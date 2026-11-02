कछुआ और दो हंस की पूरी कहानी पढ़ें, पंचतंत्र की यह कथा सिखाती है धैर्य और संयम की सीख

पंचतंत्र की कहानियां आपने खूब पढ़ी होंगी और वह कहानियां सिर्फ मनोरंजक ही नहीं बल्कि बड़ी सीख भी देती थीं। आज हम आपको कछुआ और दो हंसों की रोचक कहानी पढ़ाने जा रहे हैं, जिससे जीवन की बड़ी सीख मिलेगी।

पंचतंत्र की कहानियां आपने बचपन में जरूर पढ़ी होंगी। दादी-नानी सुनाती थी या फिर स्कूल की किताबों में पंचतंत्र की कहानियां जरूर शामिल होती थीं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी बल्कि जीवन से जुड़ी बड़ी सीख देती थी। आज के समय में इन कहानियों वाली सीख बड़े काम की है। आज हम आपको पंचतंत्र की कहानी कछुआ और दो हंसों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कहानी से हमें बड़ी सीख मिलती है, जो आजकल हर दूसरे व्यक्ति की बड़ी समस्या है।

कछुआ और दो हंस की कहानी पढ़ें बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से जंगल में एक बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक कछुआ रहता था। उसी तालाब के पास दो हंस भी रहते थे। धीरे-धीरे तीनों की दोस्ती हो गई। वे रोज साथ समय बिताते, बातें करते और एक-दूसरे के साथ खूब मस्ती करते थे।

कुछ समय बाद जंगल में बारिश नहीं हुई और तालाब का पानी धीरे-धीरे सूखने लगा। कछुआ इस बात से बहुत परेशान हो गया। उसे डर था कि अगर तालाब पूरी तरह सूख गया तो उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन दोनों हंसों ने कछुए से कहा, 'मित्र! अब इस तालाब में पानी नहीं बचेगा। हम किसी दूसरे तालाब की तलाश में जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चल सकते हो।' कछुए ने दुखी होकर कहा, 'मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास तुम्हारी तरह पंख नहीं हैं। मैं उड़कर दूसरे तालाब तक कैसे पहुंच सकता हूं?'

कछुए की परेशानी देखकर दोनों हंसों ने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक मजबूत लकड़ी का डंडा लाकर कछुए से कहा, 'तुम इस डंडे को अपने मुंह से मजबूती से पकड़ लेना। हम दोनों अपनी चोंच से इसके दोनों सिरों को पकड़कर उड़ेंगे और तुम्हें सुरक्षित दूसरे तालाब तक ले जाएंगे।'

कछुआ यह सुनकर बहुत खुश हुआ। लेकिन हंसों ने उसे एक जरूरी बात समझाई। उन्होंने कहा, 'याद रखना, रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलना है। अगर तुमने डंडा छोड़ दिया तो नीचे गिर सकते हो।' कछुए ने वादा किया कि वह रास्ते में कुछ नहीं बोलेगा।

अगले दिन दोनों हंसों ने डंडे के दोनों सिरे अपनी चोंच में पकड़े और कछुए ने बीच से उसे अपने मुंह में दबा लिया। इसके बाद दोनों हंस उड़ने लगे। जब वे एक गांव के ऊपर से गुजर रहे थे, तो नीचे खड़े लोगों ने आसमान में यह अनोखा नजारा देखा। सभी हैरान रह गए। कुछ बच्चे हंसने लगे और चिल्लाकर कहने लगे, 'देखो-देखो, हंस एक कछुए को लेकर उड़ रहे हैं!'

लोगों की आवाज सुनकर कछुए को बहुत गुस्सा आया। वह उन्हें जवाब देना चाहता था। वह भूल गया कि अगर उसने मुंह खोला तो नीचे गिर जाएगा। जैसे ही कछुए ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह से लकड़ी का डंडा छूट गया। वह तेजी से नीचे जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। दोनों हंस यह देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कछुए को पहले ही समझाया था, लेकिन उसने अपनी बात पर नियंत्रण नहीं रखा और अपनी जान गंवा दी।

कहानी से क्या सीख मिलती है कछुआ और दो हंस की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सोच-समझकर बोलना चाहिए। कई बार गुस्से या जल्दबाजी में कही गई एक बात हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए मुश्किल समय में धैर्य रखना और बड़ों की अच्छी सलाह मानना बेहद जरूरी है।