बड़ी बात का खास ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है। एक छोटी सी भी लापरवाही बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर गहरा असर डाल सकती है। ऐसी ही एक मामूली लगने वाली गलती का जिक्र फेमस पेरेंटिंग कोच डॉ. अनुराधा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके किया है। डॉ. अनुराधा ने अपने पोस्ट में पेरेंट्स को यह सलाह दी है कि उन्हें अपने बच्चों के सामने कभी भी कपड़े नहीं बदलने चाहिए। हो सकता है पहली बार में आपको डॉक्टर अनुराधा की सलाह उनका नजरिया मात्र लग रही हो लेकिन आपको बता दें, इस सलाह के पीछे सिर्फ उनकी सोच नहीं बल्कि कई मनोवैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं। डॉक्टर अनुराधा कहती हैं कि यह सलाह केवल गोपनीयता का मामला नहीं है, बल्कि बच्चे के मन में 'बॉडी बाउंड्रीज' (शारीरिक सीमाओं) और 'प्राइवेसी' (निजता) के प्रति शुरुआती समझ विकसित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने आचरण में इन मर्यादाओं का पालन करते हैं, तो हम अनजाने में ही बच्चे को यह सिखा रहे होते हैं कि उनका शरीर निजी है और उसकी गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पेरेंटिंग कोच डॉ. अनुराधा ने अपने वीडियो में कहा कि, ‘अगर आपके पति या पत्नी आपके छोटे बच्चे के सामने कपड़े बदल रहे हैं, तो वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नग्नता और निजता ऐसे विचार हैं जो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाने चाहिए। इससे उन्हें सीमाएं तय करने में मदद मिलती है।’

पेरेंटिंग कोच ने बताई बड़ी वजह डॉ. अनुराधा ने वीडियो में कहा, 'पेरेंट्स का ऐसा ना करना बच्चे को न सिर्फ अपने शरीर का सम्मान करना सिखाता है, बल्कि दूसरों के शरीर का भी सम्मान करना सिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बच्चों को यौन शोषण से बचाव के लिए भी तैयार करने की दिशा में आपका पहला कदम है। इस तरह आप एक सतर्क और जिम्मेदार माता-पिता बन सकते हैं।

बच्चे के सामने कपड़े नहीं बदलने के पीछे 5 बड़े मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक कारण 1. बॉडी बाउंड्रीज की समझ बच्चे कम उम्र से ही अपने आस-पास के माहौल को देखकर कई बातें सीखने लगते हैं। जब माता-पिता उनके सामने कपड़े नहीं बदलते, तो बच्चे को भी यह संदेश मिलता है कि शरीर के कुछ हिस्से निजी होते हैं और उन्हें दूसरों के सामने प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। यह सीख उन्हें भविष्य में अपनी और दूसरों की शारीरिक सीमाओं का सम्मान करना सिखाती है।

2. 'गुड टच' और 'बैड टच' की नींव सुरक्षा के लिहाज से यह सबसे अहम बिंदु है। यदि बच्चा घर में सबको निर्वस्त्र या कपड़े बदलते देखने का आदी हो जाता है, तो उसके लिए निजता का महत्व कम हो जाता है। ऐसे में, अगर बाहर कोई व्यक्ति उसके साथ अनुचित व्यवहार करने की कोशिश करता है, तो बच्चा उसे गंभीरता से नहीं ले पाता क्योंकि उसे 'एक्सपोजर' सामान्य लगने लगता है। अकेले में कपड़े बदलने की आदत बच्चों को उनकी सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क बनाती है।

3. स्वस्थ शारीरिक छवि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं (विशेषकर 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच), उनमें अपने और दूसरों के शरीर के अंतर को लेकर जिज्ञासा पैदा होने लगती है। डॉक्टरों के अनुसार, एक निश्चित दूरी बनाए रखने से बच्चों के मन में शरीर को लेकर अनावश्यक भ्रम पैदा नहीं होता, और वे शारीरिक विकास को एक मर्यादित और स्वाभाविक तरीके से स्वीकार करना सीखते हैं।

4. निजता का सम्मान जब आप बच्चे के सामने अपनी प्राइवेसी बनाए रखते हैं, तो बच्चा भी आपसे अपनी प्राइवेसी की उम्मीद करने लगता है। यह आदत उसे सिखाती है कि बिना दरवाजा खटखटाए किसी के कमरे में नहीं जाना चाहिए, कपड़े बदलते समय या शौचालय का उपयोग करते समय दरवाजा बंद रखना जरूरी है।