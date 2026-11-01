Panchtantra Story: बंदर और मगरमच्छ की पूरी कहानी पढ़ें, सीखें मुश्किल वक्त में समझदारी का महत्व

पंचतंत्र की कहानियां आपने खूब पढ़ी होंगी और बंदर-मगरमच्छ की कहानी भी सुनी होगी। आज हम वही कहानी आपको विस्तार से सुनाने जा रहे हैं और जानेंगे कि इससे हमें क्या सीख मिलती है।

पंचतंत्र की कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सीख भी छिपी होती हैं। ऐसी ही एक रोचक कहानी है 'बंदर और मगरमच्छ' की, जो दोस्ती, विश्वास और समझदारी के महत्व को बताती है। इस कहानी में एक बंदर अपनी सूझबूझ से न सिर्फ मगरमच्छ की चाल को समझता है, बल्कि मुश्किल परिस्थिति में अपनी जान बचाने में भी सफल होता है। आइये आज पंचतंत्र की कहानियों वाली सीरीज में बंदर-मगरमच्छ की पूरी कथा पढ़ते हैं।

बंदर-मगरमच्छ की पूरी कहानी पढ़ें- बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास नदी किनारे जामुन का एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। पेड़ पर मीठे और रसीले जामुन लगते थे, जिन्हें खाकर बंदर बहुत खुश रहता था। एक दिन नदी में रहने वाला एक मगरमच्छ पेड़ के पास आया। बंदर ने उसे देखा तो प्यार से कुछ मीठे जामुन तोड़कर नीचे फेंक दिए। मगरमच्छ ने जामुन खाए तो उसे उनका स्वाद बहुत पसंद आया। धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हो गई।

अब मगरमच्छ रोज बंदर से मिलने आने लगा। बंदर उसे रोज मीठे जामुन खिलाता और दोनों खूब बातें करते। एक दिन मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले गया। जामुन खाकर मगरमच्छ की पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन उसके मन में एक लालच आ गया। उसने सोचा, "जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा! मुझे उसका दिल खाना है।"

उसने मगरमच्छ से बंदर का दिल लाने की जिद पकड़ ली। मगरमच्छ ने उसे समझाया कि बंदर उसका अच्छा दोस्त है, लेकिन पत्नी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार मगरमच्छ को उसकी बात माननी पड़ी। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास पहुंचा और बोला, "मित्र! मेरी पत्नी तुम्हारे बारे में बहुत सुनती है। वह तुमसे मिलना चाहती है। आज तुम्हें हमारे घर चलना होगा।"

बंदर ने कहा, "लेकिन मैं तो पेड़ पर रहता हूं और तैरना भी नहीं जानता। नदी कैसे पार करूंगा?" मगरमच्छ बोला, "तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित अपने घर पहुंचा दूंगा।" बंदर उसकी पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचते ही मगरमच्छ ने असली बात बता दी। उसने कहा, "मित्र, मुझे माफ करना। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूं।"

बंदर घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तुरंत दिमाग लगाया और बोला, "अरे मित्र! तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए तो वापस चलो, मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा।"

मूर्ख मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और वापस पेड़ के पास पहुंच गया। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, "मित्र! कोई अपना दिल शरीर से अलग रखता है क्या? तुमने दोस्ती के नाम पर मुझे धोखा दिया। अब कभी मुझसे मिलने मत आना।"