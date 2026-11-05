नीले सियार की पढ़ें पूरी कहानी, पंचतंत्र की कथा से सीखें झूठ ज्यादा दिन क्यों नहीं टिकता

पंचतंत्र की कहानी आपने कभी न कभी जरूर पढ़ी होगी। आज हम आपको नीले सियार की कहानी सुनाएंगे और सीखेंगे कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं होता। यहां पढ़िए पूरी कहानी-

पंचतंत्र की कहानियां हम सभी ने बचपन में खूब सुनी और पढ़ी हैं, लेकिन उस उम्र में शायद हम उनके पीछे छिपी सीख को पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। बड़े होने पर जब उन्हीं कहानियों को दोबारा पढ़ते हैं, तो एहसास होता है कि छोटी-सी कहानी भी जिंदगी की कितनी बड़ी बात सिखा जाती है। पंचतंत्र की कहानियों में आपने नीले सियार वाली कहानी भी जरूर पढ़ी या सुनी होगी। ये कहानी जितनी ज्यादा मजेदार थी उससे बड़ी सीख भी दी। आज के समय में दिखावा और झूठ लोगों की जुबान पर रहता है, ऐसे में हम इस कहानी से सिखेंगे कि झूठ लंबा नहीं टिकता।

नीले सियार की पूरी कहानी पढ़ें- बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक सियार रहता था। वह बहुत भूखा था और कई दिनों से उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। एक दिन भोजन की तलाश में वह जंगल से निकलकर पास के एक गांव में पहुंच गया। गांव में घुसते ही कुत्तों ने उसे देख लिया और जोर-जोर से भौंकने लगे। सियार अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगा। कुत्ते भी उसके पीछे दौड़ पड़े।

डर के मारे सियार एक धोबी के घर में घुस गया। वहां कपड़े रंगने के लिए एक बड़ा टब रखा हुआ था। भागते-भागते सियार सीधे उसी टब में जा गिरा। टब में नीले रंग का घोल भरा हुआ था। जब वह किसी तरह बाहर निकला, तो उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था। सियार ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अब वह खुद को देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नए रंग के साथ वह जंगल में कैसे रहेगा। कुछ देर बाद उसने सोचा कि क्यों न इस रंग का फायदा उठाया जाए।

सियार वापस जंगल में पहुंचा। उसे देखते ही दूसरे जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगे। किसी ने पहले कभी ऐसा नीले रंग का जानवर नहीं देखा था। शेर, बाघ, हाथी और भालू तक उसे देखकर हैरान रह गए। सभी जानवरों ने सोचा कि शायद यह कोई अनोखा और शक्तिशाली जीव है, जिसे भगवान ने उनके जंगल में भेजा है।

सियार ने उनकी घबराहट का फायदा उठाया और गंभीर आवाज में बोला, "जंगल के सभी जानवर मेरी बात ध्यान से सुनें। मुझे ईश्वर ने तुम सबका राजा बनाकर भेजा है। अब से इस जंगल में मेरा ही शासन चलेगा। तुम सभी को मेरी आज्ञा का पालन करना होगा।"

जानवरों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उन्हें लगा कि इतना अनोखा दिखने वाला जानवर जरूर कोई दिव्य शक्ति रखता होगा। नीले सियार ने खुद को जंगल का राजा घोषित कर दिया। उसने शेर को अपना सेनापति, बाघ को अपना अंगरक्षक और हाथी को अपना सेवक बना लिया। बाकी जानवर भी उसकी सेवा में लगे रहते थे।

अब सियार को खाने की कोई चिंता नहीं थी। दूसरे जानवर उसके लिए रोज तरह-तरह के भोजन लेकर आते थे। वह आराम से रहता और जंगल के राजा की तरह अपनी जिंदगी बिताने लगा। लेकिन उसने एक काम बहुत सावधानी से किया था। उसने अपने सियार साथियों को जंगल से दूर भगा दिया था। उसे डर था कि कहीं वे उसे पहचान न लें और उसका झूठ सबके सामने न आ जाए।

दिन बीतते गए और नीला सियार अपनी झूठी पहचान के साथ मजे से जीवन बिताता रहा। लेकिन एक दिन उसकी सारी चालाकी उसी की एक आदत की वजह से खत्म हो गई। एक रात जंगल में चांदनी फैली हुई थी। दूर कहीं सियारों का झुंड जोर-जोर से हुआं-हुआं करने लगा। उनकी आवाज सुनते ही नीला सियार खुद को रोक नहीं पाया। वह भी अपनी असली आदत के मुताबिक जोर-जोर से हुआं-हुआं करने लगा। उसकी आवाज सुनते ही जंगल के जानवर समझ गए कि उनका राजा कोई अनोखा जीव नहीं, बल्कि साधारण सियार है। शेर, बाघ और दूसरे जानवर गुस्से से भर उठे। उन्हें एहसास हुआ कि इस सियार ने उन्हें धोखा देकर उनका राजा बनने का नाटक किया था और सभी ने उसे जंगल से दूर भगा दिया।