डरें नहीं, सतर्क रहें ! जब बच्चा अचानक बिस्तर से गिर जाए तो याद रखें डॉक्टर अनुराधा के लाइफ सेविंग टिप्स

किसी भी माता-पिता के लिए वो पल किसी डरावने सपने से कम नहीं होता है, जब उनका बच्चा खेलते-खेलते अचानक बिस्तर से नीचे गिर जाता है। बच्चे के रोने की आवाज पेरेंट्स की दिल की धड़कनों को तेज करने के साथ दिमाग में सौ तरह के सवाल भर देती है। घबराहट के उस माहौल में दिमाग जैसे काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वो क्या करें, बच्चे को पहले चुप करवाएं, चोट चेक करें या फिर सीधा डॉक्टर के पास भागें। अगर आपके घर पर भी छोटे बच्चे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए बच्चों की फेमस डॉक्टर अनुराधा जी ने कुछ ऐसे जरूरी और लाइफ-सेविंग टिप्स शेयर किए हैं, जो परेशानी से निपटने में काम आ सकते हैं।

डॉक्टर अनुराधा के अनुसार, बच्चा जब बिस्तर से गिरता है, तो घबराने की जगह पेरेंट्स को शांति से स्थिति का आकलन करते हुए इन जरूरी टिप्स पर ध्यान देना चाहिए।

1. तुरंत शांत हों और बच्चे को चेक करें बच्चे के गिरने की आवाज सुनते ही चीखना या घबराना स्वाभाविक है, लेकिन आपकी घबराहट बच्चे को और डरा सकती है। उसे तुरंत उठाने से पहले कुछ सेकेंड रुककर यह चेक करें कि क्या वह होश में है और हिल-डुल रहा है या नहीं। अगर बच्चा गिरने के बाद बेहोश हो जाए। भले ही चाहे वो कुछ सेकेंड के लिए बेहोश हुआ हो, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

2. चोट का बारीकी से निरीक्षण करें बच्चे के गिरने पर सबसे पहले उसके सिर की जांच करके देखें कि कहीं कोई सूजन (नील), कट या खून तो नहीं निकल रहा है। अगर गिरने के बाद बच्चे के सिर पर किसी तरह की कोई बड़ी सूजन दिखाई दे तो भी तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार ऐसा अंडर लाइन फ्रेक्चर की वजह से भी होता है।

3. अगले 24 घंटों तक इन 'डेंजर साइन्स' पर नजर रखें डॉक्टर अनुराधा का कहना है कि गिरने के तुरंत बाद बच्चा ठीक लग सकता है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे, तो बिना देरी किए अस्पताल भागें- अगर बच्चा गिरने के बाद दवा लेने के बाद भी बार-बार उल्टी करें, जरूरत से ज्यादा सुस्ती महसूस करना या जगाने पर भी न जागना, अगर आपको महसूस हो रहा हो कि बच्चे को अस्वाभाविक तरीके से दौरे जैसे पड़ रहे हैं, नाक या कान से किसी भी तरह का तरल पदार्थ या खून निकलना, लगातार रोना और चुप न होना।